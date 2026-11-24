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وأوضح مصدر تربوي لـ" " أن عدداً من الإدارات سارع، في الأيام الأولى بعد صدور القرار، إلى ضمّ الشعب التي لا تستوفي العدد المطلوب. ثم بدأت هذه الإدارات تتراجع عن الخطوة تباعاً.وأوضح المصدر ان دفعة جديدة من الادارات أعادت خلال الايام الماضية التلامذة إلى شعبهم السابقة، لأنها لم تعد متأكدة من أن الضمّ إلزامي في حالتها.وأشار المصدر إلى أن المديرين باتوا يتعاملون مع القرار كلٌّ وفق قراءته الخاصة، في غياب تعليمات تطبيقية واضحة توحّد طريقة التنفيذ.وأصل الإرباك في القرار نفسه، فهو يعتمد سقف 32 تلميذاً لتشعيب الصف بدل 40 الوارد في النظام الداخلي للثانويات، ويحدد حداً أدنى بعشرة تلامذة في الروضات والحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية، و15 تلميذاً في الحلقتين الأولى والثانية. لكن الوزارة عادت فأوضحت أن إلغاء الشعب لا يتم بصورة تلقائية، بل يرتبط بمعايير تراعي الظروف الجغرافية والأمنية والاجتماعية ومدى وجود مدارس بديلة. ثم وسّعت تسوية تعليق الإضراب الاستثناءات لتشمل المناطق النائية والبلدات الجبلية وثانويات الجنوب والثانويات المستقطبة.وبحسب المصدر، يدفع الطلاب ثمن هذا التخبط، إذ يُنقلون بين الشعب في منتصف . ويدفعه أيضاً الأساتذة المتعاقدون الذين تُحتسب ساعاتهم على عدد الشعب.