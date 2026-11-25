استعادت الجامعة الأنطونية محطات تاريخية بارزة من مسيرة نحو الاستقلال، خلال ندوة حوارية نظّمتها في حرمها الجامعي في مجدليا – زغرتا، لمناسبة عيد الاستقلال، بمشاركة نخبة من المؤرخين والخبراء.

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وسلّطت الندوة الضوء على أبرز التحوّلات السياسية والاجتماعية والثقافية التي شهدها لبنان منذ إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920 وصولاً إلى نيل الاستقلال عام 1943، كما تناولت أثر تلك المرحلة المفصلية في بناء الدولة وتشكيل هويتها الوطنية، ومدى انعكاس أحداثها على واقع لبنان وتحدياته الراهنة. وسلّطت الندوة الضوء على أبرز التحوّلات السياسية والاجتماعية والثقافية التي شهدها لبنان منذ إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920 وصولاً إلى نيل الاستقلال عام 1943، كما تناولت أثر تلك المرحلة المفصلية في بناء الدولة وتشكيل هويتها الوطنية، ومدى انعكاس أحداثها على واقع لبنان وتحدياته الراهنة.

وحضر هذه الندوة الى جانب رئيس الجامعة الأب ميشال السّغبيني، المونسنيور أنطوان مخايل ممثلا رئيس أساقفة ابرشية المارونية المطران يوسف سويف، المونسنيور اسطفان فرنجية كاهن رعية زغرتا-إهدن، رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا المهندس بسّام هيكل، رئيس بلدية مجدليا إتيان ليشع، رئيس المجلس التربوي جوني الباشا، إضافة الى ممثل عن بلدية زغرتا إهدن، وعدد من الرهبان والراهبات، مدراء مدارس، أساتذة جامعيين، إعلاميين، وجمعيات ثقافية محلية، وحشد من الطلاب.

الأب شكري الخوري

في بداية الندوة تحدّث مدير الجامعة الأنطونية في مجدليا الاب شكري الخوري مشيرًا إلى ان اللقاء يتمحور حول مرْحلة أسست لوطننا، ولنستمد منها ما يعيننا على تحمل مسؤولية مستقبله. وقال الأب الخوري: "نستحضر الطوباوي البطريرك الياس الحويّك، الذي مهدت جهوده لإعلان لبنان الكبير عام 1920، وقوْله: طائفتي لبْنان، وأنا لكل اللبْنانيّين.

ونستذكرالرئيس بشارة الخوري ورفاقه في مسيرة الاستقْلال عام 1943، وتطلعه في خطاب القسم إلى هٰذا الوطن اللبْناني المسْتقل المتمتع بسيادته كاملةً غيْر منْقوصةٍ".

واضاف مشيرًا الى انه بين هاتين المحطتين، تتجلّى أمامنا مسؤولية الحفاظ على وطنٍ يتسع لجميع أبْنائه، ويجمعهم على الحرية والكرامة والعيش المشترك. فالاستقْلال يتجدد كل يوْمٍ: باحترام القانون والدستور، وصون المؤسسات وتقديم المصْلحة العامة. وبعدما وجّه الأب الخوري تحية لحامي استقلالنا، ، قال: "بإرادتنا نبني معًا رغم اختلافاتنا".

تفاصيل الندوة

من ثم مهد للندوة والمنتدين الإعلامي يزبك وهبه الذي أشار إلى ان هذه الحقبة من عمر لبنان رسمت ولا تزال ملامح الوطن الذي نعيش فيه.



وفي سياق الندوة تحدّثت الدكتورة زهيدة درويش جبور عن الاختلاف على الهوية وقالت "إن اللبنانيين منقسمون على الهوية، والسبب هو ان ولاءاتنا وانتماءاتنا متعددة، وأما الولاء للوطن يأتي في الدرجة الثانية، مؤكدة ان الانتماء يجب ان يكون اولاً للوطن، للارض، للدولة، وثانياً للجماعات الروحية، او للمنطقة.



الدكتور كريستيان توتل قال في مداخلته :" تختلف معاني الاستقلال من مرحلة الأخرى، فهي تحمل في كل مرة معنى، واليوم حان الوقت ان نفكك المصطلحات التي نتناولها في يومياتنا، والمشكلة اننا شعب جامد.

واضاف: ما يهمنا اليوم هو التحدث عن " السردية الوطنية" فنحن في لبنان لدينا مشكلة كبيرة لاننا لم نعرف كيف نبني وطناً، ولم نتعلم الانتماء، لان السبب هو عدم تمكننا من كتابة التاريخ.



الأديب محسن يمين تناول لبنان المتصرفية كما كتبه يوسف السودا، الذي رأى انه كان مخنوقا بجباله، محروماً من سهوله، لا تتجاوز مساحته الخمسة الاف كيلومترا مربعاً ولا يزيد عدد سكانه عن الأربعمائة الف نسمة، اي ان رقعته الجغرافية لم تكن توفر الغذاء سوى شهرين او ثلاثة، لذا مات ما يقارب ثلث عدد سكانه نتيجة المجاعة الكبرى، وتفشي الأمراض، إضافة إلى الحصار البحري والبري، من هنا فوّض اللبنانيون البطريرك إلياس الحويك كي يطالب باستقلالهم الذاتي واسترجاع ما كان قد سلخوه من أراضي فلاقى اذان صاغية في مؤتمر الصلح في باريس. وبعد عودتهم قام الجنرال غورو واعلن في 1 ايلول 1920 بإنشاء دولة لبنان الكبير.



اما العميد المتقاعد خليل الحلو فتناول في مداخلته عناوين عدة، لاسيما منها مرحلة تأسيس الجيش اللبناني فأشار الى انه في العام 1945 كان هناك صراع فرنسي بريطاني وكانت اقل قوة من بريطانيا فحصل ضغط بريطاني لتسليم الجيش اللبناني الذي كان يعرف في حينه تحت اسم " فرقة الشرق" والذي كان يضم القناصة اللبنانية وخيالة الدروز، وتسليمهم للحكومة اللبنانية.

ولفت الى ان الجنرال ديغول الذي كان أنهى الحرب العالمية الثانية عام 1945 كان يريد ضمانات ان تبقى فرنسا في الشرق، وبالتالي اجبرت الحكومة الحكومة اللبنانية على استلام زمام الجيش في وقتها.