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من المرتقب ان يعلن الامين العام ل" " الشيخ نعيم قاسم اليوم موقف "الحزب" من مجمل التطورات الراهنة، فيما تبقى الأنظار مشدودة نحو رئيس المجلس النيابي، لعله يتمكن من تفادي وصول العلاقة بين رئيس الجمهورية جوزيف عون و«حزب الله» إلى حائط مسدود، على خلفية ما تضمنه خطابه في العيد الـ83 للاستقلال الذي قوبل باعتراض غير مسبوق من قِبل "الحزب"، وتحديداً بالنسبة لتأكيد الرئيس عون بأن زمن الاحتفاظ بالسلاح خارج الدولة قد انتهى، وأن يواجه عقبتين متلازمتين مترابطتين بالكامل «الاحتلال لأجزاء من أرضه والتدخّل الخارجي في شؤوننا، وتحديداً من بعض الجهات النافذة في النظام الإيراني».وفي هذا السياق ، كتبت" الديار": أوساط سياسية عاملة على خط الوساطة بين بعبدا وحزب الله، اشارت الى ان لهجة رئيس الجمهورية، من لقائه التلفزيوني مع قناة دجلة العراقية، الى خطاب الاستقلال من نهر الكلب، بقدر ما قد يؤدي الى كسر الجرة بالكامل مع الحزب، المتفاجئ من «النبرة التصعيدية»، بقدر ما يمكن ان يفتح ثغرة في جدار الجمود القائم، على قاعدة «اشتدي ازمة تنفرجي»، كاشفة انه رغم الهوة الكبيرة الفاصلة بين بعبدا وحارة حريك، فان الطرفين يلتقيان على نقطتين اساسيتين: تحرير الجنوب وعدم اعتبار لبنان مستقلا فيما ارضه محتلة، والتمسك بالجيش اللبناني وحمايته، وهو ما يمكن البناء عليه.وفي هذا الاطار نقلت المصادر عن مقربين من الحزب استياءهم من طريقة مقاربة العلاقة مع ايران، والايحاء بوجود خلاف إيراني داخلي حول المقاربة للملف اللبناني، متسائلين عن سبب التركيز على طهران، في وقت تشهد فيه الساحة ، بحسب قولهم، تدخّلا أميركيا وتدخّلات من جهات أخرى، خصوصا أنّ السفير الأميركي بات يتناول رئيس الجمهورية وقيادة الجيش في مجالسه الخاصة، في حضور نواب وسياسيين ووزراء، بكلام اعتبره مسيئا إلى الموقعين.وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الشروط التي يضعها حزب الله لاستئناف الحوار لاسيما الإقرار بحق المقاومة غير قابلة للتطبيق في ضوء تمسك الدولة اللبنانية بقراراتها ، معتبرا ان هذا الامر بمثابة ذر الرماد في العيون بحجة ان الحزب ليس برافض للحوار انما يطلب الإعتراف بحق المقاومة، مشيراً الى ان الشق العسكري للحزب لم يعد معترفا به كما ورد في قرار الحكومة بشأن حظر النشاط العسكري للحزب.وقالت ان الحملة التي قامت من قبل الحزب بعد كلمة رئيس الجمهورية في نهر الكلب واضحة بأن ما من رغبة في انجاز اي امر، صحيح ان ما من تصعيد على الارض سواء لجهة مظاهرات او مظاهر الدراجات النارية، انما هناك رفع للسقوف في التابعة للحزب، وكل ذلك يدل على ان ما من شيء عملاني او سالك وبالتالي ما من امر جدي على صعيد الحوار.وكتبت" الشرق الاوسط": بري، الغائب عن ردود الفعل والسجال، والحاضر في المشهد السياسي، يبقى الأقدر على التدخل لرأب تصدع علاقة عون بـ«حزب الله»، خصوصاً وأنه لم يكن طرفاً في الرد على الخطاب الرئاسي، ويقف حالياً أمام مهمة صعبة بعد أن بلغت المواجهة بين عون والحزب ذروتها ولامست القطيعة، وهذا ما يكمن وراء قوله في مجالسه الخاصة بأن «ما في القلب يبقى في القلب»، وإيعازه للمسؤولين في «حركة أمل» وللنواب الأعضاء في كتلته النيابية بعدم الانجرار إلى السجال؛ لأن لا مصلحة في توتير الأجواء على نحو يصعب السيطرة على الوضع، سيما أنه لم يبق في الميدان إلا هو شخصياً للعب دور «شيخ الصلح» بينهما، من دون أن يغيب عن باله انتقاده لواشنطن التي تقف مكتوفة الأيدي حيال تمادي في تجريف البلدات وتدمير المنازل وتوسيعها للمنطقة الأمنية، في حين يلتزم «حزب الله» بعدم الرد.