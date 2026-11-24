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أكد تكتل " القوي"، عقب اجتماعه الدوري، أن استكمال السيادة يتطلّب تحرير الأراضي من ، وبسط على كامل أراضيها، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها، ورفض التدخلات الخارجية، داعياً إلى وضع خطة وطنية تحمي لبنان من الاعتداءات وتجنّبه التورط في حروب لا علاقة له بها.ودان التكتل استمرار الاعتداءات ، مجدداً مطالبته بانسحاب الكامل وضمان عودة الأهالي بأمان إلى بلداتهم، ومؤكداً تمسّكه بالمرجعية الأممية واقتراحه إنشاء قوة ضمان وتنفيذ دولية، بموجب قرار صادر عن ، تتولى ضمان الانسحاب ووقف الاعتداءات ومساعدة على بسط سلطة الدولة.كما دان التكتل اقتحام الجيش الإسرائيلي مدرسة دبل الرسمية واستغلال التلامذة في الدعاية للاحتلال، رافضاً حملات التخوين التي تطال أهالي القرى الحدودية، ومشدداً على أن حمايتهم ودعم صمودهم مسؤولية الدولة وجميع اللبنانيين.وفي الملف الأمني، أشاد التكتل بنجاح الجيش اللبناني في ضبط المتفجرات المهرّبة من ، داعياً إلى استكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين وتعزيز ضبط الحدود بالتنسيق بين البلدين.اقتصادياً، طالب التكتل الحكومة بتشديد الرقابة على الأسعار مع اقتراب موسم الأعياد، معتبراً أن غياب الرقابة على الأسعار ونوعية السلع أدّى إلى تفاقم الغلاء والتضخم، في ظل غياب خطة اقتصادية ومالية للحكومة.