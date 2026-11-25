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ترأس وزير العمل محمد حيدر في مكتبه في الوزارة، اجتماعاً للجنة المؤشر، بحضور، للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ونائب حسن فقيه، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس جمعية تجار نقولا شماس، ممثل جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش، ممثل غرفة التجارة والصناعة نبيل فهد، ممثل شربل شدراوي، ممثل الجامعة أنيس أبو دياب، وعن وزارة العمل مستشاري الوزير بسام عليق وفراس زعيتر، رئيسة مصلحة القوى العاملة ايمان خزعل ومقرر اللجنة حسن حطيط.بعد الاجتماع تحدث وزير العمل الى الصحافيين، فقال: "كنت قد التزمت أمامكم، منذ بداية هذه المرحلة، بأن أبذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى حل عادل ومنصف لمسألة رفع الحد الأدنى للأجور،وانطلاقاً من بأن كرامة العامل وحقه في أجر يؤمن له الحد الأدنى من مقومات العيش يجب أن يكونا في صلب أولوياتنا، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة التي يمر بها ".وأضاف: "وقد دخلت اجتماع لجنة المؤشر اليوم، وأنا أحمل قراراً واضحاً وحاسماً بأن تكون هذه الجلسة جلسة القرار، وأن نتمكن من إعلان بشارة للبنانيين، تتمثل في الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحه، خصوصاً أننا على أبواب الأعياد، وفي ظل ما تشهده البلاد من مطالبات وتحركات محقة تعبّر عن حجم الضغوط التي يعيشها العمال والسائقون وسائر المواطنين، وهنا أتوجه بالتحية للسائقين على التزامهم بكل الأمور حيث كان اضرابهم اليوم ديموقراطيا وراقيا وأوصلوا رسالتهم حول مطالبهم المحقة ، وأقول لهم ان الحكومة تعمل لتحقيق هذه المطالب".وتابع: "اليوم، للأسف، لم تنجح النقاشات بين الأطراف المعنية في الوصول إلى اتفاق نهائي، نتيجة استمرار بعض النقاط الخلافية، ولا سيما إصرار أصحاب العمل على معالجة بعض الملفات بالتوازي. أما موقفي، فهو أن نسير في هذا المسار بالتوازي، لكن ذلك لا يعني أن تكون النتائج النهائية لهذه الملفات متزامنة، إذ إن هناك ملفاً معيشياً لا يمكن تأجيله، في حين أن هناك ملفات أخرى تتعلق بأرقام ودراسات تحتاج إلى مزيد من الوقت، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وقدرة المؤسسات وأصحاب العمل على الاستمرار".وأضاف: "وأقولها بوضوح: إن رفع الحد الأدنى للأجور ليس وعداً للاستهلاك الإعلامي، ولا ملفاً يمكن ترحيله أو تجاهله، بل هو من الحكومة ومني شخصيا أتحمل مسؤوليته أمام اللبنانيين، ولن أتخلى عن السعي إلى تحقيقه.وفي المقابل، فإن مسؤوليتي الوطنية تفرض عليّ ألا أدفع البلاد إلى مواجهة جديدة بين العمال وأصحاب العمل، وألا أفرض حلاً غير مكتمل قد تكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد والمؤسسات وفرص العمل".وأعلن انه "حرصاً مني على مصلحة لبنان، وعلى الوصول إلى اتفاق متوازن قبل الأعياد، قررت إفساح المجال أمام فرصة أخيرة، وحددت جلسة جديدة في 21 كانون الأول أي قبل الأعياد، على أن نستكمل على أساس الأرقام والمعطيات الإضافية التي طلبناها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يساعد على حسم النقاط العالقة، واذا لم نصل الى اتفاق سأرفع الامر الى الحكومة لكي تأخذ القرار المناسب لرفع الحد الأدنى للأجور".وختم حيدر قائلا: "أعرف حجم الانتظار، وأتفهم غضب الناس وحقهم في المطالبة بأجور تحفظ كرامتهم. وأدرك أن اللبنانيين لم يعودوا يحتملون المزيد من الوعود المؤجلة. لكنني أفضّل أن نصل إلى قرار مسؤول ومستدام، على أن نعلن اتفاقاً متسرعاً لا يصمد أمام الواقع. وعدي للبنانيين لا يزال قائماً، ورفع الحد الأدنى للأجور سيبقى على رأس أولوياتي. لقد أعطيت فرصة أخيرة للحوار، ليس للتراجع عن القرار، بل للوصول إليه بما يخدم العامل ويحمي المؤسسات ويحفظ مصلحة البلد".