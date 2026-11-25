تابع "ملتقى التأثير المدني" قبل ظهر اليوم مسار "الحوارات الصباحيَّة" الشهريَّة بانعقاد اللّقاء الواحد والعشرين في فندق جفينور – روتانا الحمرا، تحت عنوان " دولة المواطنة: الدّيموقراطيّة والمحاسبة مقاربات سياقية". وشارك في اللّقاء نخبة من الشّخصيّات الأكاديميّة، والإداريّة، والقانونيّة، والدّستوريّة، والثقافيّة، والفكريّة، والقضاة والضباط المتقاعدين، والإعلاميّات والإعلاميّين، وناشطاتٍ وناشطين في ورئيس الملتقى ونائب الرئيس وأعضاء من الهيئة الإداريّة، والمدير التّنفيذي للملتقى.

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وقائع اللّقاء

في بداية اللّقاء الذي قدّمت له الإعلاميّة دنيز رحمة فخري، ونقل مباشرة على منصّات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصّة بالملتقى، كان النشيد الوطني اللّبناني، وبعده وثائقي تعريفي عن "ملتقى التأثير المدني"، ومن ثمَّ وثائقي استعراضي للِّقاء العشرين الذي عقد تحت عنوان: "دولة المواطنة: لبنان الكبير نموذجًا".

كلمة

بعدها كانت كلمة رئيس الملتقى فيصل الخليل الذي قال: "حين نتحدّث عن دولة المواطنة في لبنان، نطرح سؤالًا جوهريًّا، كيف نبني ديموقراطيّةً تقوم على المساواة والمحاسبة، في ظلّ نظامٍ سياسيّ تتقدّم فيه التّوازنات الطّائفيّة على فاعليّة المؤسّسات، وتتغلّب فيه التّسويات على المسؤوليّة؟ لقد عرف لبنان الممارسة الدّيموقراطيّة، لكنّه لم ينجح بعد في تحويلها إلى منظومة حكمٍ تربط السّلطة بالمحاسبة، والحقوق بالواجبات، والحرّيّة بالمسؤوليّة. فالدّيموقراطيّة لا تكتمل بالانتخابات وتداول السّلطة وحدهما، بل باستقلال ، وشفافيّة الإدارة، وفاعليّة الرّقابة، وخضوع الجميع للقانون. المشكلة ليست في التّعدّديّة اللّبنانيّة، بل في تحويلها إلى محاصصةٍ تُضعف الدّولة، وتمنح السّلطة حصاناتٍ تتعارض مع مبدأ المحاسبة.

لذلك، يصبح الانتقال من ديموقراطيّة التّوازنات الطّائفيّة إلى ديموقراطيّة المواطنة ضرورةً وطنيّة ودستوريّة. المرجعيّة واضحة. الدّستور اللّبنانيّ واتّفاق الطّائف، بما كرّساه من مساواةٍ وفصلٍ للسّلطات، وبما رسماه من مسارٍ لتجاوز الطّائفيّة السّياسيّة وبناء دولة المؤسّسات. ولا يمكن تحقيق ذلك من دون وحدة القرار السّياديّ، وحصريّة السّلاح والقوّة المشروعة بيد الدّولة، واستقلال القضاء، ومحاسبة المسؤولين بعيدًا عن الانتقائيّة والحسابات الفئويّة".

وختم الخليل: "إنّ بناء دولة المواطنة يقتضي الانتقال من المحاصصة إلى المسؤوليّة، ومن الحصانات إلى المحاسبة، ومن ديموقراطيّة الشّكل إلى ديموقراطيّة المؤسّسات. فالدّيموقراطيّة تمنح المواطنات والمواطنين اللّبنانيّين حقّ اختيار مَن يحكم، والمحاسبة تضمن حقّهم في مساءلتهم. هذا عهدٌ علينا ووعد".

