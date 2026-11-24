يخرج السائقون العموميون غداً الأربعاء لرفع الصوت احتجاجاً على ما يصفونه بالإهمال الرسمي وغياب الحماية القانونية وتفشّي التعديات، إضافة إلى ما يعتبرونه تنصّلاً من الحكومة من التزاماتها المالية والإدارية تجاه القطاع.
وفي هذا الإطار، قال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس عبر "لبنان٢٤" إن المسألة لم تعد مسألة مطالب، بل هي حقوق مشروعة، موضحاً أن أول هذه الحقوق هو حق السائق العمومي على الدولة؛ فهو ملتزم بالقانون ويؤدي كل ما يترتب عليه من رسوم ميكانيك وضمان ومزاولة مهنة وتأمين وضرائب، وقد اشترى سيارة ولوحة عمومية، وعلى الحكومة في المقابل أن تحميه بالقانون أيضاً لأنها مهنة منصوص عليها في قانون السير.
ويضيف طليس أن الدولة متجاهلة و"غاضّة الطرف" عن كل المخالفات التي تضرّ بالقطاع، من سيارات خصوصية ولوحات مزوّرة ومركبات «توك توك» ودراجات نارية وتطبيقات وهمية، وكذلك عن التفاهمات السابقة، بدءاً من تنظيم النقل الخارجي وصولاً إلى نقل ملكية الصهاريج والحافلات والباصات، وهي ملفات وُضعت بشأنها اقتراحات للتعديل لكن عملياً لم يتحقق منها شيء. ويشير إلى أنه حتى القرار الذي اتخذته الحكومة بمساعدة السائقين بمبلغ 12 مليون ليرة شهرياً لمدة ثلاثة أشهر، من 1/10 إلى 31/12/2026، كي لا يتحمّل المواطنون تعرفة زائدة، لم يُنفَّذ منه شيء.
ويتابع طليس مشدداً على أنه "لا وعود ولا عهود بعد اليوم، والمؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين"، معلناً الانتقال إلى التنفيذ العملي، وأن تحرك الغد
هو بداية "صرخة وجع" مستمرة، وأول رسالة مطلبية نقابية إلى الحكومة من كل النقابات والمناطق والسائقين العموميين بكل فئاتهم وقطاعاتهم. ويلفت إلى وجود 54 ألف عائلة تعتاش من هذا القطاع في لبنان
، محذراً من مشكلة كبيرة
إذا لم تكن الدولة راعية وحامية لهم، ومبدياً أمله في أن تبادر الحكومة إلى التنفيذ المباشر بدلاً من الاكتفاء بالتفرج على معاناة الناس.
إلى ذلك، تشهد مدينة طرابلس
غداً تحرّكاً نقابياً وعمالياً واسعاً، بدعوة من رئيس اتحاد
عمال الشمال
شادي السيد، وبمشاركة نقابية وعمالية، يتخلله إقفال الطرقات عند مداخل المدينة من الجهتين الشمالية والجنوبية.
ومن المقرر أن يبدأ التحرك عند السادسة صباحاً، تعبيراً عن وجع العمال واحتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة.
وفي المقابل، اعتذر المنظمون من المواطنين والموظفين وطلاب المدارس والجامعات عن الإرباك الذي قد ينتج عن قطع الطرقات، داعين جميع من ليس لديه عمل طارئ إلى تجنّب التنقل صباح غد، تفادياً للازدحام والتأخير.