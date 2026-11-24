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بحث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، عدداً من الملفات الإقليمية، من بينها الوضع في لبنان وشددا على أهمية نزع سلاح حزب الله في إطار "الإطار الثلاثي"، مؤكدين التزامهما المشترك بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أدان روبيو الهجمات التي يشنها الحوثيون على البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، فيما شدد الجانبان على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب.
وتناول الاتصال أيضاً سبل إنهاء الحرب في السودان، حيث أكد روبيو أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية، وإرساء سلام مستدام، والمضي نحو انتقال سياسي يقود إلى تشكيل حكومة مدنية.