Advertisement

سحب خصوم " " سريعاً من التداول الإعلامي مسألة المقارنة بين ولبنان، بعدما حاولوا خلال الأيام الماضية الترويج لما حصل في "جرف الصخر" في العراق باعتباره نموذجاً يمكن تطبيقه في .ويبدو أن تراجع هؤلاء عن استحضار التجربة جاء بعدما اتضحت معالم ما حصل، والذي يبدو أقرب إلى تسوية سياسية بين وحلفائها من جهة والحكومة العراقية من جهة أخرى، وليس نتيجة تصادم انتهى بانتصار على القوى الحليفة لطهران.وبحسب مصدر مراقب، "فإن التجربة العراقية، وفق هذه القراءة، تعزز منطق التسويات السياسية والتفاهمات الداخلية، خلافاً لما يسعى خصوم الحزب إلى تكريسه في لبنان من خلال الدعوات المتكررة إلى الحسم والمواجهة".