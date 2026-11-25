

وقال خلال استقباله رئيسة الهيئة القاضية رلى عاكوم وأعضاء الهيئة، ان المطلوب من الهيئة العمل على ترسيخ ثقافة المنافسة العادلة، ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار واستغلال النفوذ، ومنع أي ممارسات تضرّ بالمستهلك أو تعيق دخول مؤسسات جديدة إلى السوق. وقال: "أريد للهيئة أن تكون مستقلة وفاعلة، وأن تمارس صلاحياتها بكل شفافية وموضوعية، بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط سياسية أو اقتصادية، وأن يكون القانون وحده مرجعها، لاسيما وان حماية المنافسة ليست مسألة اقتصادية فحسب، بل هي أيضاً مسألة اجتماعية، لأنها تحمي المواطن من الاستغلال، وتساهم في خفض الأعباء عنه، وتوفّر بيئة أكثر عدالة للإنتاج والعمل والاستثمار."

Advertisement ودعا أعضاء الهيئة الى وضع خطة عمل واضحة باهداف ومهل زمنية محددة، والتعاون مع الوزارات والإدارات المعنية، بما يضمن أن تتحول الهيئة إلى مؤسسة فاعلة تترك أثراً ملموساً في حياة اللبنانيين وفي انتظام الاقتصاد. وقال : "ان الأهم أن يشعر المواطن والمستثمر معاً بأن هناك دولة تحمي حقوقهما، وتضمن أن تكون المنافسة على أساس الكفاءة والجودة، لا على أساس الاحتكار والامتيازات."

وخلال اللقاء تحدثت رئيسة الهيئة والأعضاء عارضين اهداف الهيئة، وهي حماية المنافسة الحرة والمشروعة وضمان حسن سير الأسواق من خلال مكافحة الممارسات المخلّة بالمنافسة، لا سيما الاتفاقات الاحتكارية وإساءة استغلال الوضع المهيمن، فضلاً عن مراقبة عمليات التركّز الاقتصادي. وأوضحوا ان الهيئة تتمتع بصلاحيات تحقيقية وتقريرية، بما فيها صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة لوقف المخالفات وفرض غرامات مالية على المخالفين. كما تضطلع بدور استشاري وتسعى إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار والابتكار وتكريس تكافؤ الفرص بين المؤسسات، بما يخدم مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني.

وتتألف الهيئة من القاضية عاكوم رئيسة والقاضية ستيفاني صليبا نائبة الرئيسة والأعضاء: جميل جليلاتي، ايليان نعمة، انيس بو ذياب، باسكال ضاهر. اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان انشاء الهيئة الوطنية للمنافسة يشكّل خطوة أساسية في بناء اقتصاد سليم وعادل، يقوم على تكافؤ الفرص، ويحمي المؤسسات المنتجة، ويعزّز ثقة المستثمرين بالاقتصاد اللبناني.وقال خلال استقباله رئيسة الهيئة القاضية رلى عاكوم وأعضاء الهيئة، ان المطلوب من الهيئة العمل على ترسيخ ثقافة المنافسة العادلة، ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار واستغلال النفوذ، ومنع أي ممارسات تضرّ بالمستهلك أو تعيق دخول مؤسسات جديدة إلى السوق. وقال: "أريد للهيئة أن تكون مستقلة وفاعلة، وأن تمارس صلاحياتها بكل شفافية وموضوعية، بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط سياسية أو اقتصادية، وأن يكون القانون وحده مرجعها، لاسيما وان حماية المنافسة ليست مسألة اقتصادية فحسب، بل هي أيضاً مسألة اجتماعية، لأنها تحمي المواطن من الاستغلال، وتساهم في خفض الأعباء عنه، وتوفّر بيئة أكثر عدالة للإنتاج والعمل والاستثمار."ودعا أعضاء الهيئة الى وضع خطة عمل واضحة باهداف ومهل زمنية محددة، والتعاون مع الوزارات والإدارات المعنية، بما يضمن أن تتحول الهيئة إلى مؤسسة فاعلة تترك أثراً ملموساً في حياة اللبنانيين وفي انتظام الاقتصاد. وقال : "ان الأهم أن يشعر المواطن والمستثمر معاً بأن هناك دولة تحمي حقوقهما، وتضمن أن تكون المنافسة على أساس الكفاءة والجودة، لا على أساس الاحتكار والامتيازات."وخلال اللقاء تحدثت رئيسة الهيئة والأعضاء عارضين اهداف الهيئة، وهي حماية المنافسة الحرة والمشروعة وضمان حسن سير الأسواق من خلال مكافحة الممارسات المخلّة بالمنافسة، لا سيما الاتفاقات الاحتكارية وإساءة استغلال الوضع المهيمن، فضلاً عن مراقبة عمليات التركّز الاقتصادي. وأوضحوا ان الهيئة تتمتع بصلاحيات تحقيقية وتقريرية، بما فيها صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة لوقف المخالفات وفرض غرامات مالية على المخالفين. كما تضطلع بدور استشاري وتسعى إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار والابتكار وتكريس تكافؤ الفرص بين المؤسسات، بما يخدم مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني.وتتألف الهيئة من القاضية عاكوم رئيسة والقاضية ستيفاني صليبا نائبة الرئيسة والأعضاء: جميل جليلاتي، ايليان نعمة، انيس بو ذياب، باسكال ضاهر.

