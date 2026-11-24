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كتبت" الديار" اكدت مصادر مطلعة على الاجواء في السراي الحكومي ان فشل اقلاع الرحلة التجريبية الأولى من مطار القليعات الأحد الماضي، بالتزامن مع عيد كما كان مقررا، اصاب رئيس الحكومة بالاحباط، وقد عبر عن الاستياء الشديد بسبب المعطيات الفنية الخاطئة، التي سبق وابلغه بها وزير الاشغال والنقل فايز رسامني، الذي اضطر الى اصدار بيان في اليوم نفسه، أعلن فيه أن مشروع إعادة تأهيل وتشغيل ، انتقل من مرحلة التخطيط إلى حيز التنفيذ الفعلي والهندسي المتكامل على أرض الواقع. ما اعتبره سلام اقرارا ضمنيا بأن المطار غير جاهز للتشغيل، والاصلاحات التي تطلبها الهيئة ، وفي مقدّمها الالتزام بالتشريعات والمواصفات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، لم تجد طريقها إلى التنفيذ على ارض الواقع.ولان ثمة شكوكا حول ما حصل، طلب سلام توضيحات مكتوبة حول اسباب التأخير، وقرر عدم الاكتراث للمواعيد الافتراضية التي وعد بها مجددا من قبل المعنيين ، بعدما تبيّن له ان المعلومات التي وصلته عن جهوزية المطار، واستند إليها لتحديد موعد الرحلة التجريبية في عيد الاستقلال والتوجه بها إلى ، كانت مضللة سببت له الكثير من الاحراج، وكشفت عن مكامن الخلل في ادارة هذا الملف الحيوي.