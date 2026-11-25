سحب خصوم "حزب الله
" سريعاً من التداول الإعلامي مسألة المقارنة بين العراق
ولبنان، بعدما حاولوا خلال الأيام الماضية الترويج لما حصل في "جرف الصخر" في العراق باعتباره نموذجاً يمكن تطبيقه في لبنان
.
ويبدو أن تراجع هؤلاء عن استحضار التجربة العراقية
جاء بعدما اتضحت معالم ما حصل، والذي يبدو أقرب إلى تسوية سياسية بين إيران
وحلفائها من جهة والحكومة العراقية من جهة أخرى، وليس نتيجة تصادم انتهى بانتصار الحكومة العراقية
على القوى الحليفة لطهران.
وبحسب مصدر مراقب، "فإن التجربة العراقية، وفق هذه القراءة، تعزز منطق التسويات السياسية والتفاهمات الداخلية، خلافاً لما يسعى خصوم الحزب إلى تكريسه في لبنان من خلال الدعوات المتكررة إلى الحسم والمواجهة".