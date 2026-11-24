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مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"بين التحولات الإقليمية والهموم المحلية في السياسة والأمن والتشريع والمعيشة... توزعت الإهتمامات هذا اليوم.وفي صبيحته بكر العدو في اعتداءاته وأعنفها غارات شنها طيرانه الحربي على كفرتبنيت وقبريخا وتولين قبل أن يتابع استباحة الأجواء اللبنانية طولا وعرضا.ويترافق هذا التصعيد مع استمرار المداولات في الداخل والخارج لاجتراح الصيغة التي سيرسو على برها ملف قوات اليونيفيل.وفي شأنه جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض أي قوة بديلة لا تعمل تحت راية الأمم المتحدة محذرا من غياب الشاهد الدولي على الإعتداءات .والملف نفسه تناوله رئيسا الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام خلال لقائهما الصباحي في قصر بعبدا حيث كان تشديد على تجنب حصول اي فراغ مع بدء انسحاب اليونيفيل من الجنوب.على المستوى التشريعي دعوة من الرئيس بري إلى عقد جلسة عامة لمجلس النواب الإثنين المقبل واجتماع عقده مع وفد من كتلة الوفاء للمقاومة أكد ان المطلوب أن يكون هناك خطاب وطني يلاقي الصمود التاريخي لأهل الجنوب ويخفف من التوتر الداخلي.أما على المستوى المطلبي والنقابي والمعيشي فثمة يوم تصعيدي غدا لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري.هذا التحرك سيكون سلميا بحيث لن يكون هناك قطع للطرقات على سبيل المثال.أبعد من لبنان الطرقات المتفرعة من المسار الأميركي - الإيراني يحتاج تعبيدها إلى الكثير من الجهود.وبينما يحشر الأميركي خياراته بين شن عدوان جديد أو المضي في سياسة الحصار البحري أو ركوب سفينة التفاوض تؤكد إيران تمسكها بشروطها السبعة ورفضها الخضوع للإستنزاف من خلال اللاحرب واللاسلم مشددة على أن هناك سبلا لكسر الحصار ستمضي بها قريبا.في غضون ذلك لا تزال المساعي الدبلوماسية متواصلة من قبل الوسطاء ولا سيما قطر التي كان لرئيس وزرائها محادثات مع نائب الرئيس الأميركي ووزير الخارجية في واشنطن.وأما بنيامين نتنياهو فلم (يكل أو يمل من مواصلة الضغوط لدفع نحو توجيه ضربة جديدة لإيران لكنه يصطدم بموقف غريمه رئيس الحكومة المكلف (غادي آيزنكوت) والقيادة العسكرية الرافض مثل هذه الضربة لأنه لا يوجد حاليا تهديد فوري لتل ابيب.وفي تحذير أميركي على شكل نصيحة قال (جاريد كوشنير) إن إستمرار السياسة الحالية لإسرائيل قد يؤدي إلى تحولها لدولة منبوذة على حد تعبيره.مقدمة الـ"أم تي في"يهدد الدولة، عبر نائب يفترض به ان يمثل السلطة والدولة! اسم النائب : حسين الحاج حسن.وقد عقد اليوم مؤتمرا صحافيا للدفاع عن خمسة موقوفين في خلية بشري، فانتهك كل الاعراف والقوانين، وضرب كل المقومات القانونية والدستورية التي ترتكز عليها الدولة.اذ كيف يسمح أحد اعضاء السلطة التشريعية لنفسه ان ينتقد عمل السلطة القضائية ويشكك فيه، ويصور القضاء اللبناني وكأنه يعمل وفق املاءات دولة اخرى هي أميركا؟الا يدرك النائب الفذ والمفوه ان مؤتمره الصحافي من اساسه ينافي منطق الدستور، لأنه يتعارض تعارضا كليا مع مبدأ فصل السلطات؟ولكن الامر لا يتوقف هنا. فالحاج حسن الذي عاش زمن استقواء حزب الله ايام كان الحزب في عزه بالغ في تحدي الدولة، اذ اعتبر ان الموقوفين الخمسة في جرود بشري معتقلون، فكأنهم موجودون في سجون دولة معادية!وانهى مؤتمره الصحافي بتهديد صريح وواضح قائلا: للصبر حدود. حقا انه اسلوب جديد يخاطب فيه نائب السلطة التنفيذية.