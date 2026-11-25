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يقف أمام شهرين حاسمين، تتداخل خلالهما الحسابات الأميركية والإيرانية والإسرائيلية، فيما يبدو البلد في موقع المتلقي عاجزاً عن التأثير في مسار التطورات، ومضطراً إلى انتظار ما ستؤول إليه المواجهة الإقليمية وانعكاساتها على ساحته. فبين تسلّم الكونغرس الأميركي الجديد مهامه في كانون الثاني المقبل، والمرحلة التي يُفترض أن تتبلور خلالها الحكومة برئاسة غادي إيزنكوت، تبقى المنطقة مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما أن المواجهة بين وطهران لم تصل إلى تسوية واضحة، ولا تزال احتمالات العودة إلى مواجهة عسكرية قائمة.في الحسابات الأميركية، لا يبدو الرئيس مستعجلاً للذهاب إلى حرب شاملة مع ، طالما أن سياسة الحصار الاقتصادي والضغط السياسي تحقق، وفق تقدير إدارته، جزءاً كبيراً من أهدافها. لكنه في المقابل لم يستبعد الخيار العسكري، بل أعلن استعداده لتوجيه ضربة إلى إيران بعد رأس السنة، ما يبقي التهديد قائماً ويضع المنطقة أمام مرحلة من الترقب الشديد.في المقابل، ثمة من يرى أن طهران قد تكون معنية بدفع واشنطن نحو مواجهة، انطلاقاً من أن استمرار حالة اللاحرب واللاسلم يستنزفها من دون أن يتيح لها حسم المواجهة أو تغيير قواعد الاشتباك. ومن هذا المنطلق، قد تجد إيران أن رفع مستوى التوتر، ولو إلى حدود المواجهة العسكرية، أقل كلفة من البقاء تحت ضغط العقوبات والحصار والتهديدات الأميركية والإسرائيلية.لكن أياً تكن الحسابات المتبادلة، فإن لبنان يبقى من أكثر الساحات عرضة لتداعيات أي تحول في المواجهة بين الطرفين، خصوصاً في ظل القلق من انخراط " " في أي حرب جديدة، فإسرائيل، التي لم تتوقف عملياتها العسكرية والاعتداءات على لبنان، لن تتعامل مع تدخل الحزب باعتباره مواجهة محدودة بالضرورة، بل قد تستغل ذلك لتوسيع نطاق عملياتها، ولا سيما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبل، أياً تكن حساباته السياسية، لن يكون بالضرورة أكثر استعداداً من بنيامين نتنياهو لتقييد العمل العسكري .وتشير الرسائل التي وصلت إلى المعنيين في لبنان إلى أن واشنطن لن تكون معنية، في حال تدخل "حزب الله" في مواجهة جديدة، بممارسة ضغوط على لوقف التصعيد أو الحد من عملياتها، بل ستترك لها هامشاً واسعاً للتحرك. والأكثر خطورة، بحسب المصادر أن تحميل الحكومة مسؤولية عدم تنفيذ قرار حصر السلاح يفتح الباب أمام توسيع دائرة الاستهداف، بحيث لا تبقى الحرب، إذا اندلعت، محصورة بالمناطق التي يُعدّها الإسرائيليون معاقل لحزب الله، بل قد تمتد تداعياتها إلى مؤسسات الدولة ومناطق أخرى، تحت عنوان مسؤولية السلطة عن عدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالسلاح.وفي هذا السياق، يتحدث متابعون عن استياء أميركي متزايد من أداء السلطة على خلفية ما تعتبره واشنطن فجوة بين المواقف التي تعلنها والنتائج العملية التي تحققت، فالإدارة الأميركية، وفق هذه القراءة، لم تعد تجد في التذرع بمخاطر التوتر الداخلي أو احتمال اندلاع مواجهة أهلية مبرراً كافياً لعدم المضي في تنفيذ التعهدات التي قدمتها السلطة ، وهي تريد ترجمة المواقف السياسية إلى خطوات ملموسة، خصوصاً في ملف حصر السلاح، الذي بات يشكل أحد أبرز عناوين الضغط على لبنان.وسط ما تقدم لا تبدو إسرائيل في وارد الانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها، رغم الحديث عن وعود أميركية بإمكان تحقيق الانسحاب مقابل نزع سلاح حزب الله، كما أن الربط بين الانسحاب ونزع السلاح لا يبدو قابلاً للتحقق بمعزل عن تفاهم أميركي–إيراني أوسع، يتناول مستقبل الدور في المنطقة، والترتيبات الأمنية على الحدود.وعلى مقلب "حزب الله"تغيب أي مؤشرات إلى استعداد "الحزب" للتجاوب مع المسار الذي تحاول السلطة فرضه، فهو يتعامل مع ملف السلاح باعتباره جزءاً من معادلة الصراع مع إسرائيل، وليس قضية يمكن حسمها بقرارات حكومية أو تحت وطأة الضغوط الدولية ومن هنا، جاء تصعيده السياسي في مواجهة السلطة، وصولاً إلى اتهامها بتطبيق شروط "اتفاق الإطار" لمصلحة إسرائيل، فيما لم يحصل لبنان، بحسب موقفه، على أي ضمانات أو تنازلات مقابلة، كذلك يضع "الحزب" الإجراءات الحكومية الأخيرة في سياق أوسع، معتبراً أنها تستهدف تقليص نفوذ المقاومة ومحاصرة بيئتها سياسياً واجتماعياً، وهذا التباعد لا يقتصر على تفسير اتفاق الإطار، بل يمتد إلى تحديد طبيعة الأزمة اللبنانية وأولويات معالجتها. فالحزب يرى أن المشكلة تبدأ من استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، وأن فتح ملف السلاح بمعزل عن هذه الوقائع يعني مطالبة لبنان بتقديم تنازلات من طرف واحد.ومع ذلك فإن اتساع الخلاف بين "حزب الله"والسلطة حول السلاح وحدود تنفيذ الالتزامات الدولية، لا يبدو ان مؤشرات جدية على انتقاله إلى مواجهة داخلية مباشرة، لكنه مرشح لمزيد من التوتر السياسي، مع تمسك كل طرف بموقفه وغياب أي تسوية واضحة.