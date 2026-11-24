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أعلنت رئاسة ، في بيان، إطلاق موقعها الإلكتروني بحلّة جديدة في 22 تشرين الثاني، تزامناً مع عيد ، وذلك بعد مرور 14 عاماً على آخر تحديث له، مشيرةً إلى أن الموقع بات يتمتع بتصميم عصري متوافق مع الهواتف والأجهزة اللوحية الذكية.ويضمّ الموقع أقساماً مخصّصة للأخبار والبيانات الرسمية، ونشاطات السرايا الحكومية، وخطابات ، ومقرّرات مجلس الوزراء وجداول أعمال جلساته، فضلاً عن المذكرات والتعاميم وأعداد والوثائق المتعلقة بعمل رئاسة الحكومة والإدارات التابعة لها.كما يتيح الموقع للمواطنين التواصل مباشرةً مع مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، عبر نماذج إلكترونية مخصّصة لإرسال الاستفسارات والملاحظات والاقتراحات.وبالتزامن مع تحديث الموقع، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء إطلاق منصة " " عبر الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إطلاع المواطنين بصورة مباشرة ومبسّطة على عمل الحكومة وقراراتها وسياساتها ومشاريعها، وشرح الإجراءات الحكومية وانعكاساتها على حياتهم اليومية.