كلمة الصائغ

ثمَّ تحدّث ميسّر الحوار المدير التنفيذي للملتقى د. زياد الصائغ الذي قال: "حين نقارب "لبنان ودولة المواطنة، الدّيموقراطيّة والمحاسبة مقاربات سياقيّة"، فإنّنا نطرح إشكاليّةً تتجاوز النّصوص الدّستوريّة والآليّات الانتخابيّة، لتلامس جوهر الأزمة اللّبنانيّة. كيف يمكن بناء دولة مواطنةٍ في نظامٍ تتقدّم فيه الولاءات الفئويّة على الانتماء الوطنيّ، وتتحوّل فيه الدّيموقراطيّة، في كثيرٍ من ممارساتها، إلى وسيلةٍ لإعادة إنتاج السّلطة بدلًا من محاسبتها؟ لقد كرّس الدّستور اللّبنانيّ الحرّيّات العامّة، والتّعدّديّة السّياسيّة، والفصل بين السّلطات وتوازنها وتعاونها. غير أنّ التّجربة كشفت عن مفارقةٍ أساسيّة. كيف يمكن لنظامٍ يمتلك مقوّمات الدّيموقراطيّة أن يعجز عن ضمان انتظام المؤسّسات، واستقلال القضاء، والمساواة أمام القانون؟ وهل تكمن المشكلة في النّصوص الدّستوريّة، أم في الممارسات السّياسيّة التي حوّلت التّوافق إلى محاصصة، والتّسويات إلى بديلٍ من المحاسبة؟"

وأضاف الصّائغ: "إنّ دولة المواطنة تفترض ديموقراطيّةً تتجاوز صناديق الاقتراع إلى فاعليّة المؤسّسات، ومحاسبةً تتجاوز الإدانة السّياسيّة إلى المسؤوليّة الدّستوريّة والقانونيّة. فكيف ننتقل من ديموقراطيّة التّمثيل الطّائفيّ إلى ديموقراطيّة المسؤوليّة السّياسيّة؟ وكيف تصبح السّلطة خاضعةً للمساءلة على أساس أدائها ونتائج سياساتها العامّة، لا محميّةً بالانتماءات والتّوازنات؟ وهنا يبرز اتّفاق الطّائف بوصفه إطارًا إصلاحيًّا لم يُستكمل تنفيذه. فهل يمكن ترسيخ الدّيموقراطيّة والمحاسبة من دون استقلال القضاء، وتطوير النّظام الانتخابيّ، وتطبيق اللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة، واستكمال الإصلاحات الدّستوريّة؟ وكيف تستطيع المؤسّسات الرّقابيّة أداء وظائفها في ظلّ تداخل السّلطات وتعدّد مرجعيّات القرار؟"

وختم الصّائغ: "ثمّة أيضًا مسؤوليّة المواطن نفسه. فالمحاسبة ليست وظيفة المؤسّسات وحدها، بل ثقافةٌ وممارسةٌ تبدأ من الحقّ في المعرفة والمشاركة والمساءلة. فكيف نحرّر المواطن من الزّبائنيّة والتّبعيّة، ونحوّله إلى شريكٍ في صناعة القرار ومراقبة تنفيذه؟ وتبقى السّيادة شرطًا بنيويًّا لاكتمال هذه المعادلة. فلا ديموقراطيّة مكتملةً مع ازدواجيّة السّلطة، ولا محاسبة عادلةً في ظلّ تفاوت الخضوع للقانون، ولا مواطنة متساويةً خارج مرجعيّة الدّستور والدّولة. من هنا نفتح نقاشنا اليوم حول سؤالٍ جامع. كيف ينتقل لبنان من ديموقراطيّة إدارة التّوازنات إلى ديموقراطيّة بناء الدّولة، ومن المحاسبة الانتقائيّة إلى المساءلة المؤسّساتيّة، ومن المواطنة المشروطة بالانتماءات إلى المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات؟ إنّه نقاشٌ في مستقبل الدّولة اللّبنانيّة، حيث تصبح الدّيموقراطيّة ممارسةً للمسؤوليّة، والمحاسبة ضمانةً للعدالة، والمواطنة أساسًا للشّرعيّة والسّيادة والخير العامّ. نبدأ جلستنا، ونترك الكلام للدكتور بشار حيدر، وكلّنا إصغاء".

