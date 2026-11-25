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يؤدي "حزب الكتائب " دوراً سياسياً مهماً منذ أشهر، إذ يكاد يكون الحزب المسيحي الوحيد الذي يتبنى بشكل شبه كامل خيارات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ويدافع عن مواقفه السياسية من دون الكثير من التحفظات. ولعل هذا التوجه ليس غريباً عن "الكتائب" التي لطالما ارتبطت في مراحل مختلفة من تاريخها السياسي بالعهد، إلا أن الظروف السياسية الحالية تجعل لهذا الخيار أثماناً قد يكون على "الحزب" دفعها في المرحلة المقبلة.فاندفاعة"الكتائب"في اتجاه رئيس الجمهورية تساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في زيادة حدة التباينات بينه وبين القوى السياسية الأخرى، وتحديداً " "، التي لطالما كانت الكيمياء السياسية مفقودة بينه وبين "الكتائب"، حتى في عزّ التقارب بين الحزبين وانضوائهما ضمن تحالفات سياسية واحدة.ومن الواضح أن الدعم الذي يوفره الكتائب لرئيس الجمهورية لا يصب بالضرورة في مصلحة حزب" القوات اللبنانية"، الذي لا يبدو ، رغم تأكيده التحالف مع الكتائب، مرتاحا لحصول على غطاء سياسي مستقل عنها. فوجود حزب مسيحي تاريخي يقف إلى جانب رئيس الجمهورية يمنح الأخير هامشاً أوسع للتحرك السياسي داخل الساحة المسيحية، ويحول دون حصر شرعيته السياسية بمدى رضى "القوات" عن أدائه وخياراته.ولعل ما يزيد من حدة التباعد بين الحزبين هو أن "الكتائب" لا يتعامل مع دعم باعتباره موقفاً ظرفياً مرتبطاً ببعض الاستحقاقات، بل باعتباره خياراً سياسياً يكاد يكون ثابتاً، الأمر الذي قد يضعه في مواجهة "القوات" كلما اتسعت رقعة الخلاف بين معراب وبعبدا.لكن الإشكالية الأخرى التي يعاني منها "حزب الكتائب" ترتبط بمستوى التصعيد الذي يمارسه ضد " "، إذ إن ثمة ملاحظات لدى بعض المقربين من الحزب حول جدوى تحوله إلى رأس حربة في المواجهة السياسية مع "الحزب"، في الوقت الذي تراجعت فيه حدة الخطاب السياسي لدى قوى أساسية كانت في طليعة القوى له، وفضّلت عدم الذهاب بعيداً في الاشتباك معه خلال المرحلة الراهنة.ف"حزب الكتائب" ذهب بعيداً في هذه المواجهة، إلى درجة بات معها من الصعب الفصل بين خطابه السياسي العام وموقفه من "حزب الله"، وهو أمر قد لا يكون مفيداً له على المديين المتوسط والبعيد، خصوصاً في حال تبدلت الظروف الإقليمية والداخلية، وفرضت على مختلف القوى السياسية اللبنانية إعادة النظر في طبيعة علاقاتها وخصوماتها.ثم إن حزباً بحجم "الكتائب" ليس بالضرورة المستفيد الأكبر من أي مواجهة سياسية مفتوحة مع "حزب الله"، حتى لو نجح من خلالها في استقطاب شريحة من الجمهور المسيحي. فالقوى السياسية الأكبر حجماً قد تكون أكثر قدرة على استثمار نتائج هذه المواجهة، من دون أن تتحمل القدر نفسه من تبعاتها السياسية.لكن، بمعزل عن كل هذه الملاحظات، لا يمكن إنكار أن "حزب الكتائب" نجح خلال المرحلة الماضية بأن يمتلك حضوراً سياسياً يتجاوز بكثير حجمه التمثيلي داخل المجلس النيابي.ويبقى السؤال عما إذا كانت "الكتائب" ستتمكن من الحفاظ على هذا الحضور وتطويره، من دون أن تتحول خصوماتها السياسية المتزايدة إلى عائق أمام توسعها الشعبي وقدرتها على نسج التحالفات في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن "الحزب" يحتاج إلى ترجمة حضوره السياسي والإعلامي إلى مكاسب فعلية على مستوى التمثيل الشعبي والنيابي.