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اختارت المتحدثة باسم الجيش إيلا واوية يوم عيد الاستقلال اللبناني لتنشر صورًا لها أمام تلامذة مدرسة دبل المتوسطة الرسمية في واقعة استفزاز ليست غريبة على الإسرائيلي. أمّا دخولها المدرسة فحصل قبل نحو شهر، بحسب بلدية دبل، التي أكدت أنه تمّ من دون تنسيق مسبق مع إدارتها. واللافت في السجال الذي أعقب نشر الصور أنّ مديرة المدرسة وجدت نفسها مطالبة بأن تشرح لماذا لم تُبلغ وزارة التربية بما جرى، فيما اضطرّت البلدية إلى الردّ على من رأى في الصور دليلًا على قبول الأهالي بالاحتلال.وفي ردّه على الواقعة، أدان رئيس الحكومة نواف سلام استغلال التلامذة في الدعاية ، ثم ربط ما حصل في المدرسة بحاجة دبل ورميش وعين إبل إلى حضور أممي يضمن بقاء الطريق مفتوحًا إلى سائر بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل". وقبل نشر الصور بخمسة أيام، كان رئيس بلدية دبل عقل نداف في السرايا ضمن وفد من رؤساء البلديات الحدودية، حيث سأل الوفد يومها رئيس الحكومة عن الترتيبات التي ستعقب انتهاء الولاية.وما يجمع المسألتين أنّ الضابطة الإسرائيلية استطاعت أن تصل إلى صفّ في مدرسة لبنانية من دون علم وزارة التربية، في حين يحتاج أهل التلامذة أنفسهم إلى تنسيق مسبق ليغادروا قريتهم ويعودوا إليها. لذلك، فإنّ السؤال الذي تطرحه واقعة دبل على الحكومة يتجاوز ما إذا كان على مديرة المدرسة أن ترفع تقريرًا إلى الوزارة يومها. فإذا كانت الدولة تطلب من هؤلاء الأهالي التمسّك بأرضهم ومراجعة مؤسساتها كلّما وقع اعتداء، فأيّ حماية تستطيع أن توفّرها لهم اليوم، وأيّ ضمانة تملكها لاستمرار صلتهم بها بعد نهاية السنة؟بعد الجدل الذي أثارته القضية، أوضحت وزيرة التربية ريما كرامي أنّ الوزارة لم تكن على علم بدخول الضابطة المدرسة، وتعهّدت بمتابعة الأمر. أمّا النائب إيهاب حمادة، الذي طالب بفتح تحقيق، فسأل صراحة لماذا لم تبادر المديرة إلى إبلاغ الوزارة. فمن حقّ الوزارة أن تعرف كيف مضى نحو شهر على دخول عسكريين إلى إحدى مدارسها من دون أن يصلها خبر بذلك. كما أنّ المدرسة نفسها لها مصلحة في أن تُسمع رواية المعلّمين الذين كانوا في الصفّ، بعدما عرف اللبنانيون بما جرى فيه من الصور التي اختارت واوية نشرها.لكنّ معرفة سبب التأخّر في الإبلاغ لا تحسم السؤال الأهمّ، وهو مقدار ما كان في وسع المديرة أن تفعله أصلًا عندما دخل العسكريون إلى المدرسة. وهذا ما عنته البلدية عندما ذكّرت بأنّ أحدًا في المدرسة لم يطلب الزيارة، وأنّ ابتسامة طفل أو إجابته عن سؤال لا تقول شيئًا عن موقف أهله من الاحتلال. فالمعلّم الذي يجد عسكريين في صفّه مسؤول أوّلًا عن سلامة تلامذته، وقد يسأل من شاهد الصور في لماذا لم يعترض المعلّم على التصوير. أمّا من كان في الصفّ، فعليه أن يقدّر أيضًا ما قد يصيب الأطفال إذا اعترض مسلّحين بحضورهم.