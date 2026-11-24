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علنت لجنة المتابعة في " السيادية من أجل "، في بيان، إرجاء الاجتماع الاستثنائي الذي كان مقررًا عقده أمس في معراب، بسبب إصابة "القوات" بالإنفلونزا، حسب ما كتبت" نداء الوطن".وأشار رئيس حزب «الوطنيين الاحرار» النائب كميل شمعون لـ«الديار»، الى انهم تلقوا اتصالا من معراب عن إلغاء الاجتماع، من دون ان يذكروا الاسباب، على الرغم من انهم اصحاب الدعوة، وقال: «ونحن لم نسأل عن السبب».وكتبت صونيا رزق في" الديار": وفق مصادر سياسية متابعة «فانّ سبب التأجيل يعود الى ترتيب الموقف السياسي مع المزيد من التشاور، لتوحيد الموقف من التطورات الأمنية الأخيرة، وصياغة موقف مشترك لا يقتصر على إدانة الأحداث، بل يحدّد الخطوات المطلوبة من الدولة، كما انّ حساسية المرحلة السياسية وتصاعد السجال حول حصرية السلاح، ومواقف الرئيس في ذكرى والردود التي صدرت، فقد تكون هناك رغبة في عدم إصدار موقف متسرّع، قبل اتضاح الامور ومسار الاتصالات السياسية، كي تتمّ «دوزنة» سقف الموقف السياسي للجبهة وخطابها ومطالبها الموجهة الى والمؤسسات الأمنية والقضائية». واوضحت المصادر المذكورة «انه من الطبيعي أن تختلف مقاربة الاطراف المشاركة، في تحديد مدى دعم خطوات والحكومة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بملفات أمنية وقضائية حسّاسة، في هذه الظروف الخطرة التي يمرّ بها لبنان واللبنانيون، وقد تكون بعض مكوّنات الجبهة راغبة في معرفة اتجاه الخطوات الرسمية المقبلة، قبل تحديد سقف تصعيدها السياسي، او انها تلقت رسائل لتخفيف الخطاب للحدّ من المواجهة السياسية، وهذا غير مستبعد».