لم تعد كلفة الحروب في تُقاس فقط بعدد المباني المدمّرة أو بحجم الأضرار في البنى التحتية، بل باتت تُقرأ أيضاً من الفضاء، عبر صور الأضواء الليلية التي تلتقطها الأقمار الاصطناعية، والتي اعتمدها في تقريره الأخير لقياس تراجع النشاط الاقتصادي في المناطق التي استهدفتها حرب 2026، في ظل غياب بيانات محلية دقيقة ومنتظمة، وتكشف هذه القراءة صورة مختلفة عن تلك السائدة، سواء لجهة توزّع الخسائر جغرافياً، أو لجهة هوية الطرف الذي شكّل غيابه الضربة الأقسى للاقتصاد.

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فقد قدّر البنك الدولي خسائر الاستهلاك الناتجة عن الحرب خلال العام الجاري بنحو 569.6 مليون دولار، حصرها في ثلاث مناطق شكّلت الهدف الأساسي للضربات ، هي الضاحية الجنوبية لبيروت بنحو 243 مليون دولار، ومحافظة بنحو 186.4 مليوناً، ومحافظة الجنوب بنحو 140.2 مليوناً، ما يعني أنّ الضاحية وحدها تتحمل نحو 43 في المئة من خسائر الاستهلاك، متقدمة على محافظتين كاملتين تفوقانها مساحة بأضعاف.

ولا يعكس هذا الرقم حجم الضاحية الجغرافي، بل كثافتها السكانية والتجارية، فهي ليست مجرد منطقة سكنية، بل سوق واسعة تخدم جزءاً كبيراً من سكان وجبل لبنان، بمحالها التجارية ومؤسساتها الصغيرة والمتوسطة وحركتها اليومية، ما جعلها أحد أكبر محركات الطلب الداخلي في البلاد، وحين أُفرغت من سكانها تحت القصف، انطفأت معها دورة اقتصادية كاملة، من التاجر إلى المورّد إلى العامل، فيما تعتمد محافظتا الجنوب والنبطية بدرجة أكبر على الزراعة، التي لا تعكسها الأضواء الليلية بالدقة نفسها.

غير أنّ الخسارة الأكبر لم تكن في الاستهلاك، إذ قدّر التقرير خسائر السياحة بنحو 3 مليارات دولار، أي أكثر من خمسة أضعاف خسائر الاستهلاك، منها 1.84 مليار دولار من إيرادات السفر، و1.164 مليار دولار تمثّل إنفاق المغتربين اللبنانيين الذي كان سيتحقق لولا الحرب، ويشكّل هذا الإنفاق وحده نحو 39 في المئة من خسائر القطاع، لترتفع الخسائر الإجمالية في الاستهلاك والسياحة إلى نحو 3.57 مليارات دولار.

وتكمن أهمية هذا الرقم في أنّ إنفاق المغتربين لا يظهر عادة في إحصاءات إيرادات السفر الرسمية، لأنّ المغترب الذي يعود بجواز سفره اللبناني يُحتسب مقيماً لا سائحاً، رغم أنه ينفق كالسائح، في المطاعم والفنادق والأسواق والإيجارات الموسمية، ما يعني أنّ جزءاً أساسياً من الاقتصاد ظل غير مرئي في الحسابات الرسمية، إلى أن كشفه غيابه، حين تراجعت حركة المسافرين عبر بنحو الثلث خلال الموسم، واختار كثير من المغتربين البقاء في بلدان إقامتهم.

ويتقاطع ذلك مع تقدير البنك الدولي بأنّ النمو الاقتصادي في 2026 جاء أدنى بأكثر من عشر نقاط مئوية مما كان سيكون عليه لو لم تندلع الحرب، بعدما كان الاقتصاد قد حقق نمواً بنحو 4.2 في المئة عام 2025، مدفوعاً أساساً بعودة السياحة والاستهلاك، أي بالمحركين نفسيهما اللذين انهارا مع الحرب.

ويكشف هذا الواقع هشاشة النموذج الاقتصادي الذي بات لبنان يعتمد عليه منذ الانهيار المالي، فاقتصاد يقوم إلى حد بعيد على من غادروه، عبر تحويلاتهم وزياراتهم وإنفاقهم الموسمي، يبقى رهينة قرار شخصي يتخذه المغترب عند كل تصعيد، بين المجيء أو البقاء بعيداً، فيما لا تملك الدولة أي أداة لتعويض هذا الغياب، ولا حتى أرقاماً رسمية دقيقة تقيس حجمه.

ومن هنا، لا تقتصر دلالة تقرير البنك الدولي على حجم الخسائر، بل تمتد إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة قياس الاقتصاد اللبناني نفسه، عبر إدراج إنفاق المغتربين في الإحصاءات الرسمية كقطاع مستقل، لأنّ ما لا يُقاس لا يمكن حمايته، ولأنّ أي خطة تعافٍ تتجاهل المغترب الزائر تتجاهل عملياً أحد أعمدة الاقتصاد، الذي تبيّن أنّ غيابه يكلّف أكثر من النزوح نفسه.