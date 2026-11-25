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صـدر عن لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:بناءً على إشارة المختصّ، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوفين:ف. ن. (مواليد عام 1973، لبناني)ه. ن. (مواليد عام 1994، لبناني)للاشتباه بقيامهما بجرائم سرقة في الضاحية الجنوبيّة لبيروت – ومحيطها.لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرّفوا إليهما، الاتّصال بمفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة على الرّقم: 451162-01، أو الحضور إلى في محلّة ، ثكنة الشهيد مصطفى – الطابق الأوّل، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.