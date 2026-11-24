شنّ الطيران الحربي غارات على أطراف قبريخا وتولين وكفرتبنيت، بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تفجير في عدد من البلدات والمناطق الجنوبية.

وطال القصف المدفعي حداثا، ووادي نحلة بين مجدل سلم وشقرا، ووادي الحجير من جهتَي تولين والعندورية، وأطراف ميفدون وبرعشيت وتولين، وكفرشوبا، والمدينة الكشفية، وبيت ياحون، وبني من جهة وادي السلوقي، وعلي الطاهر، وصربين، والمنصوري ووادي زبقين.

ونفّذت القوات أربع عمليات تفجير في رب ثلاثين وعمليتين في كفرتبنيت، وألقت ثلاث قنابل صوتية في كفرشوبا، إضافة إلى قنابل صوتية في .

كما سُجّلت ثلاثة انفجارات لمسيّرات في ميفدون، وانفجار مسيّرة في كلّ من الفوقا وقبريخا، وإلقاء براميل متفجرة على تلة ، وقنابل مضيئة فوق مجرى نهر زوطر الشرقية.