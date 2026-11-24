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شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على أطراف قبريخا وتولين وكفرتبنيت، بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تفجير في عدد من البلدات والمناطق الجنوبية.
وطال القصف المدفعي حداثا، ووادي نحلة بين مجدل سلم وشقرا، ووادي الحجير من جهتَي تولين والعندورية، وأطراف ميفدون وبرعشيت وتولين، وكفرشوبا، والمدينة الكشفية، وبيت ياحون، وبني حيان من جهة وادي السلوقي، وعلي الطاهر، وصربين، والمنصوري ووادي زبقين.
ونفّذت القوات الإسرائيلية أربع عمليات تفجير في رب ثلاثين وعمليتين في كفرتبنيت، وألقت ثلاث قنابل صوتية في كفرشوبا، إضافة إلى قنابل صوتية في الخيام.
كما سُجّلت ثلاثة انفجارات لمسيّرات في ميفدون، وانفجار مسيّرة في كلّ من النبطية الفوقا وقبريخا، وإلقاء براميل متفجرة على تلة علي الطاهر، وقنابل مضيئة فوق مجرى نهر زوطر الشرقية.
قوات العدو الإسرائيلي أطلقت قنابل مضيئة في ٲجواء وادي نهر زوطر الشرقية ــ قضاء النبطية https://t.co/gzcS339upL— lebanon 24 (@Lebanon24) November 24, 2026
قوات العدو الإسرائيلي أطلقت قنابل مضيئة في ٲجواء وادي نهر زوطر الشرقية ــ قضاء النبطية https://t.co/gzcS339upL