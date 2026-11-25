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عقد المحامي د. بول مرقص مؤتمرا صحافيا أعلن خلاله عن "مشروع قانون تنظيم النشاط الرقمي المهني والتجاري لصانعي المحتوى والمؤثرين والمدونين على المنصات الرقمية".حضر المؤتمر الصحافي فريق العمل القانوني والتقني للوزير، الى جانب عدد كبير من الإعلاميين والنقاد والمؤثرين وصانعي المحتوى الذي عرفوا بالمؤتمر وتداعوا اليه.الوزير مرقصوأكد الوزير مرقص أن " المسودة الأولى لمشروع القانون المقترح لتنظيم المحتوى الرقمي تهدف الى تنظيم المحتوى الرقمي يهدف إلى الاعتراف بصناعة المحتوى كقطاع مهني قائم بذاته، وتحديد حاجاته ووضع معايير مهنية للعاملين فيه"، مشدداً على أن" التوجه المعتمد هو تحرري في اطار مهني سليم، ويهدف إلى حماية حرية الرأي والتعبير والنشر الإلكتروني، لا إلى فرض الرقابة أو القيود".وأوضح أن "الدولة باتت مطالبة بالاهتمام بقطاع المؤثرين والمدونين، الذي تحول إلى مجال مهني واقتصادي يتطلب تنظيماً قانونياً يحفظ حقوق العاملين فيه وينظم علاقاتهم المهنية والتجارية".وأشار إلى أن "المشروع يتضمن تسجيل صانعي المحتوى وتصنيفهم ضمن سجل مهني رسمي، وتنظيم الإعلانات والتعاملات مع الشركات التجارية، وتعزيز الشفافية ومكافحة التلاعب الإلكتروني، إلى جانب مواكبة تحديات وحماية القاصرين والخصوصية والسمعة والملكية الفكرية، والتصدي لخطاب التحريض والكراهية والفتنة".وشدد على أن "المشروع لا يهدف إلى إخضاع وسائل التواصل الاجتماعي لسيطرة الدولة أو فرض رقابة مسبقة على العاملين فيها، بل إلى تنظيم قطاع مهني وتعزيز قدرته".وفي هذا السياق، استشهد بالتوجه الذي اعتمده قانون الإعلام الجديد، الذي أُقر قبل نحو ثلاثة أشهر، لجهة إلغاء التوقيف الاحتياطي للإعلاميين، واعتماد الغرامات بدلاً من السالبة للحرية، وتوسيع المعالجة المدنية للمسائل الإعلامية، فضلاً عن إلغاء الترخيص المسبق لدور النشر.وكشف أيضاً أن "الوزارة أحالت مشروع قانون لإلغاء الرقابة المسبقة على الأفلام السينمائية على هيئة التشريع والاستشارات في ، تمهيداً لاعتماد نظام تصنيف للمحتوى الفني وفق الفئات العمرية بدلاً من الرقابة المسبقة".واكد أن الهدف هو" تكريس الحرية والاعتراف بصناعة المحتوى كقطاع مهني وتجاري، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل والاستثمار، مع توفير الحماية القانونية والمهنية للعاملين فيه، بعيداً من منطق فرض القيود والرقابة المسبقة".كما أكد وزير الإعلام "اعتماد منهجية تشاركية وواضحة في إعداد مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمل المؤثرين الرقميين والمدونين"، مشدداً على أن "الوزارة تعمل لمصلحة القطاع والصالح العام، وأن النص لا يزال في مرحلة المسودة، ولن يُستكمل قبل استيعاب الملاحظات والاقتراحات المقدمة من المعنيين".وأوضح أن "المشروع، بعد إنجاز صيغته النهائية، سيخضع لمسار مؤسساتي وتشريعي يبدأ بإحالته على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لإبداء الرأي القانوني، ثم على ، وفي حال إقراره يُحال على مجلس النواب لدراسته في اللجان النيابية المختصة وإدخال التعديلات اللازمة، على أن تكون لجنة الإدارة والعدل محطة أساسية قبل عرضه على الهيئة العامة".ودعا الوزير المعنيين إلى" تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم بصياغة واضحة وإرسالها إلى البريد الإلكتروني info@ministryinfo.gov.lb، معلناً أن الوزارة "ستنشر عناصر المسودة على موقعها الإلكتروني لإتاحة المجال أمام التعليق عليها"، مؤكداً "استمرار اللقاءات والتواصل خلال مختلف مراحل إعداد المشروع".وفي ما يتعلق بتنظيم عمل المؤثرين والمرجعيات الرقابية، أوضح أن "الهيئة ستكون المرجع للإعلام والمؤثرين الرقميين والمدونين، ضمن إطار قانونين مختلفين ومرجعية واحدة، تفادياً لتعدد الجهات الناظمة".وأشار إلى "انفتاح الوزارة على إدراج السجل العدلي ضمن معايير تسجيل المؤثرين"، لافتاً إلى أن "المواقع الإلكترونية ذات والخبر ستبقى خاضعة لقانون الإعلام الحالي، ولن يشملها المشروع الجديد".ثم قدم المحاميان فارس أبي خليل ومحمد عزالدين والخبيرة مايا زغيب من فريق عمل الوزير، عرضاً عن بنود وعناصر مسودة القانون من الناحية القانونية والتقنية".وفي الختام عقد الوزير مرقص جلسة حوار مع أبناء القطاع الذين رغبوا بالحضور والاجتماع به حيث استمع إلى اقتراحاتهم وتبادل الآراء حول الحاجات و التعديلات المقترحة .