سفير طاجيكستان

وعرض الرئيس عون مع سفير طاجيكستان في Zubaydullo Zubaydzoda العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، حيث اكد السفير على ما يربط بين لبنان وطاجيكستان من صداقة ورغبة متبادلة في قيام رجال الأعمال في توفير فرص التعاون، إضافة إلى تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بين البلدين نظرا لاهمية الدور الذي يلعبه لبنان في محيطه والعالم.

سفير لبنان في المغرب

الرئيس عون استقبل سفير لبنان في المغرب غسان المعلم لمناسبة سفره لتسلم مهامه الجديدة وزوده بالتوجيهات الآيلة إلى تعزيز العلاقات بين لبنان والمغرب في المجالات كافة.

عميد السلك القنصلي

واستقبل الرئيس عون عميد السلك القنصلي جوزاف حبيس واطلع منه على نشاطات القناصل الفخريين، ونتائج زيارته الأخيرة الى سنغافورة.

وبعد اللقاء، ادلى القنصل حبيس بالتصريح التالي:

تشرفت بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، واطلعته على أجواء الزيارة واللقاءات التي عقدتها في سنغافورة مع رئيس الدولة ورئيس الحكومــــة والـــوزراء وعدد من المسؤولين، بصفتي قنصل سنغافورة في لبنان، والتي تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يتيح تعزيز حضور لبنان ومصالحه لدى الدول الصديقة والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة وستكون هناك زيارات متبادلة بين رجال اعمال لبنانيين وسنغافوريين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وكان اللقاء مناسبة للتأكيد على دعم السلك القنصلي الفخري في لبنان لمواقف فخامته وللتوجهات الوطنية التي يعتمدها، ولاسيما في ما يتعلق باستعادة دور الدولة ومؤسساتها، وتعزيز علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة، والحفاظ على سيادته واستقراره ومصالح شعبه.

وقد أكدت لفخامته أن القناصل الفخريين، انطلاقاً من موقعهم وعلاقاتهم الواسعة مع الدول التي يمثلونها، يقفون إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، وهم على استعداد لتسخير إمكاناتهم وشبكة علاقاتهم في خدمة المصالح ، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والإنمائي مع الخارج

وتطرق اللقاء أيضاً إلى أهمية العلاقة بين القناصل الفخريين ووزارة الخارجية والمغتربين، وضرورة تعزيز التنسيق والتعاون معها، بما يضمن تكامل الأدوار وتفعيل العمل القنصلي والدبلوماسي، ويتيح للقناصل الفخريين القيام بدورهم على أكمل وجه.

وقال: "إن القنصل الفخري ليس مجرد ممثل للدولة التي يتولى شؤونها القنصلية، بل هو أيضاً جسر للتواصل والتعاون بين تلك الدولة ولبنان، ومن هذا المنطلق، فإننا نعتبر أن من واجبنا الوطني المساهمة في مساعدة لبنان، واستقطاب الدعم له، وتشجيع الاستثمارات، وتفعيل العلاقات مع الدول الصديقة، بما يخدم مصالح اللبنانيين ويسهم في النهوض بالبلاد"

وختم القنصل حبيس: "إن خدمة لبنان وتعزيز حضوره الخارجي مسؤولية وطنية مشتركة، تتكامل فيها جهود الدولة مع جهود القناصل الفخريين."

رئيس طيران

واستقبل الرئيس عون رئيس مجلس الإدارة المدير العام لطيران الشرق الأوسط السيد محمد الحوت، الذي اطلعه على تسلم الشركة اول طائرة من اصل ثماني طائرات جديدة من المقرر ان تصل قبل حلول فصل الصيف لتعزيز اسطول الشركة لاسيما وان ثمة طائرات يمكن ان تصل الى الأميركية وكندا، وأخرى الى افريقيا ما يعزز حضور الشركة على هذه الخطوط. وأشار الحوت الى ان كل الطائرات الجديدة مملوكة من الشركة ما سوف يجعل اسطول الميدل ايست في موقع متقدم بين شركات الطيران الأخرى.

واطلع الحوت رئيس الجمهورية على ان الحجوزات كثيرة على الرحلات الى خلال عطلة الأعياد المقبلة ما يبشر بموسم واعد.

وهنأ الرئيس عون الحوت على الإنجازات التي حققتها الشركة التي حافظت على سمعتها في العالم ورفعت اسم لبنان عاليا، منوها بالشركة رئيسا وأعضاء وطيارين وعاملين في مختلف المجالات، معتبرا ان اسم شركة طيران الشرق الأوسط بات ملازما للنجاح وللصورة الجميلة عن لبنان في العالم.

رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان

واستقبل رئيس الجمهورية رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان الدكتور نسيب نصر، الذي أطلعه على واقع قطاع الكهرباء في لبنان، وسير العمل في المؤسسة، والخطوات الجاري اتخاذها لتحسين أدائها على المستويين الإداري والتشغيلي. وتناول اللقاء عدداً من الملفات المرتبطة بالقطاع، ولا سيما المستجدات المتعلقة بمعملي الزوق والجية، وانعكاسات ارتفاع أسعار النفط عالمياً على كلفة إنتاج الكهرباء، إضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين آليات الجباية والتعرفة وتعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة.

وأكد الرئيس عون أن النهوض بقطاع الكهرباء يشكّل إحدى الأولويات الوطنية، نظراً إلى أهميته في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعم النشاط الاقتصادي، مشدداً على دعمه للجهود الإصلاحية الرامية إلى تطوير القطاع وتحسين كفاءته، وعلى ضرورة تذليل العقبات الإدارية وتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، بما يضمن حسن سير المرفق العام وتحقيق النتائج المرجوة.