كلمة حيدر

بعدها كانت ورقة عمل المتحدّث في اللّقاء د. بشار حيدر الذي قال: "يطرحُ المجتمعُ المنقسمُ سياسيًّا إلى جماعاتٍ هويّاتيّةٍ متقاربةٍ في الحجمِ، كما هو الحالُ بشكلٍ أساسيٍّ في لبنانَ، تحدّيًا خاصًّا للدّيمقراطيّةِ. فعلى خلافِ المجتمعاتِ التي تتّسمُ بوجودِ أكثريّةٍ دائمةٍ وأقلّيّةٍ دائمةٍ، لا تستطيعُ أيُّ جماعةٍ احتكارَ السّلطةِ السّياسيّةِ بصورةٍ مستمرّةٍ، إذ يمكنُ للجماعاتِ المختلفةِ المشاركةُ في الحكمِ من خلالِ تحالفاتٍ سياسيّةٍ متغيّرةٍ. ومعَ ذلكَ، حينَ يتحدّدُ السّلوكُ الانتخابيُّ بصورةٍ أساسيّةٍ وفقًا للانتماءاتِ الدّينيّةِ أو الإثنيّةِ أو الطّائفيّةِ، فإنَّ عددًا من الوظائفِ الأساسيّةِ للدّيمقراطيّةِ قد يتعرّضُ للتّقويضِ، ولا سيّما المساءلةُ الانتخابيّةُ. تتمثّلُ إحدى الوظائفِ الأساسيّةِ للانتخاباتِ الدّيموقراطيّةِ في تمكينِ المواطنِينَ من مكافأةِ القياداتِ السّياسيّةِ أو معاقبتِها تبعًا لأدائِها. فاحتمالُ خسارةِ التّأييدِ الانتخابيِّ يشكّلُ حافزًا للسّياسيّينَ على حسنِ الأداءِ والاستجابةِ لتطلّعاتِ المواطنِينَ. غيرَ أنّهُ عندما تتحدّدُ الولاءاتُ الانتخابيّةُ وفقًا لانتماءاتٍ جماعاتيّةٍ ثابتةٍ نسبيًّا، قد يحتفظُ السّياسيّونَ بتأييدِ ناخبيهم بصرفِ النّظرِ عن أدائِهم. وبذلكَ، تصبحُ الانتخاباتُ أقربَ إلى إعادةِ تأكيدِ الولاءاتِ الجماعاتيّةِ القائمةِ منها إلى التّنافسِ على أساسِ الكفاءةِ في الحكمِ". واستطرد حيدر: "في هذا السّياقِ، ينبغي التّمييزُ بينَ تداولِ السّلطةِ والمساءلةِ الانتخابيّةِ. فقد تتغيّرُ الحكوماتُ نتيجةَ إعادةِ تشكيلِ التّحالفاتِ بينَ الأحزابِ الممثّلةِ للجماعاتِ المختلفةِ، من دونِ أن يطرأَ أيُّ تغيّرٍ يُذكرُ على حجمِ التّأييدِ الانتخابيِّ لهذهِ الأحزابِ. ويعكسُ هذا التّداولُ في السّلطةِ حصيلةَ المساوماتِ بينَ النّخبِ السّياسيّةِ، بدلًا من أن يكونَ تعبيرًا عن تقييمِ المواطنِينَ لأداءِ ممثّليهم. وبالتّالي، فإنَّ غيابَ أكثريّةٍ دائمةٍ لا يحولُ بالضّرورةِ دونَ نشوءِ نخبةٍ سياسيّةٍ دائمةٍ نسبيًّا ومحصّنةٍ من المحاسبةِ الانتخابيّةِ. وقد يؤدّي التّصويتُ على أساسِ الهويّةِ أيضًا إلى تغييرِ طبيعةِ المساءلةِ السّياسيّةِ نفسِها. إذ يصبحُ المعيارُ الأساسيُّ لتقييمِ القياداتِ السّياسيّةِ هو مدى قدرتِها، في نظرِ ناخبيها، على حمايةِ مصالحِ الجماعاتِ التي تمثّلُها وتعزيزِها. وقد يتغاضى النّاخبونَ عن الفسادِ وانعدامِ الكفاءةِ وسوءِ الإدارةِ الاقتصاديّةِ، ما داموا يعتقدونَ أنَّ ممثّليهم يدافعونَ بفاعليّةٍ عن مصالحِ جماعتِهم. وينشأُ بذلكَ شكلٌ من أشكالِ المساءلةِ الجماعاتيّةِ على حسابِ المساءلةِ السّياسيّةِ بمعناها الأوسعِ. علاوةً على ذلكَ، قد يولّدُ هذا النّظامُ ما يُعرفُ بمشكلةِ العملِ الجماعيِّ. فعلى الرّغمِ من أنَّ جميعَ الجماعاتِ تستفيدُ من كفاءةِ مؤسّساتِ الدّولةِ والازدهارِ الاقتصاديِّ وجودةِ الخدماتِ العامّةِ، قد تجدُ كلُّ جماعةٍ أنَّ من مصلحتِها دعمَ السّياسيّينَ القادرينَ على تأمينِ امتيازاتٍ لأفرادِها. ونتيجةً لذلكَ، قد يشجّعُ التّنافسُ السّياسيُّ الزّبائنيّةَ والمحسوبيّةَ والصّراعَ على مواردِ الدّولةِ، بدلًا من العملِ على توفيرِ المنافعِ العامّةِ. كذلكَ، قد يحدُّ التّصويتُ على أساسِ الهويّةِ من قدرةِ الأفرادِ على ممارسةِ خيارٍ سياسيٍّ فعليٍّ. فالمواطنونَ غيرُ الرّاضينَ عن أداءِ ممثّلي جماعتِهم قد يستمرّونَ في تأييدِهم، كما حصلَ بعدَ انتفاضةِ تشرينَ، لأنَّ التّصويتَ لطرفٍ آخرَ قد يُنظرُ إليهِ باعتبارِهِ إضعافًا للموقعِ السّياسيِّ لجماعتِهم. ومن ثمَّ، فإنَّ الحرّيّةَ الشّكليّةَ في الاختيارِ بينَ الأحزابِ المتنافسةِ لا تُترجمُ بالضّرورةِ إلى قدرةٍ فعليّةٍ على محاسبةِ القياداتِ السّياسيّةِ".

