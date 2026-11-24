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يخرج السائقون العموميون غداً الأربعاء لرفع الصوت احتجاجاً على ما يصفونه بالإهمال الرسمي وغياب الحماية القانونية وتفشّي التعديات، إضافة إلى ما يعتبرونه تنصّلاً من الحكومة من التزاماتها المالية والإدارية تجاه القطاع.وفي هذا الإطار، قال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس عبر "لبنان٢٤" إن المسألة لم تعد مسألة مطالب، بل هي حقوق مشروعة، موضحاً أن أول هذه الحقوق هو حق السائق العمومي على الدولة؛ فهو ملتزم بالقانون ويؤدي كل ما يترتب عليه من رسوم ميكانيك وضمان ومزاولة مهنة وتأمين وضرائب، وقد اشترى سيارة ولوحة عمومية، وعلى الحكومة في المقابل أن تحميه بالقانون أيضاً لأنها مهنة منصوص عليها في قانون السير.ويضيف طليس أن الدولة متجاهلة و"غاضّة الطرف" عن كل المخالفات التي تضرّ بالقطاع، من سيارات خصوصية ولوحات مزوّرة ومركبات «توك توك» ودراجات نارية وتطبيقات وهمية، وكذلك عن التفاهمات السابقة، بدءاً من تنظيم النقل الخارجي وصولاً إلى نقل ملكية الصهاريج والحافلات والباصات، وهي ملفات وُضعت بشأنها اقتراحات للتعديل لكن عملياً لم يتحقق منها شيء. ويشير إلى أنه حتى القرار الذي اتخذته الحكومة بمساعدة السائقين بمبلغ 12 مليون ليرة شهرياً لمدة ثلاثة أشهر، من 1/10 إلى 31/12/2026، كي لا يتحمّل المواطنون تعرفة زائدة، لم يُنفَّذ منه شيء.ويتابع طليس مشدداً على أنه "لا وعود ولا عهود بعد اليوم، والمؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين"، معلناً الانتقال إلى التنفيذ العملي، وأن تحرك هو بداية "صرخة وجع" مستمرة، وأول رسالة مطلبية نقابية إلى الحكومة من كل النقابات والمناطق والسائقين العموميين بكل فئاتهم وقطاعاتهم. ويلفت إلى وجود 54 ألف عائلة تعتاش من هذا القطاع في ، محذراً من إذا لم تكن الدولة راعية وحامية لهم، ومبدياً أمله في أن تبادر الحكومة إلى التنفيذ المباشر بدلاً من الاكتفاء بالتفرج على معاناة الناس.