أكد تكتل "لبنان
القوي"، عقب اجتماعه الدوري، أن استكمال السيادة اللبنانية
يتطلّب تحرير الأراضي من الاحتلال الإسرائيلي
، وبسط سلطة الدولة
على كامل أراضيها، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها، ورفض التدخلات الخارجية، داعياً إلى وضع خطة وطنية تحمي لبنان من الاعتداءات وتجنّبه التورط في حروب لا علاقة له بها.
ودان التكتل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية
، مجدداً مطالبته بانسحاب إسرائيل
الكامل وضمان عودة الأهالي بأمان إلى بلداتهم، ومؤكداً تمسّكه بالمرجعية الأممية واقتراحه إنشاء قوة ضمان وتنفيذ دولية، بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن
، تتولى ضمان الانسحاب ووقف الاعتداءات ومساعدة الجيش اللبناني
على بسط سلطة الدولة.
كما دان التكتل اقتحام الجيش الإسرائيلي مدرسة دبل الرسمية واستغلال التلامذة في الدعاية للاحتلال، رافضاً حملات التخوين التي تطال أهالي القرى الحدودية، ومشدداً على أن حمايتهم ودعم صمودهم مسؤولية الدولة وجميع اللبنانيين.
وفي الملف الأمني، أشاد التكتل بنجاح الجيش اللبناني في ضبط المتفجرات المهرّبة من سوريا
، داعياً إلى استكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين وتعزيز ضبط الحدود بالتنسيق بين البلدين.
اقتصادياً، طالب التكتل الحكومة بتشديد الرقابة على الأسعار مع اقتراب موسم الأعياد، معتبراً أن غياب الرقابة على الأسعار ونوعية السلع أدّى إلى تفاقم الغلاء والتضخم، في ظل غياب خطة اقتصادية ومالية للحكومة.