وختم حيدر: "غيرَ أنَّ التّصويتَ على أساسِ الهويّةِ لا يتعارضُ بالضّرورةِ معَ الدّيموقراطيّةِ. فالانتماءاتُ الجماعاتيّةُ قد تعبّرُ عن مصالحَ وهواجسَ سياسيّةٍ مشروعةٍ. كما أنَّ وجودَ تنافسٍ فعليٍّ بينَ الأحزابِ والقياداتِ السّياسيّةِ داخلَ الجماعةِ الواحدةِ قد يحافظُ على المساءلةِ الانتخابيّةِ، من دونِ أن يضطرَّ النّاخبونَ إلى التّخلّي عن انتماءاتِهم الجماعاتيّةِ. في نهايةِ المطافِ، يكشفُ هذا النّوعُ من الأنظمةِ السّياسيّةِ عن توتّرٍ بينَ مثالينِ ديموقراطيّينِ: الدّيموقراطيّةِ بوصفِها توزيعًا عادلًا للسّلطةِ السّياسيّةِ بينَ الجماعاتِ، والدّيموقراطيّةِ بوصفِها نظامًا يمكّنُ المواطنِينَ من ممارسةِ رقابةٍ فعليّةٍ على ممثّليهم السّياسيّينَ. فقد ينجحُ نظامٌ سياسيٌّ في تحقيقِ المثلِ الأوّلِ، في حينٍ يقوّضُ إلى حدٍّ بعيدٍ المثلَ الثّانيَ. ولا يكمنُ القصورُ الدّيمقراطيُّ في هذهِ الحالةِ في الإقصاءِ الدّائمِ لبعضِ الجماعاتِ عن السّلطةِ، بل في تحصينِ القياداتِ السّياسيّةِ، بصورةٍ نسبيّةٍ، من المحاسبةِ الانتخابيّةِ".

في الختام كان نقاش مفتوح وخلاصات.