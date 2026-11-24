أعلنت رئاسة مجلس الوزراء
، في بيان، إطلاق موقعها الإلكتروني بحلّة جديدة في 22 تشرين الثاني، تزامناً مع عيد الاستقلال
، وذلك بعد مرور 14 عاماً على آخر تحديث له، مشيرةً إلى أن الموقع بات يتمتع بتصميم عصري متوافق مع الهواتف والأجهزة اللوحية الذكية.
ويضمّ الموقع أقساماً مخصّصة للأخبار والبيانات الرسمية، ونشاطات السرايا الحكومية، وخطابات رئيس مجلس الوزراء
، ومقرّرات مجلس الوزراء وجداول أعمال جلساته، فضلاً عن المذكرات والتعاميم وأعداد الجريدة الرسمية
والوثائق المتعلقة بعمل رئاسة الحكومة والإدارات التابعة لها.
كما يتيح الموقع للمواطنين التواصل مباشرةً مع مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، عبر نماذج إلكترونية مخصّصة لإرسال الاستفسارات والملاحظات والاقتراحات.
وبالتزامن مع تحديث الموقع، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء إطلاق منصة "الحكومة اللبنانية
" عبر الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إطلاع المواطنين بصورة مباشرة ومبسّطة على عمل الحكومة وقراراتها وسياساتها ومشاريعها، وشرح الإجراءات الحكومية وانعكاساتها على حياتهم اليومية.
ويمكن متابعة منصة "الحكومة اللبنانية
" عبر:
الموقع الإلكتروني:
https://pcm.gov.lb/government-of-lebanon/
إنستغرام:
https://www.instagram.com/govoflebanon/
فيسبوك
:
https://www.facebook.com/share/1Cp4gjbFto/
منصة X:
https://x.com/govoflebanon
تيك توك:
https://www.tiktok.com/@govoflebanon".