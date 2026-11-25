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لم تعد قضية انتهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في (اليونيفيل) مجرد استحقاق أممي مرتبط بانتهاء ولاية محددة زمنياً، بل تحولت إلى اختبار جديد لقدرة الدولة والمجتمع الدولي على منع نشوء فراغ أمني قد تستفيد منه لتوسيع حضورها الميداني في المناطق الحدودية. فبين موعد انتهاء المهمة في 31 كانون الأول 2026، وبدء الانسحاب التدريجي مطلع العام المقبل، لا يزال السؤال الأكثر إلحاحاً بلا جواب واضح ألا وهو: من سيتولى المواقع التي ستخليها القوات الدولية، ومن يضمن ألا تتحول هذه المواقع إلى نقاط تقدم إضافية لقوات الاحتلال ؟في هذا السياق، تتجه الأنظار مجدداً إلى الدولي، حيث يُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مداولات جديدة للبحث عن صيغة توافقية بين أعضائه، تسمح بملء الفراغ الذي قد ينشأ مع انتهاء ولاية "اليونيفيل". وتبرز في هذه المرحلة بوصفها الطرف الأكثر اندفاعاً نحو إعداد مشروع قرار جديد خلال شهر كانون الأول، باعتبارها حاملة القلم في الملف اللبناني، وخصوصاً أن باريس تدرك أن الانسحاب غير المنظم للقوات الدولية قد يفتح الباب أمام تطورات ميدانية يصعب احتواؤها لاحقاً.واللافت في المقاربة أنها لا تنطلق من ضرورة إنهاء الوجود الدولي بصورة فورية، بل من البحث عن مرحلة انتقالية تسمح ببقاء جزء من القوات الأممية خلال انسحاب تدريجي قد يمتد نحو ستة أشهر من عام 2027. وخلال هذه الفترة، يُفترض أن تواصل العناصر المتبقية مهمات المراقبة والرصد وإعداد التقارير، ومساعدة الجيش والمدنيين في القرى الجنوبية، إلى حين التوصل إلى صيغة بديلة تحظى بموافقة مجلس الأمن.لكن جوهر المشكلة لا يكمن فقط في عدد العناصر التي ستبقى أو في المدة التي سيستغرقها الانسحاب، بل في مصير المواقع العسكرية التي ستخليها "اليونيفيل". فهناك نحو ثلاثين موقعاً في القرى والمناطق المحتلة أو المحاذية لها، لا تزال الجهة التي ستتولى مسؤوليتها غير محسومة. وهذا الغموض يثير مخاوف جدية من أن تستغل إسرائيل انسحاب القوات الدولية للتقدم نحو هذه المواقع أو فرض وقائع ميدانية جديدة، بما يجعل الانسحاب الأممي، من حيث لا يُراد له، فرصة إضافية لتكريس الاحتلال.ومن هنا تكتسب المبادرة الفرنسية أهميتها، خصوصاً أن باريس تسعى إلى إعداد نص أممي يدمج بين القرار 1701، مع إدخال تعديلات على بعض بنوده، وبين مقتضيات اتفاق الإطار الثلاثي بين وإسرائيل والولايات المتحدة، بما يوفر مظلة سياسية وأمنية لمرحلة ما بعد "اليونيفيل". وتفيد المعلومات المتداولة بأن الصيغة المقترحة تتضمن الإبقاء على نحو ألفين إلى ثلاثة آلاف عنصر خلال المرحلة الانتقالية، مع الحفاظ على بعض القدرات الأساسية، ولا سيما آليات الاتصال والتنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي.وقد باشرت وزيرة الجيوش الفرنسية اتصالات مع الجانب الإسرائيلي لبحث المقترح، في مؤشر إلى أن باريس لا تريد أن يكون مشروعها مجرد نص يُطرح في مجلس الأمن، بل مبادرة قابلة للنقاش مع الأطراف المعنية، وإن كان نجاحها لا يزال مرتبطاً بمواقف الدول الكبرى وبمدى استعداد إسرائيل للتجاوب مع أي ترتيبات تحدّ من حرية تحركها العسكري.وفي المقابل، يبرز غياب صيغة أميركية واضحة حتى الآن. فالمندوب الأميركي لدى ، مايك والتز، لم يقدم خلال المداولات مقترحاً أميركياً متكاملاً لمعالجة المرحلة المقبلة، تاركاً لفرنسا مهمة بلورة الحل. وهذا الموقف يطرح تساؤلات عما إذا كانت تفضّل منح باريس مساحة للتحرك، أم أنها تنتظر تبلور التفاهمات السياسية والأمنية قبل تحديد موقفها النهائي.في المقابل لا يمكن للبنان أن يتعامل مع هذا الاستحقاق باعتباره شأناً فرنسياً أو أميركياً أو أممياً فحسب. فالمسؤولية الأولى تقع على الدولة اللبنانية، التي يفترض أن تكون لديها رؤية واضحة لمستقبل الانتشار العسكري في الجنوب، وأن تحدد للجهات الدولية ما تحتاج إليه فعلياً لمنع أي فراغ أمني، ولتمكين الجيش من بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية.وفي هذا الإطار، لا يكفي أن يطالب لبنان ببقاء قوات دولية تحت تسمية جديدة، أو أن يراهن على استمرار الدعم الخارجي، من دون أن يحدد دور الجيش وصلاحياته وقدراته والضمانات المطلوبة لتمكينه من أداء مهماته. كما لا يجوز أن تتحول مسألة حصرية السلاح إلى نقاش منفصل عن ضرورة حماية الحدود ومنع الاعتداءات ، لأن السيادة لا تتجزأ، ولا يمكن استعادتها بانتقائية.المفارقة أن لبنان الذي يطالب منذ سنوات بتطبيق القرار 1701، يجد نفسه اليوم أمام ضرورة البحث في تعديله أو استكماله بترتيبات جديدة، فيما لم يُنفذ هذا القرار بصورة كاملة، ولا سيما في ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الانتهاكات. ولذلك، فإن أي صيغة بديلة لا تتضمن ضمانات واضحة للانسحاب الإسرائيلي واحترام السيادة اللبنانية، قد تتحول إلى مجرد إعادة تنظيم للواقع القائم، لا إلى معالجة لأسبابه.فالقضية ليست كم جندياً دولياً سيبقى في الجنوب، ولا تحت أي تسمية ستعمل القوة الجديدة، بل من يضمن ألا تتحول مغادرة "اليونيفيل" إلى فرصة لإسرائيل كي تملأ الفراغ الذي تتركه. فلبنان لا يحتاج إلى تبديل أعلام فوق المواقع العسكرية بقدر ما يحتاج إلى ضمانات فعلية تمنع الاحتلال من التمدد، وتمكّن الدولة من استعادة سلطتها.فالخطر ليس في رحيل "اليونيفيل" بحد ذاته، بل في أن ترحل قبل أن تكون الدولة قد امتلكت القدرة والغطاء والضمانات اللازمة لمنع إسرائيل من احتلال مواقعها.