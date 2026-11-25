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توقّع الأب ، المتخصص في الأحوال الجوية وعلم المناخ، أن يشهد سلسلة من المنخفضات الجوية اعتباراً من المقبل، مع تحوّل واضح في الطقس نتيجة تأثير المرتفع الآزوري الذي سيتجه نحو ، دافعاً بالكتل الباردة والمنخفضات الجوية باتجاه للبحر المتوسط.وأشار إلى أن النصف الأول من كانون الأول 2026 قد يحمل أمطاراً غزيرة تشمل مختلف المناطق ، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتساقط الثلوج على المرتفعات، لافتاً إلى أن بعض التوقعات تشير إلى وصول مستوى تساقط الثلوج إلى نحو 1700 و1800 متر.وأضاف أن البربارة قد تشهد هطولات مطرية غزيرة واندفاع كتل هوائية قطبية، ما يؤدي إلى تدنّي درجات الحرارة إلى حدود الصفر على ارتفاعات 1800 و1900 متر، مع فرص لتساقط الثلوج وتراكمها على الجبال التي يزيد ارتفاعها على 2000 متر.وختم خنيصر بالإشارة إلى أن النصف الأول من كانون الأول قد يكون غنياً بالمنخفضات والأمطار الغزيرة، ما ينذر بمرحلة شتوية نشطة في لبنان.