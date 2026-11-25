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أشارت صفحة Lebanese Daily Weather المتخصصة في الأحوال الجوية إلى انه بعد فترة من الاستقرار النسبي، تبدو المنطقة على موعد مع تبدّل واضح في المشهد الجوي، اعتباراً من نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، مع تزايد المؤشرات على تحرّك المنخفضات الجوية من القارة الأوروبية باتجاه للبحر المتوسط.وأضافت: "تشير المعطيات إلى مرحلة قد تحمل سلسلة من الحالات والمنخفضات الجوية خلال من كانون الأول، بما يفتح الباب أمام أمطار واسعة النطاق، وانخفاضات ملموسة على درجات الحرارة، وفرص لتساقط الثلوج على المرتفعات وفق مسار كل منخفض ودرجة برودته."وتابعت الصفحة: "اللافت أن هذه المؤشرات تأتي بالتزامن مع اقتراب عيد البربارة. فهل تكون البربارة هذا العام بشارة خير وبداية مرحلة شتوية غنية بالأمطار والثلوج؟"ولفتت إلى ان الأيام المقبلة تحمل الكثير من المؤشرات، والأنظار تتجه نحو وما قد تحمله رياحها ومنخفضاتها من خيرات إلى منطقتنا.وأضافت الصفحة ان اليوم الأربعاء تعبر المزيد من السحب الماطرة نحو المنطقة تؤدي الاخيرة الى هطل زخات رعدية متفرقة من الامطار تتركز كدرجة أولى فوق المناطق الساحلية وهناك مناطق خارج نطاق الهطولات تستقر الاجواء عصرا وتدخل البلاد في هدنة حتى نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الاسبوع المقبل.