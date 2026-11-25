قال رئيس الحكومة ، إنّ "بناءَ دولة القانون والمؤسسات، الذي نعملُ من أجلهِ، لا يستقيمُ من دون إرساء قواعد واضحة وشفّافة لإدارة المال العام".

كلمة سلام

السيدات والسادة،إنّ بناءَ دولة القانون والمؤسسات، الذي نعملُ من أجلهِ، لا يستقيمُ من دون إرساء قواعد واضحة وشفّافة لإدارة المال العام.فما نسعى إليه ليسَ مجرّدَ تحسين أداء الإدارة، بل القطع مع ممارسات لطالما أضعفَت ، وقوّضَت ثقة المواطنين بها، وأهدرت مواردها، ووفّرت غطاءً للفساد والمفسدين.ومن هنا، تأتي أهميةُ قانون الشراء العام باعتباره أحد الإصلاحات البنيوية التي نعمل على ترسيخها. فأهمية التقرير الذي نطلقُه اليوم أنّه يتيحُ لنا تقييمَ أداء منظومة الشراء العام على مدى ثلاث تطبيق القانون رقم 244/2021، استناداً إلى بياناتٍ ومؤشراتٍ متاحة للجميع، والوقوف على ما تحقَّقَ وما لا يزال يتعيّنُ علينا إنجازُه.فالشراء العام يشكّلُ جزءاً أساسياً من الإنفاق العام، ويمسُّ مختلفَ جوانب الحياة اليومية للمواطنين، من الطرقات والمدارس والمستشفيات إلى الكهرباء والمياه وسائر الخدمات العامة.ومن حقّ كل لبنانية وكل لبناني أن يعرف كيفَ تُنفق الأموال العامة، وماذا تشتري دولتُه، وممّن، وبأيّ سعر، ووفق أيّ قواعد.فالشفافية ليست عبئاً على الإدارة، بل هي حقٌّ للمواطن، وضمانة للموظفِ النزيه، وحماية للمال العام.كما أنّ إرساء قواعد المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص من شأنه أن يسهم في نهوض اقتصادنا، وأن يضعَ أسساً تنافسيةً للمشاركة في الصفقات العامة والفوز بها وفقاً لكلفة وجودة عروضها، بعيداً عن المحسوبيات والنفوذ.وتزدادُ أهميةُ هذا، ونحنُ أمام ورشة كبرى للتعافي وتأهيل البنى التحتية والمرافق العامةِ وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب.فقدرتُنا على حشد التمويل اللازم لذلك، واستقطاب الاستثمارات وتعزيز ثقة شركائنا الدوليين، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرتنا على ضمان شفافية الإنفاق العام وحسن استخدام الموارد وإخضاعها للرقابة والمساءلة.ومن هنا، أشدّدُ على وجوب جميع الوزارات والإدارات والمؤسساتِ العامة والبلديات التزاماً كاملاً بأحكام قانون الشراء العام، والتعاون مع الهيئة، ونشر خطط الشراء وإعلانات الصفقات ونتائج التلزيم وفقاً لأحكام القانون.وسنتابع، على مستوى ، مدى التزام الجهات الشارية بهذه الموجبات، استناداً إلى المؤشرات والتقارير التي تعدُّها الهيئة.فالتقيّد بقانون الشراء العام ليس مسألةً استنسابيةً، بل موجبٌ قانوني يُسألُ كل مسؤول عن مدى التزامه به.وستواصلُ الحكومة العملَ على دعم استقلالية هيئة الشراء العام وتأمينِ الموارد اللازمة لقيامها بمهامها، وتعزيز قدرات العاملين فيها.ولا بدّ لي، في هذه المناسبة، من توجيه التحية إلى رئيس هيئة الشراء العام وفريق عملها على جهودهم، وإلى منظمات التي تسهم في ترسيخ ثقافة الرقابة والمساءلة. كما أشكر و«Expertise» على دعمهما، من خلال مشروع دعم إصلاح في ، وسائر الشركاء الذين يواكبون هذا المسار الإصلاحي.ختاماً،إنّ المالَ العام هو مال اللبنانيين جميعاً، وصونُه ليسَ منّةً من أحد، بل واجبٌ على كلّ من يتولّى مسؤوليةً عامة.ومسؤوليتُنا اليومَ هي الانتقالُ من إقرار الإصلاحاتِ إلى إنفاذها، ومن النصوص إلى الممارسةِ، بحيثُ تصبحُ الشفافيةُ قاعدةً لا استثناءً، والمساءلةُ ممارسةً مؤسسيةً لا مبدأً نظرياً.فهكذا نبني دولةَ القانون والمؤسسات، وهكذا نستعيدُ ثقةَ اللبنانيين بدولتهِم.وشكراً.