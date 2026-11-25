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أعاد تسجيل إصابات بشلل الأطفال في محافظة دير الزور فتح ملف التحصين في ، بعدما عقدت اجتماعاً طارئاً رفعت خلاله مستوى الجهوزية، ودعت إلى تعزيز الترصّد الوبائي والتحقق من الوضع التلقيحي للأطفال الوافدين عبر المعابر، من دون أن تعلن تسجيل أي إصابة على الأراضي ، غير أنّ هذا التطور يطرح سؤالاً يتجاوز الإجراءات الوقائية الآنية، يتعلق بقدرة لبنان الفعلية على صدّ إذا عبر الحدود، في ظل تراجع نسب التلقيح خلال السنوات الأخيرة.وكانت السلطات الصحية السورية قد أعلنت في الثامن من تشرين الثاني تسجيل إصابتين مؤكدتين مخبرياً في منطقة الميادين بريف دير الزور، لطفلين يبلغان من العمر ستة أشهر و13 شهراً، قبل أن تعلن بعد أربعة أيام عن إصابة ثالثة لدى طفل مخالط للحالتين، مؤكدة أنّ الفيروس من النمط الأول المشتق من اللقاح، وهو نوع لا ينتشر إلا في المجتمعات التي تعاني تدنياً كبيراً في نسب التحصين، إذ يتحوّر الفيروس الضعيف المستخدم في اللقاح الفموي حين يدور طويلاً بين أطفال غير ملقحين.وعلى هذا الأساس، قررت اللبنانية تعزيز التنسيق مع الأمن العام للتحقق من الوضع التلقيحي للأطفال عند المعابر الرسمية، وتلقيح من يحتاج إلى استكمال جرعاته باللقاح الفموي، إلى جانب تكثيف التلقيح الروتيني في المناطق التي تسجل نسب تغطية منخفضة، مذكّرة بأنّ اللقاحات متوافرة مجاناً في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبأنّ لبنان حافظ على خلوّه من شلل الأطفال للعام الثالث والعشرين على التوالي.في هذا السياق، يقول مصدر طبي لـ" " أنّ هذا الإنجاز يقوم اليوم على أرضية أكثر هشاشة مما كانت عليه قبل سنوات، فوفق التقديرات الدولية المشتركة لتغطية التحصين، تراجعت نسبة الأطفال الذين يتلقون الجرعة الأولى من اللقاحات الأساسية بنحو 16 في المئة بين 2019 و2023، فيما تراجعت نسبة من يستكملون الجرعة الثالثة بنحو 28 في المئة، لتستقر الجرعة الثالثة من لقاح شلل الأطفال عند نحو 55 في المئة عام 2023، كما ارتفع معدل التسرّب بين الجرعة الأولى والثالثة من 18 إلى نحو 30 في المئة، أي أنّ قرابة طفل من كل ثلاثة يبدأ التلقيح ولا يكمله، وفي عام 2025، بقي لبنان بين عشر دول فقط في العالم لم تتجاوز فيها تغطية الجرعة الثالثة من اللقاح الثلاثي، المستخدمة كمؤشر على قوة برامج التحصين، عتبة 60 في المئة، إلى جانب دول مثل اليمن وهايتي.وبحسب ما قال المصدر، فإنّه يُعزى جزء من هذا التراجع إلى الأزمة الاقتصادية التي دفعت آلاف الأسر إلى التخلي عن العيادات الخاصة، وإلى هجرة نسبة كبيرة من الأطباء، فيما يُعزى جزء آخر إلى ضعف البيانات نفسها، إذ يتولى القطاع الخاص ما يصل إلى نصف عمليات التلقيح الروتيني من دون أن تُسجَّل كاملة في السجل الوطني، ما يعني أنّ النسب الفعلية قد تكون أعلى من المعلنة، لكنّ أحداً لا يملك صورة دقيقة عن الفجوات بحسب المنطقة.ويضيف المصدر:" يزيد من خطورة الوضع أنّ حرب 2026 أصابت الشبكة الصحية في الجنوب والبقاع بأضرار واسعة، ودفعت مئات آلاف الأشخاص إلى النزوح، ما قطع مسار التلقيح الروتيني لعدد غير معروف من الأطفال، في حين أنّ الحدود اللبنانية ـ السورية تضم عشرات المعابر غير الشرعية التي لا تشملها إجراءات التحقق المعلنة، والتي تشهد حركة عبور يومية في الاتجاهين."ومن هنا، يبدو أنّ نجاح الإجراءات المعلنة لا يتوقف على ضبط المعابر الرسمية وحدها، بل على قدرة البرنامج الوطني للتحصين على الوصول إلى الأطفال الذين أفلتوا من التلقيح خلال سنوات الأزمة والحرب، عبر فرق متنقلة تصل إلى أماكن النزوح والتجمعات الفقيرة والمناطق الحدودية، وعلى نشر بيانات التغطية بحسب ليعرف الأهالي والبلديات أين تقع الفجوات، لأنّ الخلوّ من شلل الأطفال طوال 23 عاماً لا يشكّل ضمانة للمستقبل، بل نتيجة لتحصين يجب أن يتجدد مع كل جيل جديد من الأطفال.