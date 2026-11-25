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يقف مجدداً أمام مفترق دقيق. فالاعتداءات المتواصلة على الجنوب تُبقي الوضع الأمني مفتوحاً على احتمالات مقلقة، فيما تتكثف الاتصالات الدولية بحثاً عن ترتيبات للمرحلة التي تلي انسحاب قوات "اليونيفيل"، وسط أسئلة كبيرة حول الجهة التي ستملأ أي فراغ أمني محتمل، والضمانات التي يمكن أن تحمي الاستقرار والسيادة.وفي الداخل، لا تزال مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في ذكرى الاستقلال تثير نقاشاً سياسياً يتجاوز حدود الخطاب، ليصل إلى جوهر العلاقة بين الدولة ومؤسساتها، ومفهوم السيادة، وقرار الحرب والسلم، وحصرية السلاح بيد الدولة. فهل نحن أمام بداية مرحلة جديدة في مقاربة هذه الملفات، أم أن الطريق لا يزال محفوفاً بالعقبات؟إقليمياً، لا تبدو الصورة أقل تعقيداً، في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران، وتداخل الملفات الأمنية والسياسية من لبنان إلى العراق وسوريا، وصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها الدوليةتواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات الجنوبية، حيث استهدفت الغارات والقصف المدفعي مناطق المنصوري ومجدل زون وزوطر الشرقية وميفدون وكفرتبنيت وتولين وبيت ياحون وبرعشيت والقنطرة وحداثا، في تصعيد يعيد المخاوف من اتساع رقعة الاستهدافات.وفي موازاة التطورات الميدانية، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا، وبحثا في المستجدات السياسية والأمنية، مع تركيز على الاتصالات الدبلوماسية الجارية في نيويورك لتفادي أي فراغ أمني في الجنوب مع انتهاء ولاية قوات اليونيفيل في 31 كانون الأولالمقبل.وفي السياق نفسه، استقبلت لجنة الشؤون الخارجية النيابية وفداً من لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، وبحث الجانبان في تطورات الوضع اللبناني والجنوب ومرحلة ما بعد اليونيفيل، مع اتفاق على تعزيز التعاون وتبادل الزيارات. ولم يصدر عن اللقاء أي قرار بشأن طبيعة القوة التي قد تتولى المهمة بعد انتهاء الولاية الحالية.أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نواف سلام تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الخميس في 26 تشرين الثاني إلى الثلاثاء في الأول من كانون الأول، وذلك لإتاحة المجال أمام عدد من الوزراء للمشاركة في مراسم تشييع المطران جورج خضر. وكان وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي قد أشار إلى أن الجلسة كانت ستشهد عرض الخطة الوطنية لتحديث الإدارة العامة حتى عام 2030، والمتضمنة 37 مقترحاً إصلاحياً.وفي الملف الأمني، ارتفع عدد الموقوفين في قضية ضبط شحنة المتفجرات في منطقة مشاريع القاع إلى ستة لبنانيين، وفق ما نقلته صحيفة «الشرق الأوسط»، فيما تحدثت صحيفة «الأخبار» عن سبعة موقوفين. وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات إدخال الشحنة التي بلغت نحو 264 كيلوغراماً من المواد المتفجرة، بينها مادة C4 وTNT، وسط تساؤلات عن الجهة التي كانت ستتسلمها والهدف من نقلها إلى الأراضي .وفي تطور قضائي وسياسي، اتهم النائب حسين الحاج حسن بالتدخل لمنع إطلاق خمسة موقوفين من ، معتبراً أنهم «أسرى»، ورافضاً قرار الحكومة الصادر في الثاني من آذار بحظر النشاطين العسكري والأمني للحزب. وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار التباين حول حصرية السلاح ومرجعية القرار الأمني والعسكري في البلاد.وفي تداعيات زيارة الناطق السابق باسم الجيش إلى مدرسة في بلدة دبل الجنوبية، قال أفيخاي أدرعي إن نشر الصور التي التُقطت داخل المدرسة كان خطأ. وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد أدان دخول المدرسة واستخدام التلامذة في مواد إعلامية عسكرية، فيما أكدت وزارة التربية أن الزيارة لم تكن منسقة معها، وأشارت البلدية إلى أن التصوير لم يحصل بالتنسيق مع إدارة المدرسة.أعلنت السلطات إصابة 11 شخصاً جراء استهداف برج في الحي المالي بالعاصمة الرياض، في هجوم نُسب إلى جماعة الحوثيين. وأفادت مصادر سعودية بأن الهجوم نُفّذ بواسطة طائرة مسيّرة، فيما توعّد التحالف العربي برد حازم على استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.وفي أوكرانيا، أعلنت السلطات المحلية مقتل شخصين وإصابة 48 آخرين، بينهم أربعة أطفال، جراء هجوم روسي ليلي استهدف مدينة زابوريجيا. وأشارت المعلومات إلى تضرر عدد من المنازل والمباني السكنية.وفي واشنطن، وقّعت الولايات المتحدة وقطر مذكرتي تفاهم خلال الحوار الاستراتيجي الثامن بين البلدين، تتعلق الأولى بالتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، والثانية بمعالجة المعادن الحيوية، في خطوة تعكس توجهاً لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية بين الجانبين.