فهل نحن امام ممثل عن الامة اللبنانية او ممثل لقوة ميليشياوية او حتى أمام عضو في عصابة خارجة عن القانون؟الارجح ان الصفة الثانية هي التي تليق اكثر بالحاج حسن، الذي بين في مؤتمره الصحافي اليوم ان لا حسن فيه سوى اسمه!على اي حال رد الدولة لم يتأخر ان قضائيا او سياسيا. فقاضية التحقيق العسكري الاولى غادة ابو علوان حددت غدا موعد جلسة استجواب الموقوفين الخمسة.وأما سياسيا فقد جدد الرئيس جوزف عون التأكيد انه لن يكون هناك سلاح فوق الارض اللبنانية الا سلاح الجيش اللبناني والقوى الامنية اللبنانية.مقدمة "المنار"للمعتقلين ظلما في سجون السلطة التعسفية، تحية – وتأكيد أن لكل صبر مهما طال حدودا، ولكل تعقل مهما بلغ سقفه.بهذا السقف، كانت رسالة عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسين الحاج حسن، للسلطة التي ترتكب أخطاء فادحة وخطيرة بحق شعبها، إن بتسييسها وفبركتها للملفات القضائية، كما في قضية الشبان الخمسة في جرد الكورة، أو بارتهانها لمندوبي الوصايات الخارجية، لا سيما تلك الأميركية.ومع شرح مسار التحقيق مع المجاهدين الخمسة، الذي يؤكد أن الملف أجوف، ولا شيء فيه يستدعي التوقيف إلا أمر المندوب الأميركي، أكد النائب الحاج حسن أن أداء السلطة وقراراتها بحق المقاومة والمقاومين مخالفة لميثاق الأمم المتحدة، واتفاق الطائف، والدستور اللبناني.ولهذا، فإن حزب الله سيدافع عن حق الشعب اللبناني بالمقاومة، وعن حقوق المعتقلين قسرا، من المجاهدين الخمسة إلى إخوانهم المعتقلين في قضية شحنة المقاومة في ضهر البيدر، حتى إحقاق الحق وإزهاق الباطل.وحق المقاومين وصمود الجنوبيين كانا حاضرين بين الرئيس نبيه بري وعضوي كتلة الوفاء للمقاومة، النائبين علي عمار وحسن فضل الله، في عين التينة.ومع صعوبة الواقع نتيجة اداء السلطة وخطابها التحريضي، بقيت العين على مسار إسلام آباد، لأنه الفرصة المتاحة، مع تمسك إيران بتحرير لبنان كأحد البنود الأساسية للاتفاق، فيما رأى اللبنانيون نتائج اتفاق الإطار الذي استغله العدو لإحداث المزيد من الدمار في الجنوب، كما أشار النائب حسن فضل الله.في إشارات السلطة، لا شيء يبعث على التفاؤل، من إحراجها وأبواقها بفعل الواوية الصهيونية في دبل، إلى صمتها المطبق أمام العدوانية الصهيونية التي اتسعت إلى قبريخا وتولين وميفدون وشوكين، فضلا عن الملفات المعيشية المترنحة، والعتمة المميتة، حتى رفع النقل البري إنذار الإضراب غدا بوجه وعود السلطة الكاذبة.في الإقليم العالق بين التهديدات والنوايا الأميركية الكاذبة، وخيارات حلفائها التائهة، جددت إيران، عبر كبار مسؤوليها، أن رد الجمهورية الإسلامية على أي عدوان أميركي صهيوني جديد لن يبقى في الإطار الإقليمي.ومن التطورات الإقليمية، الى التحديات الداخلية، ستكون إطلالة الأمين العام لحزب الله، سماحة الشيخ نعيم قاسم، عند السادسة والنصف من مساء الغد، خلال كلمة له في حفل إطلاق كتاب «شرح نهج البلاغة»، لمؤلفه الشهيد سماحة السيد هاشم صفي الدين، رضوان الله عليه.مقدمة الـ"أو تي في"من طهران إلى واشنطن فالدوحة، تتحرك الملفات وتتسارع الاتصالات، فيما لبنان الرسمي ثابت في المراوحة: ينتظر ما يقرره الآخرون، ويراقب أزماته تتفاقم، من دون مبادرة، وبلا خطة، ولا قدرة على تنفيذ أبسط الوعود.اشتر خرائطإقليميا، لا يزال الملف الإيراني عالقا بين ضغط أميركي متصاعد، وعقوبات جديدة، وموقف إيراني يعتبر أن مرحلة لا حرب ولا سلام لا يمكن أن تستمر.وفي الوسط، تتحرك الوساطات القطرية وغيرها لمنع انفجار جديد، وإعادة فتح الطريق أمام تفاوض يخفف التوتر، ويحمي الملاحة، ويمنع المنطقة من الانزلاق مجددا إلى مواجهة واسعة.