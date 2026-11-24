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رفع " " سقف اعتراضه على المسار القضائي لملف الموقوفين الخمسة من عناصره في قضية جرود البترون والكورة،عشية جلسة الاستجواب التي تعقدها اليوم قاضية التحقيق العسكري الأولى، غادة أبو علوان، للموقوفين الخمسة.وأفادت مصادر مطّلعة لـ"نداء الوطن" بأنه من المرجّح أن تُصدر أبو علوان، عقب الجلسة، مذكّرات توقيف وجاهية بحقّ الموقوفين الخمسة، على خلفية ادّعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، بجرم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، استنادًا إلى المادة 307 من قانون العقوبات والمادتين 72 و76 من قانون الأسلحة والذخائر، معطوفتين على المادة 24 من القانون نفسه.غير أن أهمية المسار القضائي لا تقتصر على مصير الموقوفين الخمسة، إذ يطاول الادّعاء أيضًا عددًا من المسؤولين في "حزب الله"، ما يضع الأخير أمام اختبار جدّي حيال مدى امتثاله للإجراءات القضائية.وفي ضوء التصعيد السياسي، تتّجه الأنظار إلى ما إذا كان المسؤولون المدّعى عليهم سيمثلون أمام قاضية التحقيق العسكري، أم أن "الحزب" سيحول دون مثولهم، وما قد يترتّب على ذلك من تداعيات على سلطة وهيبة المؤسسات الشرعية.وأفاد مصدر مطّلع "نداء الوطن" بأن أيّ تراجع أو تلكؤ في متابعة ملف "خلية بشرّي"، سيؤدّي إلى قطع شعرة معاوية بين السلطتين السياسية والأمنية في وإحدى الدول الغربية ذات النفوذ الكبير. وأوضح المصدر أن تحرّكات "الحزب" في هذه المنطقة من تكتسب حساسية أمنية خاصة، ليس لكونها منطقة رئيس حزب "القوات " سمير جعجع فحسب، بل لارتباط كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، بها أيضًا، مشيرًا إلى أن التداعيات الأمنية لنشاط "الحزب" تتجاوز الإطار المحلي لتطاول أمن بولس وعائلته.وتفيد المعلومات بأن واشنطن باتت تنتظر خطوات عملية في التعامل مع "حزب الله"، وإلّا فإنها ستلجأ إلى اتخاذ إجراءات وتدابير تصاعدية، خصوصًا أنها في طليعة الداعمين للمؤسسات الأمنية والعسكرية الشرعية في لبنان.وفي ما يعكس استمرار التنسيق الأميركي - السعودي حيال هذا الملف، أعلنت الأميركية أن الوزير ماركو روبيو بحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان أهمية نزع سلاح "حزب الله" في لبنان بموجب الاتفاق الإطاري الثلاثي.وكتبت" النهار": بعد أيام من رسالة رئيس الجمهورية جوزف عون في عيد الاستقلال، بدا ان تردداتها أحدثت معالم مواجهة حادة تصاعدية بين الرئاسة و"حزب الله" كانت علامتها الناشزة تهديد مبطن للحزب في ملف الموقوفين في "خلية الشمال" بان "لصبره حدوداً"، فيما رسم كلام متجدد للرئيس عون عن الخيار التفاوضي رداً واضحاً على حملات الحزب واتباعه عليه.وجاء في"الشرق الاوسط":قبل تحديد موعد استجواب الموقوفين الخمسة، شهد الملف تطوراً لافتاً، تمثّل باستدعاء أربعة كوادر أمنية من «حزب الله» للاستماع إلى إفاداتهم أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بشأن «أدوار محتملة لهم في تشكيل المجموعة ومجموعات أخرى»؛ وهو ما يعدّ اختباراً حقيقياً لقدرة تنفيذ قرار حصر السلاح بيدها، وحظر النشاط العسكري والأمني للحزب أمام اختبار التنفيذ، وسط مطالبات سياسية بتوسيع الملاحقات إلى قياداته، ومساعٍ من مسؤولي التنظيم للإفراج عن الموقوفين.وتسلك القضية مسارين متوازيين: الأول تكرّس بادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، على الموقوفين الخمسة، والثاني مواصلة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها الأولية، بعدما برزت أسماء جديدة يُشتبه بأنها على صلة بالملف، ومعطيات عن ارتباطات محتملة لهذه المجموعة بأخرى مماثلة لها في شمال لبنان وخارجه.