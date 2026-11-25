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استقبل والمغتربين يوسف رجّي، سفير لدى ألكسندر روداكوف، وبحث معه في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، ولا سيما الوضع في بعد انتهاء ولاية قوة المؤقتة (اليونيفيل)، وضرورة تفادي أي فراغ أمني عقب انسحابها. كما جرى التطرّق إلى المنتدى العربي الروسي الذي سيشارك فيه رجّي في في 23 كانون الثاني. وجدّد السفير روداكوف تأكيد دعم بلاده لوحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.كما التقى رجّي سفير تشن تشو أندونغ، وتناول معه التعاون بين البلدين. وأكّد السفير الصيني" دعم بلاده لسيادة لبنان واستقلاله"، منوّهاً "بدوره في المنطقة وحرص بكين على استقراره وازدهاره". ، شكر رجّي الصين على دعمها المتواصل، مثمّناً مساعداتها الاقتصادية، ومؤكداً "رغبة لبنان في تطوير الشراكة معها بما يخدم مصلحة الطرفين".وفي سياق لقاءاته، استقبل الوزير رجي سفير كوبا خورخي ليون كروز الذي زاره مودّعاً لانتهاء مهامه، فشكره على جهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين وتمنّى له التوفيق.كما بحث مع سفير طاجيكستان غير المقيم زبيد الله زبيد زاده في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.والتقى رجّي أيضاً سفير لبنان المعيّن لدى غسان المعلّم، قبيل سفره لتسلّم مهامه الجديدة.