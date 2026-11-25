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تتواصل الاتصالات بشأن ترتيبات مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل" في جنوب ، وسط تمسك لبنان وفرنسا باستمرار الحضور الأممي وتفادي أي فراغ أمني.وكشفت المعلومات ان فرنسا اعدت مسوّدة تتعلق بإيجاد القوة الدولية البديلة التي يُفترض أن تحل مكان «يونيفيل»،وأن هذه المسودة تناقَش حالياً من قِبل رئيس الجمهورية جوزاف عون ومعه كبار المسؤولين لوضع ما لدى لبنان من ملاحظات عليها، إلى جانب مناقشتها مع .وأكدت المعلومات أن المسوَّدة تلحظ توفير الدعم من قِبل مجلس الأمن للقوة الدولية البديلة، وهي ما زالت موضع نقاش بين الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الذي يواصل مشاوراته غير الرسمية تُخصّص لإنضاج موقف موحد، يقضي بتسهيل انتشار الجيش في منطقة جنوب نهر الليطاني وتوفير الدعم له، للسيطرة على شمال النهر، إضافة إلى أنها تلحظ دمج «اتفاق الإطار» بالقرار 1701 للإبقاء على المرجعية الدولية شاهداً على انسحاب من الجنوب بالتلازم مع سحب سلاح «حزب الله».وافادت معلومات أخرى أن الجانب الفرنسي الذي كان يريد التمديد لعمل القوات الدولية في جنوب لبنان، فهم بعد اجتماعات باريس بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية ماركو روبيو، ان واشنطن ليست معنية بأي نقاش يبقي على عمل «اليونيفل»، وانها توافق اسرائيل على ادخال اتفاق الاطار في اي قرار أممي يخص جنوب لبنان. واعتبر الفرنسيون انهم حصلوا على دعم أميركي يسمح بعدم نشوء فراغ امني بعد انتهاء مهمة «اليونيفل» آخر السنة الحالية، ووافقوا في المقابل على المشروع الاميركي - الاسرائيلي باعتماد اتفاق الاطار مرجعية دولية.وعلم ان بعثة لبنان في الامم المتحدة ارسلت تقريرا حول مداولات مجلس الامن الى الادارة المركزية في ، وتسلم الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام نسخاً منها، كما هي الحال بالنسبة لجميع البعثات المعنية في .وقال متحدث باسم الأميركية " إن منع " " من الوصول إلى نقاط دخول لبنان، بما في ذلك كل المطارات والموانئ والمعابر الحدودية، أمر أساسي لأمن لبنان وسيادته. يجب أن تظل المؤسسات الأمنية خاضعة فقط للدولة اللبنانية".أضاف: "لقد لاحظنا خطوات إيجابية في مطار رفيق الدولي لتعزيز العمليات الأمنية ورفع الكفاءة، لكن لا يزال هناك عمل يجب إنجازه. على لبنان الاستمرار في تعزيز أمن المطار وفق المعايير الدولية للمضي قدماً. ووفقاً لتوجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نحن ملتزمون بالعمل مع السلطات اللبنانية لاستعادة الرحلات المباشرة بين بلدينا".وتابع المتحدث "إن الإطار الثلاثي واضح: ستعيد الحكومة اللبنانية احتكار الدولة لاستخدام القوة، وستحقق نزع سلاح كافة الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل كامل وموثوق، وستضمن ألا يكون لهذه الجماعات أي دور عسكري أو أمني وألا تمتلك أي قدرات مسلحة في أي مكان من لبنان. لقد التزمت الحكومة اللبنانية بهذه التعهدات، ونتوقع منها تنفيذها بالكامل".داخليا، رفع "حزب الله" سقف اعتراضه على المسار القضائي لملف الموقوفين الخمسة من عناصره في قضية جرود البترون والكورة، عشية جلسة الاستجواب التي تعقدها اليوم قاضية التحقيق العسكري الأولى، غادة أبو علوان، للموقوفين الخمسة.وأفادت مصادر مطّلعة أنه من المرجّح أن تُصدر أبو علوان، عقب الجلسة، مذكّرات توقيف وجاهية بحقّ الموقوفين الخمسة، على خلفية ادّعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، بجرم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، استنادًا إلى المادة 307 من قانون العقوبات والمادتين 72 و76 من قانون الأسلحة والذخائر، معطوفتين على المادة 24 من القانون نفسه.وصعّد النائب حسين الحاج حسن لهجته، متّهماً جهات سياسية وقضائية وأمنية بتسييس الملف والتدخل في مسار التحقيقات تحت ضغوط خارجية، بينها ضغوط أميركية. واعتبر أن الادعاء على الموقوفين بمواد قانونية لا تتصل بإفاداتهم يشكّل تصعيداً واستفزازاً لشريحة واسعة من اللبنانيين، محذراً من تداعيات القضية على السلم الأهلي. كما اتهم جهات قضائية وأمنية بتسريب معطيات التحقيق والتأثير في مساره، مؤكداً أن الملف سيبقى موضع متابعة سياسية وقانونية، إلى جانب قضية موقوفي شاحنة المتفجرات في ضهر البيدر، ومشدداً على أن التعاطي معه سيبقى محكوماً بالحرص على الاستقرار الداخلي. وختم بتحذير قال فيه: «لكلّ صبر مهما طال حدود، ولكلّ تعقّل مهما بلغ سقف».