بحث الأميركي ماركو روبيو، في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل ، عدداً من الملفات الإقليمية، من بينها الوضع في وشددا على أهمية نزع سلاح في إطار "الإطار الثلاثي"، مؤكدين التزامهما المشترك بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أدان روبيو الهجمات التي يشنها الحوثيون على البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة في ، فيما شدد الجانبان على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب.

وتناول الاتصال أيضاً سبل إنهاء الحرب في ، حيث أكد روبيو أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية، وإرساء سلام مستدام، والمضي نحو انتقال سياسي يقود إلى تشكيل حكومة مدنية.