تتواصل التجمعات الاحتجاجية لقطاع النقل البري في مختلف المناطق ، تنفيذاً لقرار اتحاد النقل البري الإضراب احتجاجاً على ما وصفه الاتحاد بعدم تنفيذ الاتفاقيات المعقودة مع الحكومة على أن يستمر التحرك حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.



ومن المقرر أن يعلن الاتحاد موعد الخطوة التصعيدية التالية خلال مؤتمر صحافي يُعقد عند الساعة 10:30 صباحاً في ساحة الصلح وسط .



وفي ، بدأ سائقو "الميني باص" بالتجمع في ساحة النور في ، فيما أقدم الاتحاد العام لنقابات العمال في الشمال وقطاع النقل البري على قطع طريق البالما، احتجاجا ومطالبة بحقوق السائقين، كما سُجّل إقفال طريق المئتين داخل مدينة طرابلس.



وفي إطار الإجراءات المتخذة لتنظيم حركة السير، وصلت القوة الضاربة في إلى جسر البالما بهدف تسهيل حركة المرور والحد من التداعيات المرورية للتحركات.



وفي بيروت الكبرى، افادت غرفة التحكم المروري عن تجمع لسائقي الشاحنات والسيارات بعد جسر -الكرنتينا دون قطع للسير، واخر لسائقي الفانات عند مستديرة السفارة دون قطع للسير و حركة المرور طبيعية.



وفي جبل ، افادت غرفة التحكم المروري عن تجمع لسائقي الشاحنات والسيارات العمومية عند مستديرة عاليه انتهى بعد فترة قصيرة وبان حركة السير في المحلة الى تحسن تدريجي.



وفي الجنوب، بدأ السائقون العموميون تحركهم المطلبي بالتجمع، عند المدخل لصيدا عند جسر الأولي، حيث ركنوا "فاناتهم"، وسط انتشار لعناصر من الجيش.



وفي بعلبك، تجمّع أصحاب السيارات العمومية والباصات في ساحة التحرير – دورس عند مدخل المدينة، ومنعوا السيارات العمومية من نقل الركاب، فيما بقيت الطرقات سالكة أمام سائر السيارات، فيما بقيت طريق ضهر البيدر سالكة بالاتجاهي.

تجمع لأصحاب الفانات في طرابلس للمطالبة بتطبيق القانون وحماية حقوق السائقين #lebanon24 https://t.co/dgvnRI0rzB — Lebanon 24 (@Lebanon24) November 25, 2026 Advertisement