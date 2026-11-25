صـدر عن المديرية العامة
لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:
بناءً على إشارة القضاء
المختصّ، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوفين:
ف. ن. (مواليد عام 1973، لبناني)
ه. ن. (مواليد عام 1994، لبناني)
للاشتباه بقيامهما بجرائم سرقة في الضاحية الجنوبيّة لبيروت – صبرا
ومحيطها.
لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرّفوا إليهما، الاتّصال بمفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية
على الرّقم: 451162-01، أو الحضور إلى مركز المفرزة
في محلّة الأوزاعي
، ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن
– الطابق الأوّل، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.