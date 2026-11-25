لم يكن شهر تشرين الثاني شهراً عادياً في تاريخ الحديث، إذ ارتبط بمحطات سياسية وأمنية وعسكرية مفصلية، أسهمت في رسم ملامح الدولة وتغيير مسار الأحداث فيها. فمن الاستقلال عام 1943، مروراً باتفاقات سياسية واغتيالات طالت شخصيات بارزة، وصولاً إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل عام 2024، شكّل هذا الشهر مسرحاً لتحولات كبرى تركت آثارها على اللبنانيين.

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وعلى امتداد أكثر من ثمانية عقود، شهد تشرين الثاني ولادة عهود رئاسية وانتهاء أخرى، كما كان شاهداً على أزمات داخلية وتدخلات خارجية ومحطات أعادت رسم المشهد السياسي والأمني في البلاد.



وفي ما يلي، أبرز 10 أحداث تاريخية شهدها لبنان خلال شهر تشرين الثاني، ضمن الفترة الممتدة من الاستقلال عام 1943 وحتى العام 2026.



1- 22 تشرين الثاني 1943.. ولادة استقلال لبنان



في 22 تشرين الثاني 1943، كرس لبنان استقلاله عن الانتداب الفرنسي، بعدما اضطرت السلطات الفرنسية إلى الإفراج عن رئيس الجمهورية بشارة الخوري ورئيس الحكومة رياض الصلح وعدد من المسؤولين اللبنانيين الذين اعتقلتهم في قلعة راشيا.



وجاء ذلك عقب أزمة سياسية اندلعت إثر إقرار مجلس النواب تعديلات دستورية ألغت النصوص المرتبطة بالانتداب الفرنسي، ما أدى إلى اعتقال القيادات اللبنانية وتصاعد الاحتجاجات الشعبية والضغوط الدولية.



وأصبح هذا اليوم عيداً وطنياً للبنان، فيما اكتمل جلاء القوات الفرنسية عن أراضيه عام 1946.



2- 13 تشرين الثاني 1956.. قمة عربية في لمواجهة العدوان الثلاثي



استضافت بيروت قمة عربية استثنائية على خلفية العدوان الثلاثي الذي شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر، عقب قرار الرئيس المصري جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس.



وشكلت القمة محطة بارزة في تاريخ الدبلوماسية اللبنانية، إذ تحولت بيروت إلى مركز للمشاورات العربية بشأن واحدة من أخطر الأزمات الدولية في تلك المرحلة، وسط تصاعد التجاذبات بين القومية العربية والمعسكر الغربي.

وعلى امتداد أكثر من ثمانية عقود، شهد تشرين الثاني ولادة عهود رئاسية وانتهاء أخرى، كما كان شاهداً على أزمات داخلية وتدخلات خارجية ومحطات أعادت رسم المشهد السياسي والأمني في البلاد.في 22 تشرين الثاني 1943، كرس لبنان استقلاله عن الانتداب الفرنسي، بعدما اضطرت السلطات الفرنسية إلى الإفراج عن رئيس الجمهورية بشارة الخوري ورئيس الحكومة رياض الصلح وعدد من المسؤولين اللبنانيين الذين اعتقلتهم في قلعة راشيا.وجاء ذلك عقب أزمة سياسية اندلعت إثر إقرار مجلس النواب تعديلات دستورية ألغت النصوص المرتبطة بالانتداب الفرنسي، ما أدى إلى اعتقال القيادات اللبنانية وتصاعد الاحتجاجات الشعبية والضغوط الدولية.وأصبح هذا اليوم عيداً وطنياً للبنان، فيما اكتمل جلاء القوات الفرنسية عن أراضيه عام 1946.استضافت بيروت قمة عربية استثنائية على خلفية العدوان الثلاثي الذي شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر، عقب قرار الرئيس المصري جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس.وشكلت القمة محطة بارزة في تاريخ الدبلوماسية اللبنانية، إذ تحولت بيروت إلى مركز للمشاورات العربية بشأن واحدة من أخطر الأزمات الدولية في تلك المرحلة، وسط تصاعد التجاذبات بين القومية العربية والمعسكر الغربي.

3- 3 تشرين الثاني 1969.. توقيع اتفاق القاهرة



وقع قائد الجيش اللبناني آنذاك العماد إميل البستاني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات اتفاق القاهرة، برعاية مصرية، بهدف تنظيم الوجود المسلح الفلسطيني في لبنان.



ونظم الاتفاق النشاط الفلسطيني داخل المخيمات، كما أتاح العمل المسلح ضد إسرائيل ضمن ترتيبات محددة في جنوب لبنان.



