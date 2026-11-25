تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم المزيد من رسائل وبرقيات التهنئة بمناسبة الذكرى الـ83 للاستقلال.

البابا لاوون الرابع عشر

وجاء في رسالة قداسة البابا لاوون الرابع عشر" "بمناسبة العيد الوطني للجمهورية ، يسرني أن أقدم إلى فخامتكم أطيب التمنيات التي أرفعها من أجلكم ومن أجل مواطنيكم. وأستودع الرب مساعي الجميع لبناء مستقبل من السلام والازدهار في ظل الحرص على العدالة واحترام كل إنسان. وليغمر الله الشعب اللبناني بأجمعه بوفرة بركاته."

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الرئيس السوري

وأبرق الرئيس السوري أحمد الشرع مهنئاً ومتمنياً "للشعب اللبناني الشقيق مزيداً من الخير والتقدم"، مؤكداً "حرصنا على تعزيز علاقاتنا بما يخدم مصالح بلدينا وشعبينا."



الرئيس

وجاء في رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نحن لا نزال ملتزمين بمواصلة جهودنا المشتركة لتعزيز أواصر الصداقة والأخوّة الراسخة بين بلدينا. ونظراً للأهمية الكبرى التي نوليها للبنان من أجل أمن منطقتنا واستقرارها، فإن دعمنا لبلدكم سيستمر في مختلف المجالات. واغتناما لهذه الفرصة، أبعث إلى فخامتكم بأصدق تمنياتي بموفور الصحة والسعادة، وبدوام الرفاهية والازدهار لشعب الصديق والشقيق."

الرئيس الإيطالي

وجاء في رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا: "في ظل وضع دولي لا يزال يتسم بالتوترات والتحديات غير المسبوقة، وما لذلك من تداعيات خطيرة على بلدكم أيضا، تبقى الصداقة بين وروما راسخة وعميقة ومتجذرة في قناعتنا المشتركة بأن الحوار والدبلوماسية أداتان لا غنى عنهما لتجاوز النزاعات وضمان التعايش السلمي في أرجاء كافة. وانطلاقا من هذه الروح، تجدد إيطاليا استعدادها للتعاون في تعزيز تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، يتيح عودة النازحين وإعادة الإعمار. وفي هذا السياق، ستواصل إيطاليا التزامها بالعمل على وقف الأعمال العدائية بصورة نهائية، وعلى استعادة السيادة اللبنانية الكاملة، بما في ذلك في إطار بعثة الاتحاد للمساعدة في لبنان، التي أقرت مؤخرا في بروكسل. كما أنني على ثقة بأن العلاقات الممتازة بين بلدينا يمكن تطويرها أكثر، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي، والاستفادة الكاملة من الإمكانات الكبيرة الكامنة في الروابط التاريخية بين الشعبين اللبناني والإيطالي."

ووردت أيضا برقيات تهنئة إلى الرئيس عون من رئيس طاجكستان إمام علي رحمان، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo، رئيس الاوروغواي ياماندو اورسي، ورئيس تشيكيا بيتر بافل.