لذلك اختار بري الصمت من دون أن يخفي عدم ارتياحه لما آلت إليه العلاقة بين عون والحزب، محتفظاً لنفسه بإمكانية التدخل لخفض منسوب الاحتقان والتوتر، وهذا ما يراهن عليه الخارج والداخل بمن فيهم خصومه، لأن تأجيج الصراع يخدم أعداء لبنان، وإن كانت ردود الحزب بقيت تحت سقف عدم إضفاء الطابع الشخصي عليها، وهذا ما ينسحب على الرد الإيراني للحفاظ على خط الرجعة.في هذا السياق، يأمل أصدقاء بري قبل خصومه بأن يلعب كعادته دور «الإطفائي» لقطع الطريق على تسميم الأجواء وتفخيخ الأرض، بالمعنى السياسي للكلمة، ليكون في وسع لبنان مواكبة الجهود العربية والدولية الآيلة إلى التوافق على قوة بديلة تحل محل قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) فور انتهاء مهامها في جنوب لبنان نهاية العام الحالي. ويُنقل عن مؤيدي «اتفاق الإطار» بأن بري كان ولا يزال «يطحش»، بالمفهوم السياسي للكلمة، لإعادة الحوار بين عون و«حزب الله»، وهو من شجّع حليفه على استئنافه، ولو من موقع الاختلاف بينهما لإيجاد مساحة مشتركة للبحث في الأمور التي ما زالت عالقة.وكشف مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» عن أن عون لعب دوراً لمنع انفجار الوضع في الشارع على خلفية ضبط شحنة المتفجرات في ضهر البيدر العائدة لـ«حزب الله» باعتراف النائب حسن فضل الله، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق حسين العبد الله. وقال إنه لم يعترض على إحالة الموقوفين وجاهياً والملاحقين غيابياً ممن يثبت ضلوعهم في تأمين نقلها من بعلبك إلى الضاحية الجنوبية على العسكري، والتمهُّل في إحالتهم على المجلس العدلي ريثما ينتهي التحقيق، وبعدها لكل حادث حديث.ولفت المصدر الوزاري إلى أن الادعاء لم يشمل الحزب، وخلا من المواد التي توجّه إلى المتهمين بإنشاء تنظيم إرهابي أو الانتماء إلى خلية إرهابية. وقال إنه كان يأمل بأن يؤدي تجاوب عون، ومعه رئيس الحكومة نواف سلام بعدم إحالة ملف المتفجرات على المجلس العدلي، إلى تعبيد الطريق أمام معاودة الحوار بين عون و«حزب الله» الذي أبدى ارتياحه لموقفه في البيان الصادر عن كتلة «الوفاء للمقاومة»، لكنه سرعان ما اشترط تراجع عن القرارات التي اتخذها، وأبرزها فرض الحظر على جناحه العسكري والأمني.وأكد المصدر أن «حزب الله» يتحمّل مسؤولية حيال تعطيله للحوار بإصراره على التمسك بسلاحه وإسقاطه «اتفاق الإطار» وربط المسار التفاوضي للبنان بإيران. وسأل: أين تكمن المصلحة في الإبقاء على الوضع في لبنان معلقاً على «مذكرة التفاهم» الإيرانية - الأميركية وتهديد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بتوسيع نطاق الرد على واشنطن، وعدم التقيّد بالحدود الجغرافية في حال عاودت حربها عليها، وإشادته بالإنجازات التي حققها محور المقاومة، بدءاً من لبنان وفلسطين إلى العراق واليمن؟ ألا يشكل كل هذا تدخّلاً في الشأن اللبناني؟ وهل المطلوب من عون أن يشرف على إدارة الأزمة، في حين البلد يتخبط في أزمة اقتصادية - اجتماعية لا حدود لها وتهدد بانتقالها إلى الشارع، وهذا ما يشغل باله ومعه سلام وبري الذي تمايز عن الحزب برفض تهديده باللجوء إلى الشارع لإسقاط الحكومة.