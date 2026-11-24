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قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الجمهورية» إنّ المقاربة الأميركية للوضع اللبناني تبدو أكثر وضوحاً في أهدافها من حيث الدفع نحو تعزيز سلطة الدولة والجيش اللبناني، وإعادة تنظيم الواقع الأمني على الحدود، وربط المساعدات والدعم الدولي بمدى التقدم في تنفيذ هذه التوجهات. لكن واشنطن، التي تتولى رعاية المسار التفاوضي، لا تزال تتعامل مع الملف اللبناني من زاوية أوسع تتصل باستراتيجيتها الإقليمية ومواجهة النفوذ ، الأمر الذي يجعل هامش المناورة محدوداً، وإن لم يكن معدوماً.وأضافت المصادر، أنّ لا تبدو مستعدة للاكتفاء بترتيبات وقف إطلاق النار، بل تسعى إلى فرض واقع أمني جديد، يضمن لها حرية الحركة والتدخل، ويربط انسحابها من الأراضي اللبنانية بتحقيق شروطها المتعلقة بسلاح «حزب الله» وقدراته العسكرية. وهنا تكمن خطورة المرحلة، إذ إنّ استمرار الاحتلال والاعتداءات، بالتوازي مع مطالبة بتقديم تنازلات أمنية وسياسية، يضع الدولة أمام معادلة شديدة التعقيد، يصعب تجاوزها من دون ضمانات دولية واضحة ومتبادلة.وأشارت المصادر إلى إنّ التحدي الأكبر على المستوى الداخلي، يكمن في طريقة الانتقال من واقع الانقسام إلى صيغة وطنية جامعة، تتيح للدولة استعادة قرارها السيادي من دون دفع البلاد إلى مواجهة داخلية لا يملك أحد ترف تحمل نتائجها. وقالت، إنّ حصرية السلاح لا يمكن أن تتحقق بالشعارات أو بسياسة كسر الإرادات، كما أنّ استمرار وجود قرار أمني وعسكري خارج مؤسسات الدولة، لا يمكن أن يشكل أساساً مستداماً للاستقرار الوطني.وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو الاحتمالات المقبلة مفتوحة على ثلاثة مسارات: الأول، استمرار الوضع القائم تحت سقف من التوتر والضغوط والاعتداءات المحدودة، وهو الاحتمال الأكثر ترجيحاً في المدى المنظور. والثاني، التوصل إلى تفاهمات جزئية برعاية أميركية ودولية، تتيح خفض التوتر وتفتح الباب أمام ترتيبات أمنية تدريجية، شرط أن تقترن بانسحاب إسرائيلي واضح وضمانات دولية. أما الثالث، فهو الانزلاق إلى تصعيد عسكري أوسع إذا فشلت الوساطات واستمرت محاولات فرض الوقائع بالقوة. ولعل الخطر الأكثر إلحاحاً، يتمثل في اقتراب انتهاء مهمة قوات «اليونيفيل» من دون بلورة صيغة بديلة تحظى بقبول لبنان والأمم المتحدة، بما قد يفتح الباب أمام فراغ أمني خطير في الجنوب ويضع الجيش اللبناني أمام مسؤوليات تفوق إمكاناته الحالية.وفي السياق، قال مصدر ديبلوماسي لـ«الجمهورية»، إنّ التطوّرات التي شهدها لبنان في اليومين الماضيين، تؤشّر إلى دخول الملف الجنوبي مرحلة شديدة الحساسية، تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع المساعي الأميركية والفرنسية لإعادة تنظيم الوضع الأمني، في ظل اقتراب انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» وعدم التوصل حتى الآن إلى صيغة دولية بديلة تحظى بتوافق الأطراف المعنية. وأوضح المصدر، أنّ ما يجري لا يمكن فصله عن محاولة واشنطن الانتقال من مرحلة إدارة وقف المواجهات إلى مرحلة فرض ترتيبات أمنية جديدة، يكون الجيش محورها الأساسي، لكن من دون أن تتوافر حتى الآن الضمانات الكافية لتمكينه من ممارسة مسؤولياته كاملة في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات.ولفت إلى أنّ إسرائيل تحاول الاستفادة من هذا الواقع لفرض معادلة تربط انسحابها بمدى التقدم في ملف حصرية السلاح، فيما يصرّ لبنان على أنّ إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات يشكّلان شرطاً أساسياً لاستكمال انتشار الجيش وتثبيت سلطة الدولة. وأشار المصدر، إلى أنّ مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأخيرة، ولا سيما منها تشديده أمس أمام الوفد البرلماني الفرنسي على ضرورة تمديد ولاية «اليونيفيل» أو اعتماد صيغة دولية بديلة تحت مظلة ، تعكس توجّهاً واضحاً لمنع نشوء فراغ أمني في الجنوب. فلبنان لا يعترض على تطوير آليات عمل القوات الدولية أو تعديل مهماتها، لكنه لا يستطيع القبول بترتيبات تترك المناطق الحدودية تحت رحمة الوقائع العسكرية أو الحسابات الإسرائيلية، ومن هنا تمسّك عون بالقرار 1701 مرجعية قانونية لأي صيغة مقبلة. وأضاف المصدر، أنّ الاتصالات الأميركية - تكتسب أهمية استثنائية، خصوصاً أنّ واشنطن لا تبدو متحمسة لاستمرار «اليونيفيل» في صيغتها الحالية، فيما تسعى باريس إلى إيجاد صيغة متعددة الجنسيات تحافظ على الحضور الدولي ووظائف المراقبة والتحقق والتنسيق. لكن المشكلة لا تكمن في هوية القوات التي ستبقى فحسب، بل في صلاحياتها وقدرتها على توثيق الخروقات ومنع فرض أمر واقع جديد على الحدود. وفي قراءته للموقف الإسرائيلي، اعتبر المصدر أنّ استمرار الضربات على القرى الجنوبية بالتزامن مع توسيع الحضور العسكري وإبقاء مناطق تحت الاحتلال، يتناقض مع المطالب الإسرائيلية بتسريع بسط سلطة الدولة اللبنانية، كما أنّ ربط الانسحاب بشروط أمنية مسبقة، يُضعف فرص بناء الثقة اللازمة لأي مسار تفاوضي. ورأى أنّ تعليق المفاوضات الثلاثية بسبب الانتخابات الإسرائيلية لا يعني انتهاء المسار الديبلوماسي، لكنه يؤخّر إمكان تحقيق نتائج عملية، ويجعل المرحلة المقبلة مرتبطة إلى حدّ بعيد باتجاهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة وحسابات الإدارة الأميركية.وختم المصدر مؤكداً أنّ لبنان أمام استحقاقين متلازمين: منع الفراغ الدولي بعد «اليونيفيل»، ومنع تحوّل استمرار الاحتلال والاعتداءات إلى معادلة أمنية دائمة. فالمطلوب ليس مجرّد ترتيبات لمرحلة ما بعد القوات الدولية، بل ضمانات متبادلة تحفظ السيادة اللبنانية، وتتيح للجيش بسط سلطته، وتمنع إسرائيل من الاحتفاظ بحرية الحركة العسكرية داخل الأراضي اللبنانية.وإلى ذلك سجّلت مصادر ديبلوماسية اتجاهاً إسرائيلياً واضحاً إلى التصعيد في الجنوب خلال الأيام الأخيرة، بما يدعو إلى المزيد من القلق. وبذلك يدخل المشهد اللبناني منعطفاً شديد الخطورة مع اقتراب العدّ التنازلي لانتهاء ولاية «اليونيفيل» في 31 كانون الأول 2026، وبدء انسحابها التدريجي مطلع العام المقبل. وفيما تحذّر الأمم المتحدة من «فراغ أمني» وشيك في جنوب لبنان يعقّد انتشار الجيش اللبناني وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، تتكثّف التحركات الديبلوماسية في سباق محموم لتجنّب انفجار إقليمي واسع. وبذلك، تقول المصادر، يقف لبنان اليوم أمام معادلة بالغة التعقيد: مساعٍ لتأمين مظلة أمان دولية لمرحلة ما بعد «اليونيفيل»، في مواجهة حكومة إسرائيلية تتحين الفرص لتفجير الوضع عسكرياً، وهذا ما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مسارات لبنان والمنطقة.