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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لملاحقة المتورّطين في عمليات الاتّجار بالمخدّرات وترويجها وتوقيفهم، وضمن الخطة الأمنية التي وضعتها وحدة لمكافحة هذه الآفة في مختلف المناطق ، توافرت معلومات لمكتب المخدّرات المركزي حول نشاط أحد المشتبه بهم في توزيع المواد المخدّرة على المروّجين في منطقة مزرعة . وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي أجرتها عناصر المكتب، بالاشتراك مع عناصر من المجموعة الخاصة في هذه الوحدة، تبيّن أنّه يتنقّل بحذر وبطريقة متخفّية.وبعد رصده، أوقفته دورية مشتركة من المكتب والمجموعة الخاصة في محلة ، أثناء استقـلاله سيارة أجرة، في محاولة منه لتفادي لفت الانتباه أو إثارة الشبهات. وتبيّن أنّه يُدعى:س. غ. (مواليد عام 1983، لبناني).كما داهمت الدورية مكان تخزين المخدّرات في مزرعة يشوع، وضبطت فيه كمية كبيرة منها، شملت 304 طبّات من باز الكوكايين والكوكايين، و54 كيسًا شفّافًا من حشيشة الكيف.وبالتحقيق معه، اعترف بتسليم المخدّرات إلى المروّجين في منطقة مزرعة يشوع. كما تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم السرقة.ولا يزال التحقيق جاريًا لتوقيف جميع المتورّطين في القضية، بالتنسيق مع المختصّ.