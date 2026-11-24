أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، اليوم الأربعاء، أن النقابات "لم تكن تتمنّى أن تدفعها الحكومة إلى التحرّك"، مشيرًا إلى أنه لو نفّذت وعودها لما وصل الوضع إلى هذا الحد، وأن بعض الوزراء يتعاونون فيما الباقون غائبون.وأضاف أن "الحكومة تريد أن تأخذ كل شيء من دون أن تعطينا شيئًا"، موضحًا أن مساعدة الـ12 مليون ليرة هي للمواطن حتى لا ترتفع أسعار صفيحة البنزين.وأكد طليس أن لا مع المواطنين "لأنّ الموجوع ما بيواجه موجوع"، وأن تحرّك اليوم مطلبي ويمثّل جميع اللبنانيين والسائقين على اختلاف طوائفهم ومناطقهم، ولن يكون له أي طابع آخر، واصفًا إياه بأنه "البداية".وتساءل: "هل يُطلب من السائق العمومي أن يتحوّل وقت عمله إلى 24 ساعة على 24 لتأمين الرسوم والضرائب؟"وشكر القوى الأمنية على حمايتها للتحركات، كما شكر أحد والمدير العام لقوى الأمن الداخلي على جهودهما، لكنه شدّد على أن "اليد الواحدة لا تصفّق" والمطلوب تعاون المنظومة بأكملها.وشدّد طليس على أن قطاع النقل البري يمثّل كل واللبنانيين، قائلًا إنه مسؤول عن كل سائق ينتمي إلى قبل السائق الذي ينتمي إلى .كما أوضح أن تحرّك اليوم كان سلميًا، وأن التحرّك المقبل سيكون الأربعاء المقبل في حال لم تُصغِ الحكومة إلى مطالبهم.وختم طليس، بأن من يريد العمل في قطاع نقل الركاب عليه الالتزام بالقانون.