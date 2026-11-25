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يسيطر طقس خريفي مستقر على والحوض الشرقي للمتوسّط مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية يوم الجمعة مع نشاط بسرعة الرياح. ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من بعد ظهر الأحد بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً مركزه ايطاليا والذي يقترب تدريجياً مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر بداية الأسبوع المقبل، بحسب ما نشرة مصلحة الأرصاد الجوية.معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: بين 14 و 23 م° ، 17 و25 م° ، بين 8 و 20م°.ويكون الطقس غداً جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر .الجمعة:قليل الغيوم الى غائم بسحب مرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تبقى الرياح ناشطة.السبت:غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية بينما تبقى دون تعديل في المناطق الجبلية والداخلية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات.الرياح السطحية:جنوبية غربية نهاراً، شمالية غربية الى شمالية شرقية ليلاً، سرعتها بين 15 و 30 كم/س.الانقشاع:متوسط إجمالاً.الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و 80 ٪.حال البحر:مائج الى منخفض ارتفاع الموج.حرارة سطح الماء:25°Cالضغط الجوي:1022 هكتوباسكالأي ما يعادل: 767 ملم زئبق