وفي واشنطن، حضر لبنان على طاولة الحوار الاستراتيجي الأميركي–القطري، إلى جانب إيران وغزة وسوريا.ولكن البيان المشترك لم يكشف طبيعة البحث اللبناني، ولا ما إذا كان البلدان يعملان على مبادرة سياسية أو أمنية محددة، علما أن لقاء موازيا جمع في السفيرين والقطري.وأما في الداخل، فصوت الاعتراض يرتفع. قطاع النقل البري يتجه إلى الإضراب والتحرك احتجاجا على عدم تنفيذ الاتفاقات، فيما تتوسع التحركات الاجتماعية والمطلبية في بلد لم تعد فيه الرواتب تكفي، ولا الخدمات متوافرة، ولا أبسط الحقوق مضمونة... في وقت يطرح اللبنانيون يوميا أسئلة حول موقف جمعية المصارف واصرارها على الاضراب كل يوم اربعاء.في كل الاحوال، هذه التحركات ليست أزمة منفصلة، بل نتيجة مباشرة لفشل الحكومة: فشلت في تحويل وعودها إلى قرارات، وفشلت في تنفيذ ما اتفقت عليه، وفشلت في وضع خطة اجتماعية واقتصادية تحمي اللبنانيين.وهي تتعامل مع كل إضراب كأنه مفاجأة، ومع كل أزمة كأنها ولدت اليوم، ومع كل استحقاق كأنه مسؤولية جهة أخرى.في الخارج، يبحث مصير لبنان على طاولات الدول. وفي الداخل، ينزل اللبنانيون إلى الشارع بحثا عن حقوقهم. وبين الخارج والداخل، حكومة تتفرج، وسلطة تتنصل من مسؤولياتها، وبلد يدفع كل يوم ثمن الفشل والتأجيل.فإلى متى تبقى الحكومة حكومة انتظار؟وإلى متى يبقى اللبنانيون وحدهم من يدفعون الثمن؟مقدمة الـ"ال بي سي"أيها المواطن، إسمع ما سينتظرك غدا...بسام طليس سيقفل البلد غدا لأنه سيقطع الطرقات. وفي المناسبة، بسام طليس هو رئيس اتحادات النقل البري. وفي حركة أمل، هو مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في الحركة.هذا يعني أنه قادر على إقفال البلد...وغدا، المصارف تقفل أبوابها للأربعاء الثاني على التوالي.وحزب الله يلوح بالتصعيد على خلفية استمرار توقيف الشبان الخمسة الذين أوقفوا بين جرود بشري والكورة، ويعتبرهم معتقلين لدى السلطة.ثلاثة مؤشرات غير مرتبطة لكنها غير مريحة، وتنذر ب"كربجة" البلد الذي يستعد للدخول في مدار الأعياد، ويحتاج إلى التنفس ليستطيع الدخول مرتاحا في هذا الشهر.مع أحقية المطالب، سواء العمالية أو المصرفية، ماذا ينفع إقفال الطرقات غدا على العمال والموظفين والطلاب؟كيف يخاطب بسام طليس أربعة ملايين لبناني بالقول: "أنصح المواطنين، من ليس لديه أمر ضروري، هناك إعاقة في الطرقات".فعلا، شكرا على النصيحة!فعلا، المواطنون، زملاء بسام طليس في المواطنية، يتنقلون على الطرقات ليس لأمر ضروري بل ليتسلوا، لا ليذهبوا إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم ومستشفياتهم، وتلك المقار ضرورية، فكيف يقترح السيد بسام طليس وصولهم إلى أشغالهم؟مطلوب من الحكومة أن تعقد جلسة طارئة وتحدد من يقرر؟؟ أم بسام طليس؟فإذا كانت هي، فلتطلب من بسام طليس أن يخرج من الشارع، وإذا كان هو، فلتعلن الحكومة عجزها، ولتكن المواجهة بين بسام طليس وأربعة ملايين لبناني.كفى قرفا...من هذا الملف إلى ملف المتفجرات، الموقوفون أصبحوا سبعة، والتحقيقات لدى مخابرات الجيش. في الموازاة يهدد حزب الله في موضوع الشبان الخمسة الذين تم توقيفهم بين جرود بشري والكورة، والنائب حسين الحاج حسن يعتبرهم معتقلين، ويقول: "حرصا منا على السلم الأهلي نتعاطى بمسؤولية "لكن للصبر حدود".مقدمة "الجديد"لم يصلوا إليها لكنهم وقفوا عند تخومها. رووا سيرتهم بالدمع فرددت الجبال والوديان صدى صرخاتهم هم أهل القرى الحدودية تتقدمهم بنت جبيل كسروا حدود اليأس من التهجير فتحركوا إلى أقرب مسافة بين القلب والوريد لعل "الصوت يودي".