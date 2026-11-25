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ودع قضاء جبيل وبلدة شامات، بمأتم رسمي وشعبي حاشد، الشاعر جوزف اسكندر جبران والد المدير العام السابق لمؤسسة مياه وجبل المهندس جان جبران، والرئيس السابق لرابطة مختاري ميشال جبران، والإعلامي توفيق، والمحامي اسكندر.ترأس صلاة الجنازة لراحة نفسه في كنيسة مار تقلا الرعوية في البلدة، راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ممثلا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في حضور ممثل الرئيس السفير غابي عيسى، النائبين سيمون ابي رميا وزياد الحواط، النائب سيزار ابي خليل ممثلا رئيس " " النائب ، نقيب المحررين جوزف القصيفي، الوزيرين السابقين مروان شربل ووليد فياض، النواب السابقين: شامل موزايا، اميل رحمة وروجيه عازار، راعي ابرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله، المدير العام في الرهبانية المارونية الاب طوني فخري ممثلا الرئيس العام الاباتي هادي محفوظ، الاباتي سيمون عبود، النائب الابرشي العام المونسنيور شربل انطون، الاب الدكتور فريد مجبر ممثلا رئيس جامعة الروح القدس الكسليك الاب الدكتور جوزف مكرزل، عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي لبيب حرفوش، الامين العام السابق لحزب "الكتلة الوطنية" المحامي جان الحواط، القنصل جوزف مرتينوس، رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل المهندس كريستيان القصيفي ومختار البلدة وديع شديد، رئيسة مجلس أمناء الجامعة الاميركية للتكنولوجيا AUT الدكتورة غادة حنين، الرئيس الفخري للاتحاد اللبناني لكرة الطائرة ميشال أبي رميا، نقيب شعراء الزجل اللبناني بسام ادوار حرب، عدد من المدراء العامين ورؤساء البلديات والمخاتير والشعراء والكتاب وعائلة الفقيد.الرقيمبعد الانجيل تلا امين سر البطريركية المارونية الاب فادي تابت الرقيم البطريركي عدد فيه مزايا الراحل الذي "طوى التّسعين من عمره"، وقال: "في بيت مسيحي ملتزم وُلد، بيت المرحومين اسكندر جبران، مختار شامات سابقا، وفيرونكا طنوس كرم. تربى على الإيمان المسيحي، والقيم الروحية والأخلاقية والاجتماعية، إلى جانب خمس شقيقات، شدّته إليهنّ وإلى عائلاتهن أحن روابط الأخوة، وقد سبقته منهن اثنتان إلى دار الخلود. وأخلص العاطفة لبيت عمه وعمته وخاله وخالاته، بعد أن تلقى دروسه في كل من مدارس سيدة ميفوق، ومار يوسف عينطورة، والإخوة المريميين في جبيل، التي مكنته علميا وروحيا وإيمانيا، تعمّق في اللغة العربية، وبدأ مسيرة العمل بالتجارة الحرة، ثم تبوّأ وظيفة رئيس ورش في وزارة الأشغال العامة والنقل".أضاف: "ارتبط في سر الزواج المقدس بشريكة حياة تضاهيه عاطفة وإيمانا وأخلاقا ومسؤولية هي السيدة رنيه توفيق الحواط، الآتية من بيت مسيحي كريم. عاشا معا حياة زوجية سعيدة ومتعاونة، باركها الله بخمسة صبيان، ربياهم أحسن تربية مسيحية وأخلاقية وعلمية، فكان منهم المحامي والمهندس والإعلامي. وفرحا بهم يشبّون على هذه القيم، ويؤسسون عائلات رضية مع خيرة نساء المجتمع، فكان فيها الأحفاد محط حبهما وحنانهما. وسُرّا بكبيرهما المحامي اسكندر يعاون في دوائر مطرانية جبيل، وبشقيقه المهندس جان يرأس مجلس الإدارة والمدير العام سابقا لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وبشقيقه عزيزنا ميشال يُنتخب مختارا لشامات ورئيسا سابقا لرابطة مختاري قضاء جبيل وأخلص المرحوم جوزف العاطفة لبيت حميّه".وتابع: "عرفت المرحوم جوزف وعائلته مذ كنت مطرانًا لأبرشية جبيل العزيزة على مدى أربع وعشرين سنة. فكان هو هو، وكانت عائلته على شاكلته بإيمانها، وعاطفتها، ووحدتها، وتعلّقها بالكنيسة، واحترامها لشخص الأسقف تميّز المرحوم جوزف بموهبة الشعر، وقد شارك في ندوات شعرية وأدبية عديدة، وعُرف بشاعر المناسبات وكان محبا ومثابرا على مطالعة الكتب في أوقاته الحرّة فله مقالات وقصائد في الصحف والمجلّات، وله ديوان شعري مطبوع. فتفتقده نقابة شعراء الزجل".وقال: "بدأ رحلة العودة إلى بيت الآب منذ شهرين، حتى أسلم الروح بالاستعداد الكامل للمثول أمام العرش الإلهي، راجيا من رحمة الله ثواب "الخادم الأمين الحكيم" (لو 12: 42)".التعازيتتقبل العائلة التعازي غدا في صالون كاتدرائية مار يوحنا مرقص، من الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساء، وتختتم بقداس المرافقة.