وأفاد مصدر قضائي «الشرق الأوسط» بأن شعبة المعلومات، وبإشارة من مفوّض الحكومة القاضي كلود غانم، استدعت أربعة كوادر من «حزب الله»، بعدما كشف بعض الموقوفين في إفاداتهم عن «أدوار لهؤلاء في تشكيل مجموعة جرود بشرّي وأخرى مماثلة في غير منطقة». وأشار إلى أن الملف «قد يشهد تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة»، موضحاً أن الأجهزة القضائية والأمنية «تتعامل معه على أساس قانوني بحت، وبالاستناد إلى ما تكشف عنه التحقيقات الأمنية».ورغم التقدّم الملحوظ في الإجراءات، تنتقد جهات سياسية ما تصفه بـ«بطء المسار القضائي والتردد في ملاحقة قيادات في (حزب الله) التي أعلنت تبعية هذه المجموعات للحزب ودافعت عنها وطالبت بالإفراج عن الموقوفين». وردّ مصدر رسمي عبر «الشرق الأوسط»، مؤكداً أن الأجهزة القضائية والأمنية «تتحرك وفق مقتضيات الملف، وليس وفق المزاج السياسي أو الشعبي». وسأل: «إذا كان المطلوب الذهاب مباشرةً إلى اتهام قيادة الحزب وتسطير مذكرات قضائية بحقها، ما الوسيلة لتنفيذ هذه المذكرات؟ وماذا عن هيبة الدولة في حال تحدّى الحزب القرارات القضائية؟ وهل المطلوب نقل الملف من الدوائر القضائية إلى الشارع وافتعال أزمة يصعب احتواؤها»، مذكراً بأن المحكمة الدولية التي أنشئت خصيصاً لمحاكمة من اغتالوا رئيس الحكومة الأسبق رفيق ، حصرت صلاحياتها بمحاكمة الأشخاص فقط، وليس الدول أو الكيانات، واقتصر الحكم على إدانة عناصر من (حزب الله)».وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن القضاء «سيمضي في ملاحقة من تُظهر التحقيقات تورطهم، سواء في قضية الجرود أو في ملف شحنة متفجرات ضهر البيدر»، مشيراً إلى إمكان «الملاحقة غيابياً ستشمل كل من يمتنع عن المثول أمام القضاء».ولم يخفِ المصدر الرسمي أن مسؤولين في «حزب الله» بينهم نواب، زاروا مراجع قضائية وأمنية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في القضيتين، وأبلغوا المراجع بأن الحزب يرفض قرارات الحكومة بشأن حصرية السلاح وحظر نشاطه العسكري والأمني.وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، عن أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، قال صراحةً لمراجعيه من مسؤولي الحزب: «ليس المهم بالنسبة لنا إذا كنتم تعترفون بقرارات الحكومة أم لا، المهم أننا نحن نعترف بها وننفذها»، مذكراً بأن «المؤسسات القضائية والأمنية تخضع لسلطة الحكومة، لا لسلطة الحزب أو غيره».وكتبت" البناء": ارتفع سقف التحذير مع قول النائب حسين الحاج حسن إن لكل صبر، مهما طال، حدوداً، في معرض اعتراضه على ملف الموقوفين الخمسة في جرود البترون وبشرّي. واتّهم الحاج حسن جهات سياسية وأمنية وقضائية بتسييس القضية تحت ضغط أميركي، مؤكداً أن الحرص على السلم الأهلي يدفع إلى التعاطي بمسؤولية.ويأتي التحذير بعد الاحتقان الذي خلّفه خطاب الاستقلال، وسط شعور لدى جمهور المقاومة بأن الإجراءات الداخلية المعادية للمقاومة تتقدّم، بينما يستمر الاحتلال والاعتداء والسلطة لا تحرك ساكنا غير الألسنة.وكان النائب حسين الحاج حسن صعّد لهجته، متّهماً جهات سياسية وقضائية وأمنية بتسييس الملف والتدخل في مسار التحقيقات تحت ضغوط خارجية، بينها ضغوط أميركية. واعتبر أن الادعاء على الموقوفين بمواد قانونية لا تتصل بإفاداتهم يشكّل تصعيداً واستفزازاً لشريحة واسعة من اللبنانيين، محذراً من تداعيات القضية على السلم الأهلي. كما اتهم جهات قضائية وأمنية بتسريب معطيات التحقيق والتأثير في مساره، مؤكداً أن الملف سيبقى موضع متابعة سياسية وقانونية، إلى جانب قضية موقوفي شاحنة المتفجرات في ضهر البيدر، ومشدداً على أن التعاطي معه سيبقى محكوماً بالحرص على الاستقرار الداخلي. وختم بتحذير قال فيه: «لكلّ صبر مهما طال حدود، ولكلّ تعقّل مهما بلغ سقف».