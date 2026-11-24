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قال متحدث باسم الأميركية لـ"نداء الوطن" إن منع " " من الوصول إلى نقاط دخول ports of entry ، بما في ذلك كل المطارات والموانئ والمعابر الحدودية، أمر أساسي لأمن لبنان وسيادته. يجب أن تظل المؤسسات الأمنية خاضعة فقط للدولة اللبنانية".أضاف: "لقد لاحظنا خطوات إيجابية في مطار الدولي لتعزيز العمليات الأمنية ورفع الكفاءة، لكن لا يزال هناك عمل يجب إنجازه. على لبنان الاستمرار في تعزيز أمن وفق المعايير الدولية للمضي قدماً. ووفقاً لتوجيهات الرئيس الأميركي ، نحن ملتزمون بالعمل مع السلطات اللبنانية لاستعادة الرحلات المباشرة بين بلدينا".وتابع المتحدث "إن الإطار الثلاثي واضح: ستعيد الحكومة اللبنانية احتكار الدولة لاستخدام القوة، وستحقق نزع سلاح كافة الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل كامل وموثوق، وستضمن ألا يكون لهذه الجماعات أي دور عسكري أو أمني وألا تمتلك أي قدرات مسلحة في أي مكان من لبنان. لقد التزمت الحكومة اللبنانية بهذه التعهدات، ونتوقع منها تنفيذها بالكامل".وفي الشأن ، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية : تدعم رؤية رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لعراق آمن ومزدهر يحقق تطلعات شعبه، ويعزز التعاون الإقليمي، ويستعيد سيادته، بما في ذلك وضع الأسلحة كافة تحت سيطرة الدولة". وأضاف: "نتوقع منه الوفاء بهذه الوعود."