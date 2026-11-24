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كتبت" الاخبار": يتغنّى في خطاباته بمبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة، ويتشدّد في فرضها على المؤسّسات التي تتلقى قروضه، إلا أن هذه الصرامة تبدو انتقائية عندما يتعلّق الأمر بممارساته من خلال استقطاب مسؤولين من ، كانوا يتولّون التفاوض معه على قروض بمليارات الدولارات، وإدارة المناقصات والمشاريع المموّلة بقروضها. والأمر لا يتعلّق بحالة فردية يمكن اعتبارها تقاطعاً مهنياً عابراً، بل بحالات متكرّرة لمسؤولين شغلوا مواقع حساسة في صلب العلاقة بين المؤسستين، قبل أن ينتقل بعضهم إلى العمل لدى البنك نفسه، فيما ارتبط آخرون بعقود استشارية ضمن مشاريع مموّلة منه. وكأنّ كلّ هذه الانتقالات والعلاقات المهنية والمالية حصلت بمحض المصادفة.هذه الوقائع الموثّقة تضع صدقية البنك الدولي على المحكّ، وتثير شبهات جدّية حول تضارب المصالح في علاقته بمجلس الإنماء والإعمار. ولا تقلّ مسؤولية المجلس في هذا الملف عن مسؤولية البنك، إذ يفترض به أن يكون حريصاً على استقلالية قراراته وحياد موظفيه، وأن يضمن عدم تداخل مصالحهم المهنية والمالية الخاصة مع مسؤولياتهم في إدارة قروض بمليارات الدولارات من المال العام. فبحسب معلومات «الأخبار»، تبرز ثلاث حالات تثير تساؤلات جدّية بشأن تضارب المصالح في العلاقة بين البنك الدولي ومجلس الإنماء والإعمار، وتؤكّد وثائق منشورة على الموقع الرسمي للبنك بعض الوقائع المتعلقة بالمناصب والعقود.الحالة الأولى تتعلّق بمديرة التمويل السابقة في المجلس، وفاء شرف الدين، التي انتقلت بعد إحالتها إلى التقاعد إلى العمل لدى البنك الدولي في ، بعدما كانت مسؤولة عن التفاوض معه بشأن شروط قروض بمليارات الدولارات. واللافت أنّ اسم شرف الدين يرد اليوم على الموقع الرسمي للبنك الدولي بصفتها مستشارة للمدير التنفيذي. وهنا يطرح السؤال: هل بدأت ترتيبات توظيفها خلال تولّيها مسؤولياتها في المجلس؟ وكيف يمكن ضمان استقلالية المفاوض إذا كان احتمال انتقاله إلى العمل لدى الجهة التي يفاوضها قائماً؟أما الحالة الثانية، فتتعلّق برئيسة دائرة المناقصات السابقة في المجلس، غنوى الحداد، التي استقالت من منصبها وانتقلت إلى العمل فوراً في مجال المشتريات لدى البنك الدولي، بعدما كانت مسؤولة عن ملفات مناقصات يرتبط عدد كبير منها بمشاريع ممولة من قروضه. وهذا الانتقال ليس مجرّد معلومة غير موثّقة، إذ تدرج وثيقة رسمية صادرة عن البنك الدولي عام 2026 اسم الحداد ضمن فريق موظفيه العاملين على مشروع «التأهيل الرقمي من أجل التوظيف» في ، وتحدد اختصاصها في هذا المشروع بالمشتريات. أي إنّ المسؤولة السابقة عن المناقصات في مجلس الإنماء والإعمار أصبحت تعمل في المجال نفسه لدى المؤسسة التي تموّل عدداً كبيراً من المشاريع التي كان المجلس يتولّى تلزيمها. وهذا الانتقال يثير شبهات تضارب مصالح، ولا سيّما أنّ العلاقة المهنية التي ربطت الحداد بالبنك الدولي طوال سنوات عملها في المجلس تجعل توقيت بدء ترتيبات توظيفها مسألة أساسية، وتضع علامات استفهام حول مدى الفصل بين مسؤولياتها السابقة ومصالحها المهنية اللاحقة.ولا تقف المسألة عند انتقال الموظفين إلى العمل لدى البنك الدولي. فقد كان مدير مشاريع الطرقات في المجلس، الحلو، يحصل على عقود استشارية ضمن مشاريع مموّلة من البنك الدولي خارج لبنان، بالتوازي مع عمله في المجلس وإدارته مشاريع بمئات ملايين الدولارات ممولة بقروض البنك. وتظهر صفة الحلو كمدير لمشروع الطرقات والتوظيف في مجلس الإنماء والإعمار، في مراسلة رسمية صادرة عن البنك الدولي في 2023. وفي المقابل، تتضمّن البيانات المالية المدققة لمشروع «ممرات النقل في العراق»، المموّل من البنك الدولي، عقداً استشارياً في مجال إدارة العقود باسم Elias M. Helou. وفي حال ثبوت ذلك وتزامن تنفيذ العقد مع تولّيه وظيفته في المجلس، تبرز مسألة أكثر مباشرة: كيف يمكن لموظف عام أن يتقاضى أتعاباً من مشاريع مرتبطة بجهة تموّل مشاريع تقع ضمن نطاق مسؤولياته الوظيفية؟ وهل كان مجلس الإنماء والإعمار على علم بهذه العلاقة المهنية والمالية، وهل أجازها؟اللافت أنّ الحالات الثلاث لا تتعلق بموظفين عاديين، بل بمسؤولين شغلوا مواقع حسّاسة في إدارة القروض والمناقصات والمشاريع، أي في صلب العلاقة المالية والإدارية بين المؤسستين. وهو ما يجعل مسألة تضارب المصالح تتجاوز حدود العلاقة الشخصية أو المهنية إلى التساؤل عن الضمانات التي تحول دون تأثير المصالح الوظيفية والمالية، الحالية أو المستقبلية، في إدارة المال العام