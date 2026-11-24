Advertisement

كتب اسكندر خشاشو في" النهار": لم تكن حادثة دبل وما أعقبها من حملات تخوين لأهلها الأولى من نوعها، لكنها كشفت إلى أي حد باتت حياة سكان القرى الحدودية صعبة، ليس فقط بسبب والحصار والتهديدات، بل أيضاً بسبب الاتهامات التي تلاحقهم من داخل بلدهم. هؤلاء عالقون بين سيفين: احتلال لا يترك لهم فرصة للعيش الطبيعي، ولبنانيين لا يتردد بعضهم في التشكيك بوطنيتهم كلما وقعت حادثة في قراهم.ما لا يظهر في مقاطع الفيديو والتعليقات المتبادلة هو الحياة اليومية لهؤلاء الناس. عائلات تحاول تدبير أمورها في ظروف استثنائية، وأطفال يريدون الذهاب إلى مدارسهم، ومرضى يحتاجون إلى العلاج، وأهال يحاولون تأمين أبسط مستلزمات العيش.وفي ظل غياب الدعم الرسمي الفعلي، باتت مساعدات الجمعيات الإنسانية والحركات الرسولية تشكل سنداً أساسياً لهم، فيما لا تبدو الدولة حاضرة بما يكفي لتخفيف أعبائهم.حتى التنقل من هذه القرى وإليها لم يعد أمراً عادياً. فخروج أحد السكان إلى قرية غير محتلة ثم عودته إلى منزله يحتاج إلى ترتيبات مسبقة قد تستغرق خمسة إلى سبعة أيام، وإلى تنسيق وموافقات عبر الميكانيزم والجيشين اللبناني والإسرائيلي واليونيفيل، فضلاً عن تنظيم المواكب وتدقيق الأسماء. وتختصر شهادة إحدى الأمهات جانباً من هذه المعاناة. تروي أنها اضطرت إلى الانتظار ساعتين على حاجز للجيش اللبناني أثناء عودتها من رميش إلى منزلها، برفقة طفلين، أحدهما رضيع عمره شهران والآخر في الثالثة. وتتساءل عن سبب تدقيق هويات طفليها من ثلاثة أو أربعة أشخاص، رغم أن أسماءهما مدرجة على اللوائح وأنها تحمل إذناً مسبقاً من الميكانيزم. كما تروي كيف أوقف ابنها وشقيقتها جانباً لأن اسميهما لم يظهرا على الورقة التي كان يجري التدقيق فيها، فيما كانت اليونيفيل تملك الأسماء كاملة.سؤالها بسيط ومؤلم في آن: لماذا يحتاج مواطن لبناني يحمل هويته إلى إذن كي يغادر منطقة محتلة ويعود إلى منزله؟ ولماذا يتحمل أطفال ونساء وكبار سن إجراءات إضافية فوق كل ما يعيشونه؟ هذه الأسئلة تستحق جواباً واضحاً من ، ولا يجوز أن تبقى العائلات معلقة بين لوائح وموافقات لا تعرف أسباب تعقيدها.ومن هنا، فإن البقاء في دبل ورميش وعين إبل ليس موقفاً سياسياً قابلاً للتأويل أو مادة للمزايدات، بل فعل تمسك بالأرض والبيت والهوية. هؤلاء لا يملكون قرار إنهاء الاحتلال، ولا يستطيعون منع قوة عسكرية من الدخول إلى قراهم، لكنهم يملكون قرار عدم التخلي عن منازلهم. ثم إن استمرار وجود السكان في هذه القرى لا يحفظ منازلهم وأرزاقهم فحسب، بل يبقي الباب مفتوحاً أمام عودة أهالي القرى المجاورة الذين هُجروا من منازلهم. وفي منطقة شهدت تهجيراً واسعاً، وظهرت فيها أعلام إسرائيلية في بعض القرى، يصبح تمسك الأهالي بأرضهم ورفع اللبناني فوق منازلهم تأكيداً عملياً على لبنانية هذه الأرض، لا يحتاج إلى شهادة من أحد. المطلوب من الدولة اليوم أن تكون إلى جانبهم، لا أن تتركهم لمساعدات الجمعيات وحدها، وأن تؤمن لهم الخدمات الأساسية وتسهل تنقلاتهم وتحفظ كرامتهم، وأن تجعل عودتهم إلى منازلهم أمراً طبيعياً لا رحلة إدارية وأمنية شاقة. ليس من العدل أن يواجه هؤلاء تهديدات الاحتلال وحصاره، ثم يجدوا أنفسهم مضطرين إلى الدفاع عن وطنيتهم أمام أبناء بلدهم. فهم لم يطلبوا أكثر من البقاء في بيوتهم، ولم يتخلوا عن أرضهم حين غادرها كثيرون. وما يستحقونه اليوم ليس التخوين، بل التضامن والدعم والحماية.