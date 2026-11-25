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استقبل العلامة السيد المحامي الدكتور حسن فواز عمرو، الذي قدّم له كتابه الجديد بعنوان "حوكمة الشراء العام في "، وتداول معه في عدد من القانونية والفكرية.وعرض الدكتور عمرو للعلامة فضل الله، بحسب بيان، مضمون الكتاب، "الذي يتناول بالتفصيل أحكام قانون الشراء العام، ويشرح آليات تطبيقه وانعكاساته العملية على ، مستعرضاً أبرز التحديات والفرص التي رافقت مسار الإصلاح" مشيرا إلى أن "الكتاب يسلّط الضوء على مبادئ الحوكمة الرشيدة في الشراء العام، من خلال تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة العادلة والمساءلة، بما يسهم في ترسيخ حسن إدارة المال العام، ورفع كفاءة الإنفاق، واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".، شكر العلامة فضل الله الدكتور عمرو، مثمّناً هذا النتاج القانوني، ومقدّراً "الجهود التي تُبذل من أجل تعزيز سيادة القانون وترسيخ الشفافية، باعتبارهما الطريق الأساس لبناء دولة قوية يسودها العدل".ورأى أن "مشكلة لبنان تكمن في الابتعاد عن تطبيق القوانين، وتغلّب منطق تقاسم الحصص وثقافة الهدر والفساد التي تتحكم بمفاصل الحياة العامة، ولا سيما في "، مشيراً إلى أن "ما وصلنا إليه من أزمات، ومنها أزمة الكهرباء وغيرها، هي نتيجة سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة، في ظل نظام طائفي يوفّر الحماية لهذا الطرف أو ذاك، ويتيح استمرار هذه الممارسات.وشدّد سماحته على ضرورة أن نعمل جميعاً على نشر ثقافة مكافحة الفساد"، معتبرا أن "طريق التغيير يبدأ بتغيير عقلية المحاصصة والمصالح الخاصة، والانتقال إلى عقلية تقوم على الكفاءة والمحاسبة، مع تفعيل دور وأجهزة الرقابة. وإلا فإننا لن نستطيع بناء وطن قائم على المساواة والعدل والحرية، ويعيش فيه الإنسان بكرامة، من دون أن يفكر في مغادرته".