الاحتلال الإسرائيلي رافق خطواتهم بالقصف المدفعي الترهيبي والجيش اللبناني شكل لهم سياج أمان رفعوا مظلوميتهم إلى من يعنيهم الأمر وتركوا أمنيات العودة وديعة عند ساعة الفرج.ليس الأهالي وحدهم من يعاني وجع فراق الأرض والرزق والبيت إذا ما بقي من بيوت بل إن مستقبل الجنوب إلى توسع الاحتلال والاعتداءات مهدد بالإخلاء الأممي وبغياب الشاهد الدولي عما ترتكبه إسرائيل من جرائم واستباقا تجري في الغرف المغلقة صياغة اقتراحات لملء هذا الفراغ لم يعرف فصلها الأبيض من فصلها الأسود.وبانتظار حصر الإرث لمهمة اليونفيل أصيب لبنان بمتلازمة المسارين بين استقرار الداخل وضغط الخارج فبحسب مصادر دبلوماسية للجديد فإن الإدارة الأميركية وضعت لبنان تحت المجهر وتريد أن تحكم على الأفعال وأبلغت ولي الأمر الرئاسي بأن وقت الكلام انتهى وحان وقت الأفعال.وبأن إعطاء من طرف اللسان حلاوة ما عاد يجدي وما على السلطة اللبنانية سوى التحرك وربطا وبحسب مصادر سياسية فإن لبنان الرسمي يحاول ترجمة الموقف للأميركي بأن ليس كل ما يتمناه يدركه ولا كل المطلوب يمكن تنفيذه.وبالتالي فإن لبنان الرسمي واقع بين "شاقوفين" :الالتزامات التي تعهد بها للخارج والمحظورات التي لا تبيحها الضرورات وعلى هذين المسارين دخلت الأزمة اللبنانية في عنق الزجاجة ولا أفق واضحا للحل.المصادر الديبلوماسية عينها تحدثت عن أن العلاقة بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والسفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى تحت الصفر إن لم نقل إن عيسى.وفي جلساته يضرب عون "من تحت الحزام" أما المصادر المحلية فسجلت هبوطا حادا وتحت مستوى نهر الكلب في العلاقة بين بعبدا والضاحية الجنوبية فتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري لملمة شظايا الخطاب ما عقد جهوده في ترميم الطريق بين الجانبين إلا أن بري لم يوقف وساطته.ولهذه الغاية استقبل نائبي حزب الله حسن فضل الله وعلي عمار وتفيد معلومات الجديد بأن بري يسعى لإقناع الحزب بضرورة اللقاء مع رئيس الجمهورية.ولكن الحزب يرفض لقاء الوجه للوجه حتى الساعة في وقت دخل عون في شبه عزلة حيث ليس لدى الجنرال من يلتقيه باستثناء وفد برلماني فرنسي استقبله اليوم وأبلغه بأن على القوات البديلة لليونفيل العمل تحت راية الأمم المتحدة ضمن الإطار القانوني للقرار 1701 مع إمكان إدخال تعديلات على القرار عند الحاجة.هم لبنان تخطى الجغرافيا فحمله رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أروقة البيت الأبيض وطرحه على طاولة البحث مع ماركو روبيو إلى جانب ملفات مرتبطة بغزة وإيران وأهم ما ورد في المقترح القطري تسويق مبادرة تدريجية لمعالجة ملف سلاح حزب الله مقابل الانسحاب الاسرائيلي و اعادة الإعمار.الوساطة القطرية لم تقف عند هذا الحد فبعد روبيو التقى الزائر القطري نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس وحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية فإن الطرفين بحثا الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد والتوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية وإن قطر تدعم المساعي كافة لحل يمهد لاتفاق يحقق السلام.في المقابل فإن الإيراني متمسك بشروطه السبعة كمنطلق للتفاوض ويهدد بكسر الحصار بسلاح ناقلات النفط مع مرتجع للتهديد الأميركي بضرب الناقلات وإغراقها ما يضع المنطقة والعالم أمام مأزق توقف الملاحة كليا في مضيق هرمز وأمام مأزق هو الأخطر بتلوث المياه مصدر الحياة.