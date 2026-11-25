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أكد الوزير السابق مصطفى بيرم أن " استندت إلى انطلاقاً من إدراكها أن المواجهة الدائرة معركة إقليمية ستعيد رسم سياق المنطقة والعالم"، مشدداً على أن "المقاومة حرصت على تثبيت موقع في أي معادلة سياسية مقبلة، كي لا يكون خارج طاولة القرار أو ضحية التسويات".وأشارفي حفل تكريمي أقامه " " للشهيد عبد الله أحمد حديد إلى أن "إيران أكدت أن الكلمة الأولى في أي مسار تفاوضي لن تتوقف عند حدودها، بل ستشمل لبنان وشعبه، وصولاً إلى الانسحاب من دون قيد أو شرط، بما يعيد للبنان عزته وكرامته".وانتقد موقف السلطة في ذكرى الاستقلال، معتبراً أنها، "بدلاً من أن تكون رمزاً لوحدة اللبنانيين ومظلة لحماية شعبها، اتخذت مواقف تسيء إلى مكوّن أساسي في البلاد، وتساهم في فصل لبنان عن مذكرة التفاهم، بما يضع سيادته في دائرة الارتهان للعدو الإسرائيلي". وأكد أن" المقاومة لم تنشأ تنفيذاً لأجندة خارجية، بل هي امتداد لمسار وطني لبناني سبق انتصار الثورة الإسلامية في إيران، مستحضراً دور القوى الوطنية واليسارية والفلسطينية، ومبادرة الإمام موسى الصدر إلى تأسيس أفواج المقاومة اللبنانية".ولفت إلى أن "علاقة المقاومة بإيران تأتي في سياق دعم قضايا المظلومين"، مؤكداً أن المقاومة "وقفت إلى جانب مصر في عهد جمال عبد الناصر، وجنوب أفريقيا في عهد نيلسون مانديلا، وكوبا، انطلاقاً من موقفها المبدئي الرافض للظلم"، ومشدداً على" اعتزازها بعلاقتها مع إيران التي قدمت الدعم لقضاياها المحاصرة منذ عقود".ودعا بيرم المسؤولين إلى" تحمّل مسؤولياتهم تجاه الاعتداءات ، واستقدام السفراء وممثلي الدول والمنظمات الدولية لمعاينة القصف والدمار والجرائم المرتكبة بحق المدنيين، بدلاً من التخلي عن الناس وتركهم لمصيرهم. كما شدد على أن المقاومة لا تستمد شرعيتها من الخارج، بل من تضحيات والقادة وصمود أهلها".وتطرق إلى ملف حصرية السلاح، معتبراً أن "الطرح المتداول يتجاهل الوقائع الميدانية وما واجهه من قيود خلال فترة الحرب وبعد وقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن "الجيش لم يتمكن من الوصول إلى بعض المناطق، ومنها بنت جبيل والخيام، في ظل استمرار الاعتداءات والقيود المفروضة". ورأى أن "المطلوب هو تمكين الجيش من أداء دوره الدفاعي، لا تحويله إلى قوة أمنية تنفذ ما عجز العدو الإسرائيلي عن تحقيقه". وأكد أن الديبلوماسية لا يمكن أن تكون بديلاً عن عناصر القوة"، مستشهداً باتفاق ترسيم الحدود البحرية، الذي "لم يتحقق إلا بعدما استند المسار الديبلوماسي إلى أوراق القوة التي امتلكتها المقاومة"، لافتاً إلى أن "الديبلوماسية التي تتخلى عن عناصر القوة لا تحمي السيادة ولا تصون الحقوق".وختم بيرم بالتأكيد أن" المقاومة هي عنوان الاستقلال والسيادة ووحدة البلد وكرامته، وأن استهداف القادة لن ينهي حضورهم، مستحضراً الشهيد السيد حسن نصر الله، بالقول إن اغتيال جسده لم ينهِ حضوره، بل جعل فكره وروحه أكثر رسوخاً، مضيفاً أن من يربط مصيره بإسرائيل سيرتهن لها، فيما ستبقى دماء الشهداء وعزة اللبنانيين وكرامتهم".