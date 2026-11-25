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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي أنه وفي إطار الجهود التي تبذلها القطعات المختصّة في لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها على مختلف الأراضي ، توافرت معلومات لدى مفرزة القضائية في وحدة عن إقدام المدعو:ح. ح. (مواليد عام 1984، لبناني)على تنفيذ عمليات احتيال طالت مديري مدارس ومعاهد وتلاميذ، من خلال انتحاله صفة مخلّص معاملات، وإيهامهم بقدرته على إنجاز معاملات ترخيص معاهد فنية وتسهيل معاملات نحو أربعين طالبًا للحصول على شهادات رسمية، مقابل مبالغ مالية قبضها منهم من دون الوفاء بوعوده.كما تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بجرم النصب والاحتيال.وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات وعمليات المراقبة، أوقفته إحدى دوريات المفرزة في .وبناءً على إشارة المختص، تعمّم صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه الحضور إلى بعلبك القضائية أو الاتصال على الرقم: 372081-08، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.