وأصبح الاتفاق لاحقاً أحد أبرز عناوين الانقسام السياسي اللبناني حول سيادة الدولة والسلاح الفلسطيني، قبل أن يلغيه مجلس النواب اللبناني عام 1987.



4- تشرين الثاني 1976.. دخول قوات الردع العربية إلى بيروت



في أعقاب قمتي الرياض والقاهرة العربيتين في تشرين الأول 1976، دخلت قوات الردع العربية، التي شكلت القوات الجزء الأكبر منها، إلى بيروت ومناطق لبنانية أخرى خلال تشرين الثاني.



وجاء انتشار هذه القوات في إطار المساعي العربية لوقف الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت عام 1975.



إلا أن هذه المحطة كرست مرحلة جديدة من النفوذ العسكري والسياسي السوري في لبنان، استمرت بأشكال مختلفة حتى انسحاب القوات السورية في 26 نيسان 2005.



5- 5 تشرين الثاني 1989.. انتخاب رينيه معوض رئيساً للجمهورية



انتخب مجلس النواب اللبناني رينيه معوض رئيساً للجمهورية، خلال جلسة عقدت في مطار القليعات شمالي لبنان، عقب التوصل إلى اتفاق الطائف في .



وجاء انتخاب معوض بعد أكثر من عام على الشغور الرئاسي والانقسام بين حكومتين، إحداهما برئاسة العماد والأخرى برئاسة سليم الحص.



ومثّل انتخاب معوض بداية مسار سياسي جديد هدف إلى إعادة توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الحرب الأهلية، وإرساء نظام سياسي يقوم على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلس النواب وإعادة توزيع الصلاحيات الدستورية.



6- 22 تشرين الثاني 1989.. اغتيال رئيس الجمهورية في عيد الاستقلال



بعد 17 يوماً فقط على انتخابه رئيساً للجمهورية، اغتيل رينيه معوض في تفجير بالعاصمة بيروت، يوم الاحتفال بالذكرى الـ46 لاستقلال لبنان.



وشكل اغتياله ضربة لمساعي المصالحة الوطنية، خصوصاً أنه جاء في مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد، كانت خلالها القوى اللبنانية منقسمة بشأن اتفاق الطائف وآليات تنفيذه.



وبعد يومين، في 24 تشرين الثاني، انتخب مجلس النواب إلياس الهراوي رئيساً للجمهورية، لتدخل البلاد مرحلة سياسية جديدة انتهت خلالها الحرب الأهلية عام 1990.



7- 24 تشرين الثاني 1998.. انتقال السلطة من الهراوي إلى لحود



تسلّم قائد الجيش اللبناني السابق العماد إميل لحود رئاسة الجمهورية خلفاً للرئيس إلياس الهراوي، إيذاناً بانتهاء العهد الرئاسي الأول الذي أعقب الحرب الأهلية.



وتزامنت بداية عهد لحود مع تبدلات سياسية بارزة، أبرزها خروج الرئيس رفيق الحريري من رئاسة الحكومة، وتولي الرئيس سليم الحص تشكيل الحكومة الأولى في العهد الجديد.



واستمر لحود في منصبه تسع سنوات، شهدت خلالها البلاد الانسحاب من معظم الأراضي اللبنانية المحتلة عام 2000، واغتيال الحريري والانسحاب السوري عام 2005، وحرب تموز 2006، وصولاً إلى انتهاء ولايته في تشرين الثاني 2007 ودخول لبنان في مرحلة من الشغور الرئاسي.



8- 21 تشرين الثاني 2006.. اغتيال الوزير بيار الجميّل



شهد لبنان عشية عيد الاستقلال عام 2006 اغتيال وزير الصناعة والنائب بيار أمين الجميّل، أحد أبرز الوجوه السياسية في قوى "14 آذار".



وجاء الاغتيال بعد أشهر قليلة على انتهاء حرب تموز، وفي خضم أزمة سياسية داخلية ارتبطت بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للتحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.



وأدى اغتيال الجميّل إلى تصاعد التوتر السياسي بين قوى "8 آذار" و"14 آذار"، وسط إدانات دولية واسعة وتحذيرات من زعزعة استقرار لبنان.



