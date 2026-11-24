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تتجه الأنظار إلى التحرك النقابي الذي أعلنه قطاع النقل البري، حبث يخرج السائقون العموميون اليوم لرفع الصوت احتجاجاً على ما يصفونه بالإهمال الرسمي وغياب الحماية القانونية وتفشّي التعديات، إضافة إلى ما يعتبرونه تنصّلاً من الحكومة من التزاماتها المالية والإدارية تجاه القطاع.وفي هذا الإطار، قال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس عبر "لبنان٢٤" إن المسألة لم تعد مسألة مطالب، بل هي حقوق مشروعة، موضحاً أن أول هذه الحقوق هو حق السائق العمومي على الدولة؛ فهو ملتزم بالقانون ويؤدي كل ما يترتب عليه من رسوم ميكانيك وضمان ومزاولة مهنة وتأمين وضرائب، وقد اشترى سيارة ولوحة عمومية، وعلى الحكومة في المقابل أن تحميه بالقانون أيضاً لأنها مهنة منصوص عليها في قانون السير.ويضيف طليس أن الدولة متجاهلة و"غاضّة الطرف" عن كل المخالفات التي تضرّ بالقطاع، من سيارات خصوصية ولوحات مزوّرة ومركبات «توك توك» ودراجات نارية وتطبيقات وهمية، وكذلك عن التفاهمات السابقة، بدءاً من تنظيم النقل الخارجي وصولاً إلى نقل ملكية الصهاريج والحافلات والباصات، وهي ملفات وُضعت بشأنها اقتراحات للتعديل لكن عملياً لم يتحقق منها شيء. ويشير إلى أنه حتى القرار الذي اتخذته الحكومة بمساعدة السائقين بمبلغ 12 مليون ليرة شهرياً لمدة ثلاثة أشهر، من 1/10 إلى 31/12/2026، كي لا يتحمّل المواطنون تعرفة زائدة، لم يُنفَّذ منه شيء.ويتابع طليس مشدداً على أنه "لا وعود ولا عهود بعد اليوم، والمؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين"، معلناً الانتقال إلى التنفيذ العملي، وأن تحرك الغد( اليوم) هو بداية "صرخة وجع" مستمرة، وأول رسالة مطلبية نقابية إلى الحكومة من كل النقابات والمناطق والسائقين العموميين بكل فئاتهم وقطاعاتهم.ولفت إلى وجود 54 ألف عائلة تعتاش من هذا القطاع في ، محذراً من مشكلة كبيرة إذا لم تكن الدولة راعية وحامية لهم، ومبدياً أمله في أن تبادر الحكومة إلى التنفيذ المباشر بدلاً من الاكتفاء بالتفرج على معاناة الناس.كما تشهد مدينة اليوم تحرّكاً نقابياً وعمالياً واسعاً، بدعوة من رئيس اتحاد عمال شادي السيد، وبمشاركة نقابية وعمالية، يتخلله إقفال الطرقات عند مداخل المدينة من الجهتين الشمالية والجنوبية.ومن المقرر أن يبدأ التحرك عند السادسة صباحاً، تعبيراً عن وجع العمال واحتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة.وفي المقابل، اعتذر المنظمون من المواطنين والموظفين وطلاب المدارس والجامعات عن الإرباك الذي قد ينتج عن قطع الطرقات، داعين جميع من ليس لديه عمل طارئ إلى تجنّب التنقل صباح غد، تفادياً للازدحام والتأخير.وكتبت" نداء الوطن": برزت المخاوف الأمنية المرتبطة باعتصام نقابات قطاع النقل البرّي المقرّر اليوم. وعلم أن الاتصالات استمرّت حتى ساعات متأخرة من الليل، وخصوصًا بين بعبدا وعين التينة وأطراف أخرى، لمعالجة تداعيات هذا التحرّك، أو في أقلّ تقدير احتوائه كي لا يخرج عن مساره. وأشارت مصادر مواكبة إلى أن الأجواء لا تبعث على الاطمئنان، وأن الاعتصام سياسي أكثر منه نقابيًا، خصوصًا أنه يأتي بعد انخفاض أسعار المحروقات. ولفتت إلى أن اتحاد النقل ورئيسه بسّام طليس تحديدًا مرتبطان برئيس مجلس النواب ، واضعةً توقيته في سياق ردود الفعل على كلمة في ذكرى الاستقلال وتسميته الأمور بأسمائها. وعلى الرغم من ضبابية المشهد، أكد مصدر رسمي أن لا أحد قادر على استنساخ تجربة 7 أيار، وأن التدابير الأمنية ستُتخذ، مشدّدًا على أن الزمن قد تغيّر.وكان طليس عقد مؤتمرا صحفيا اعلن فيه عن الخطوات التصعيدية للتحرك النقابي اليوم، حيث حددت مواقع التجمعات وخطوط سير المسيرات على امتداد الأراضي ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وسط اجماع واتفاق على إبقاء التحركات في اطارها السلمي وضمن الحدود التي يحفظها القانون، حيث ستتخذ كل التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين والتحركات.