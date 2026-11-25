Advertisement

عقدت لجنة مواكبة أوضاع القرى الجنوبية، المنبثقة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في ، اجتماعها الأول اليوم ، في مركز الأمانة العامة للمجلس في ذوق مصبح، برئاسة المطران إلياس نصّار النائب البطريركي ، وبمشاركة المطران شربل عبدالله راعي أبرشية صور المارونية والمطران إسكندرراعي أبرشية صور للروم الملكيين الكاثوليك والأب توفيق بومرعي ممثلا المطران سيزار أسايان النائب الرسولي للاتين في لبنان.كما شارك في الاجتماع الأم ماري أنطوانيت سعادة الرئيسة العامة لراهبات العائلة المقدّسة المارونيات، والأم برناديت رحيم الرئيسة العامة لراهبات القلبين الأقدسين، والأم ندى طانيوس الرئيسة العامة لراهبات الباسيليات الشويريات، والأخت لينا الخوند ممثّلة الرئيسة العامة للراهبات الأنطونيات، والأخت كاميليا حنّا ممثّلة الرئيسة العامة للراهبات المخلّصيات، والأب مارون فغالي ممثلا الرئيس العام للرهبانية المارونية والأمين العام للمجلس الأب جان يونس ورئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير غاوي.بعد الصلاة الافتتاحية، عرض المطران نصّار مهام اللجنة والأهداف التي أُنشئت من أجلها، انطلاقًا من مقرّرات العادية التاسعة والخمسين لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان.ثم تداول المجتمعون، وفق بيان، في أوضاع أهالي القرى الجنوبية الحدودية، ولا سيّما الذين لا يزالون صامدين في قراهم والذين اضطرّوا إلى النزوح عنها، وشدّدوا على أهمية:- إجراء مسح شامل لحاجات الأهالي والتحدّيات التي يواجهونها على مختلف الأصعدة.- تنسيق الجهود والمبادرات الكنسية والإنسانية، تفاديًا للازدواجية وضمانًا لفاعلية التدخّلات.- تعزيز التواصل مع وأجهزتها المعنيّة، والمؤسسات المحلية والدولية، والكرسي الرسولي.- العمل مع الجهات المعنيّة على تأمين ممرّ آمن ومستدام يربط القرى الجنوبية الحدودية بالداخل اللبناني، بما يضمن استمرار التواصل بينها وبين سائر المناطق اللبنانية، ويسهّل تنقّل الأهالي ووصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية، ويحول دون عزل هذه القرى.-العمل على تأمين مبادرات ومشاريع إنمائية وإنسانية وتربوية وصحية واجتماعية، تسهم في دعم صمود الأهالي وتثبيتهم في أرضهم وتهيئة الظروف الملائمة لعودة إلى قراهم.وختم البيان :"ويأتي عمل هذه اللجنة في إطار الكنيسة بمواكبة أبناء الجنوب والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة، وتجسيدًا لرسالتها في التضامن معهم وتعزيز مقوّمات صمودهم وحقّهم في العيش والآمن في أرضهم وقراهم".