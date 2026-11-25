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قد يكون اللبنانيون المقيمون في أمام تطور طال انتظاره، مع البحث في إمكانية إطلاق خط طيران مباشر يربط بمونتريال، بما يضع حداً لمعاناة كثير من المسافرين مع الرحلات الطويلة ومحطات الترانزيت.وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم في كندا، إذ تشير بيانات التعداد السكاني الكندي لعام 2021 إلى وجود أكثر من 210 آلاف شخص من أصول لبنانية، بينهم نحو 69 ألفاً في مونتريال وحدها، ما يجعل أي توجه لتسهيل حركة السفر بين البلدين موضع اهتمام شريحة واسعة من المغتربين وعائلاتهم.وفي هذا الإطار، بحث رئيس الكابتن محمد عزيز، خلال زيارته الأخيرة إلى مونتريال، مع مسؤولي شركة "إير كندا" أهمية فتح خط مباشر بين بيروت ومونتريال، لما يوفره من تسهيلات للمسافرين والمغتربين، فضلاً عن المنافع التجارية والاقتصادية التي يمكن أن يحققها.لكن المشروع لا يزال في إطار البحث، إذ يبقى إطلاق الخط مشروطاً بموافقة سلطات الطيران الكندية. فهل تتحول هذه المشاورات إلى خطوة عملية تتيح للبنانيين في كندا السفر إلى وطنهم مباشرة، بعيداً عن عناء التوقف في مطارات وسيطة؟