9- تشرين الثاني 2019.. إقفال المصارف وسط تصاعد الأزمة المالية وقع قائد الجيش اللبناني آنذاك العماد إميل البستاني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات اتفاق القاهرة، برعاية مصرية، بهدف تنظيم الوجود المسلح الفلسطيني في لبنان.ونظم الاتفاق النشاط الفلسطيني داخل المخيمات، كما أتاح العمل المسلح ضد إسرائيل ضمن ترتيبات محددة في جنوب لبنان.وأصبح الاتفاق لاحقاً أحد أبرز عناوين الانقسام السياسي اللبناني حول سيادة الدولة والسلاح الفلسطيني، قبل أن يلغيه مجلس النواب اللبناني عام 1987.في أعقاب قمتي الرياض والقاهرة العربيتين في تشرين الأول 1976، دخلت قوات الردع العربية، التي شكلت القوات الجزء الأكبر منها، إلى بيروت ومناطق لبنانية أخرى خلال تشرين الثاني.وجاء انتشار هذه القوات في إطار المساعي العربية لوقف الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت عام 1975.إلا أن هذه المحطة كرست مرحلة جديدة من النفوذ العسكري والسياسي السوري في لبنان، استمرت بأشكال مختلفة حتى انسحاب القوات السورية في 26 نيسان 2005.انتخب مجلس النواب اللبناني رينيه معوض رئيساً للجمهورية، خلال جلسة عقدت في مطار القليعات شمالي لبنان، عقب التوصل إلى اتفاق الطائف في .وجاء انتخاب معوض بعد أكثر من عام على الشغور الرئاسي والانقسام بين حكومتين، إحداهما برئاسة العماد والأخرى برئاسة سليم الحص.ومثّل انتخاب معوض بداية مسار سياسي جديد هدف إلى إعادة توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الحرب الأهلية، وإرساء نظام سياسي يقوم على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلس النواب وإعادة توزيع الصلاحيات الدستورية.بعد 17 يوماً فقط على انتخابه رئيساً للجمهورية، اغتيل رينيه معوض في تفجير بالعاصمة بيروت، يوم الاحتفال بالذكرى الـ46 لاستقلال لبنان.وشكل اغتياله ضربة لمساعي المصالحة الوطنية، خصوصاً أنه جاء في مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد، كانت خلالها القوى اللبنانية منقسمة بشأن اتفاق الطائف وآليات تنفيذه.وبعد يومين، في 24 تشرين الثاني، انتخب مجلس النواب إلياس الهراوي رئيساً للجمهورية، لتدخل البلاد مرحلة سياسية جديدة انتهت خلالها الحرب الأهلية عام 1990.تسلّم قائد الجيش اللبناني السابق العماد إميل لحود رئاسة الجمهورية خلفاً للرئيس إلياس الهراوي، إيذاناً بانتهاء العهد الرئاسي الأول الذي أعقب الحرب الأهلية.وتزامنت بداية عهد لحود مع تبدلات سياسية بارزة، أبرزها خروج الرئيس رفيق الحريري من رئاسة الحكومة، وتولي الرئيس سليم الحص تشكيل الحكومة الأولى في العهد الجديد.واستمر لحود في منصبه تسع سنوات، شهدت خلالها البلاد الانسحاب من معظم الأراضي اللبنانية المحتلة عام 2000، واغتيال الحريري والانسحاب السوري عام 2005، وحرب تموز 2006، وصولاً إلى انتهاء ولايته في تشرين الثاني 2007 ودخول لبنان في مرحلة من الشغور الرئاسي.شهد لبنان عشية عيد الاستقلال عام 2006 اغتيال وزير الصناعة والنائب بيار أمين الجميّل، أحد أبرز الوجوه السياسية في قوى "14 آذار".وجاء الاغتيال بعد أشهر قليلة على انتهاء حرب تموز، وفي خضم أزمة سياسية داخلية ارتبطت بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للتحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.وأدى اغتيال الجميّل إلى تصاعد التوتر السياسي بين قوى "8 آذار" و"14 آذار"، وسط إدانات دولية واسعة وتحذيرات من زعزعة استقرار لبنان.

شهد لبنان في تشرين الثاني 2019 تصاعداً غير مسبوق في أزمته المالية والمصرفية، على وقع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 17 تشرين الأول من العام نفسه.



وفي تشرين الثاني من العام المذكور، بدأ موظفو المصارف إضراباً مفتوحاً على خلفية المخاوف الأمنية والتوترات داخل الفروع المصرفية، ما أدى إلى استمرار إقفال المصارف خلال الأيام التالية.



ومع استئناف العمل، فرضت المصارف قيوداً مشددة على سحب الودائع بالدولار والتحويلات المالية إلى الخارج، من دون وجود قانون رسمي ينظم هذه الإجراءات آنذاك.

وشكلت تلك المرحلة إحدى أبرز المحطات في مسار الانهيار المالي والاقتصادي اللبناني، إذ وجد المودعون أنفسهم عاجزين عن التصرف بأموالهم، فيما دخلت البلاد في أزمة مصرفية ونقدية لا تزال تداعياتها مستمرة.