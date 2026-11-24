Advertisement

كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": سارع بعض الموفدين الغربيين والعرب الخليجيين إلى قبيل عيد الاستقلال، وقبل انتهاء ولاية «اليونيفيل» في جنوب لبنان، حاملين معهم رسائل خارجية إلى المسؤولين اللبنانيين، وإلى دول العالم. ولعل أبرزهم المندوب الأميركي لدى مايكل والتز، الذي جاء ليعرض مقترحاً أميركياً ثم تراجع، والمندوب السعودي الأمير يزيد بن فرحان الذي زار لأيام، قبيل توجهه إلى واشنطن. وقد تزامنت الزيارتان ليس عن طريق الصدفة، إذ عقد الرجلان لقاءً تنسيقياً مشتركاً، لتوحيد الرؤية والموقف من الملفات العالقة، لا سيما ترتيبات مرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات «اليونيفيل» في الجنوب.فما الذي تعنيه حركة الموفدين هذه؟ مصادر سياسية مطلعة ترى أن أياً من الموفدين لم يحمل معه تطمينات أو مبادرات تسوية، حتى السفير والتز الذي كان ينتظر أن تحمل زيارته اقتراحاً بديلاً «لليونيفيل»، أبقى الموقف الأميركي الذي سبق وأن أعلنه ماركو روبيو، عن إنشاء مجموعة مدنية للمراقبة والتحقق مما يحصل على الأرض، على حاله، في ظل الرفض «الإسرائيلي» المطلق لوجود أي قوة أوروبية لمرحلة ما بعد «اليونيفيل».والحراك القطري فالتركي، ثم المتزامن الأميركي-السعودي، تضعه المصادر في خانة تقسيم الأدوار في لبنان والمنطقة، وإرسال الرسائل إلى الداخل، ومفادها بأنه لن يكون هناك قوة عسكرية بديلة لقوات «اليونيفيل» تقوم بالمهام نفسها، كونها فشلت على مدى العقود الماضية، من وجهة النظر الأميركية، في منع من بناء ترسانته العسكرية. ولهذا تضغط واشنطن لربط مستقبل الجنوب بتفكيك سلاح حزب الله، وتدويل «اتفاق الإطار الثلاثي» قبل 31 كانون الأول المقبل. ولن يكون هناك بالتالي أي دعم سياسي واقتصادي خليجي، ما لم تحسم الدولة ملف السلاح، وتطبق قرار حظر الأنشطة المسلحة. واستمرار الوضع الرمادي على حاله والذي ترفضه واشنطن، كما ، قد يكون دفع رئيس الجمهورية جوزاف عون، إلى تكرار ما طالب به منذ بداية عهده في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 83 للاستقلال، على ما تلفت المصادر نفسها، إذ وجه طلباً مباشراً بالقول: «زمن السلاح خارج الدولة انتهى. وعليكم تسليم السلاح للدولة، والجيش اللبناني يحمي كل لبنان وكل لبناني». يمكن القول، وفق المصادر، إن أياً من الموفدين لم يقدم ضمانات بوقف الاعتداءات «الإسرائيلية»، أو بتدفق المساعدات الدولية والخليجية لإعادة الإعمار أو لإنقاذ القطاع المصرفي، بل جرى وضع لبنان أمام مهلة زمنية تنتهي مع تاريخ انتهاء تفويض «اليونيفيل» «بموجب القرار 2790، وإلا...»!وكتب محمد بلوط في" الديار": رفعت فرنسا مجددا وتيرة تحركها باتجاه لبنان في الاسابيع الاخيرة، ولا يقتصر التحرك الفرنسي على متابعة موضوع مصير قوات «اليونيفيل» في الجنوب، بل يتناول قضايا مهمة اخرى تتعلق بالجنوب والاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية. ويلاحظ مصدر مطلع ان باريس تسعى مؤخرا الى اعادة تنشيط دورها في لبنان على محاور متعددة، وتركز على بحث عدد من الداخلية اللبنانية، في اطار تعزيز دور الدولة من جهة، ودعم توافق اللبنانيين على العناوين السياسية الاساسية. ويقول المصدر ان العنوان العام للتحرك الفرنسي، وفق ما يسمعه المسؤولون اللبنانيون، هو دعم لبنان في كل المجالات والاستحقاقات، انطلاقا من العلاقات التاريخية والمميزة بين البلدين. ويلفت المصدر الى ان اهمية التحرك الفرنسي، تكمن في استمرار انفتاح باريس على كل الاطراف والقوى السياسية في لبنان، وابقاء خطوط التواصل مفتوحة معها ومنها حزب الله، رغم الاختلاف في وجهات النظر حول بعض القضايا، ومنها كيفية التعاطي مع سلاح الحزب. وفي اطار التحرك الفرنسي، برز امس اللقاء الذي عقد في مجلس النواب بين لجنة الشؤون الخارجية النيابية برئاسة رئيسها النائب فادي علامة، ووفد برلماني من لجنة الشؤون الخارجية الفرنسية يضم نوابا من اليمين واليسار الفرنسي.وعلمت «الديار» ان الوفد الفرنسي استهل كلامه بالحديث عن الوضع في الجنوب وتداعياته، وسأل رئيس واعضاء اللجنة: هل انتم متفائلون ام متشائمون؟ وأبدى معظمهم تشاؤمهم بسبب الوضع المتوتر والمعقد في المنطقة، وانعكاساته على لبنان. ولاحظ الوفد الفرنسي «ان مفهوم السيادة في لبنان، هو موضع خلاف بين القوى السياسية اللبنانية، وهذا ما يضعف الموقف اللبناني تجاه الوضع في الجنوب، وفي وجه التحديات الخارجية». ودعا الى «حوار بين اللبنانيين حول موضوع السيادة وقضايا اخرى، مؤكدا ان «هناك حاجة إلى هذا الحوار اليوم، لانه يشكل عنصرا اساسيا في تقوية الموقف اللبناني، وتعزيز الاستقرار في لبنان».واكد الوفد الفرنسي ايضا على «ضرورة تعزيز مؤسسات الدولة، وبسط سلطتها في الجنوب وكل لبنان، وقيام الجيش اللبناني والقوى الامنية بدورها في هذا الاطار..