ولعلّ أصعب ما في المتابعة التي وعدت بها كرامي أن تجيب الوزارة عمّا كان في وسعها فعله لو بلغها الخبر في يومه. فالمديرة، بعد أن ترفع تقريرها، ستفتح في التالي أبواب المدرسة نفسها، وسيظلّ في وسع العسكريين العودة إليها. وقد بحث أحمد الحجار أمس الإثنين مع نداف، في اتصال هاتفي، ما جرى في المدرسة والظروف التي يعيشها الأهالي. وإذا كان في وسع المسؤولين في بيروت أن يستوضحوا هاتفيًا ما جرى ويوثّقوا الاعتداء، يبقى على الحكومة أن تشرح كيف يمكنها أن تصل إلى هؤلاء المعلّمين إذا احتاجوا إلى أكثر من اتصال.ومن هذه الزاوية تحديدًا، يُفهم لماذا تحدّث سلام عن الطريق إلى دبل ورميش وعين إبل في معرض ردّه على اقتحام المدرسة. فبحسب رئيس بلدية عين إبل أيوب خريش، يقدّم الأهالي أسماء الركّاب وبيانات السيارات قبل الانتقال، ثم ترافق "اليونيفيل" القافلة في جزء من الرحلة. فإذا أراد أحدهم مراجعة طبيب في صور، كان عليه أن يرتّب رحلة الذهاب ويتأكّد من إمكان العودة قبل أن يحجز موعده. وقد يبقى بيت العائلة سليمًا ومدرسة الأولاد مفتوحة، ومع ذلك تضطرّ إلى المغادرة إذا تعذّر عليها تأمين مثل هذه الرحلة.على أنّ هذه المواكبة، بحدودها الراهنة، ليست مضمونة في كلّ مرّة. فخلال الأشهر الأربعة الممتدّة من 21 حزيران إلى 20 تشرين الأول، أوقف الجيش الإسرائيلي تحرّكات إنسانية في الجنوب 61 مرّة، وأدّى ذلك في 24 حالة إلى إلغاء التحرّك، بحسب تقرير عن تنفيذ القرار 1701. وقد حصل كل ذلك، فيما لا تزال القوات الدولية تتولّى مهماتها، فما الذي يمكن أن يحصل إذا ما انقضت ولايتها من دون تأمين بديل فعلي؟من هنا أيضًا جمع رؤساء البلديات في لقائهم مع سلام بين حقّ أهالي علما الشعب والقوزح في العودة، ومصير العائلات التي بقيت في قراها. فما يخشاه هؤلاء أن ينضمّوا بدورهم إلى المطالبين بالعودة إذا تعذّر عليهم البقاء. ومبعث القلق أنّ حدّد 31 كانون الأول موعدًا لانتهاء ولاية "اليونيفيل" وبدء انسحابها التدريجي خلال سنة، من دون أن يكون لدى البلديات موعد موازٍ لانسحاب إسرائيلي يتيح للجيش اللبناني تأمين الطريق. ومن هنا أهميّة أن يشمل أيّ ترتيب أممي مقبل حركة الأهالي أنفسهم في الاتجاهين، وأن تعرف البلديات إلى مَن ترجع إذا تعطّلت هذه الحركة.في المحصّلة، تستطيع الحكومة أن تبدأ بإنصاف مدرسة دبل، فتستمع إلى المعلّمين بوصفهم شهودًا على اعتداء إسرائيلي، وتتولّى هي مسؤولية توثيقه ومتابعته. أمّا ما يُبقي المدرسة مفتوحة لأبنائها فيتوقّف على قدرة عائلاتهم على العيش في البلدة، وهنا يمكن لسلام أن يجعل مواكبة الأهالي مطلبًا لبنانيًا صريحًا في مفاوضاته مع ، وأن يبحث مع الجيش ما يمكنه تولّيه من هذه المهمة مع بدء الانسحاب الدولي. فمن يطلب من أهل دبل البقاء في بيوتهم معنيّ بأن يؤمّن لهم طريق العودة إليها إذا خرجوا للعمل أو الدراسة أو العلاج.