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تكمن أهمية التصريح الأخير للنائب بشأن الموقوفين الخمسة في قضية جرود بشري والكورة، في أن رفع سقف الخطاب السياسي من قبله لم يكن، وفق قراءة سياسية، عفوياً أو ناتجاً عن انفعال، بل جاء مدروساً ومخططاً له.فالحاج حسن، الذي لا يُعرف عنه عادة الذهاب بعيداً في التصعيد السياسي، قد يكون أراد من خلال كلامه إيصال رسائل واضحة تتجاوز مضمون التصريح بحد ذاته.ولعل اختيار " " تحديداً لرفع الصوت يعطي كلامه أهمية إضافية، باعتباره مؤشراً إلى أن التصعيد السياسي من جانب "الحزب" قد لا يكون محصوراً ببعض الشخصيات والقيادات المعروفة بخطابها الحاد، بل يأتي في إطار توجه سياسي أوسع في المرحلة المقبلة.وفي سياق متصل، يبدو أن "حزب الله" عاد إلى توظيف الشارع كوسيلة ضغط سياسية، مستعيداً نغمة "الشعب"، من القرى الحدودية إلى اعتصام نقابات النقل البري، في مشهد يطرح تساؤلات حول خلفيات تحريك الشارع وتوقيته. وبين المطالب المعيشية والاعتراضات الاجتماعية، تبرز رسائل سياسية تتجه نحو الدولة، في محاولة للتأثير على قراراتها والضغط عليها في ملفات تتجاوز عناوين التحركات المعلنة.