ونعى رئيس بلدية صيدا مصطفى ، وأعضاء ، في بيان "ببالغ الحزن والأسى، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها الشريف، الذي غيّبه الموت بشكل مفاجئ، تاركاً برحيله أثراً بالغاً وفراغاً كبيراً على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في المدينة".واستذكرت بلدية صيدا "في هذا المصاب الأليم المسيرة المضيئة للفقيد الراحل، الذي شكّل على مدار السنوات الماضية شريكاً أساسياً وصادقاً للبلدية من خلال تنسيقه الدائم وتعاونه الوثيق في مختلف النشاطات والمبادرات الهادفة إلى تنشيط ، كما كان سنداً حقيقياً للحركة الاقتصادية وللتجار في صيدا، ومدافعاً صلباً عن مصالحهم وصمودهم في أصعب الظروف".وتماشياً مع دعوة جمعية تجار صيدا وضواحيها، دعت بلدية صيدا أصحاب المحال والمؤسسات في السوق التجاري إلى الإقفال والمشاركة الكثيفة في مراسم التشييع والدفن، وذلك تقديراً لمكانة الفقيد الكبير وعطاءاته في خدمة المدينة وأهلها.وتقدّمت بلدية صيدا، رئيساً وأعضاءً، بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة من عائلة الفقيد الكريمة، ومن مجلس إدارة جمعية تجار صيدا وضواحيها، وعموم التجار وأبناء المدينة، سائلةً عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".